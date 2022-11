La mayor residencia de artistas de vanguardia de Europa sigue creciendo y dando oportunidades a nuevos talentos desde España, en concreto, desde Zaragoza, una ciudad que ya se ha convertido en el principal destino de la península para los autores más transgresores y experimentales. Se trata de la Residencia de Etopia Centro de Arte y Tecnología, que concluye su Ciclo de Otoño con la incorporación de los últimos artistas que trabajaran en sus instalaciones durante 2022.

Esta residencia, con capacidad para hasta 36 profesionales, se ha convertido en el principal destino para la interacción entre creadores de distintas disciplinas, donde pueden encontrar las instalaciones y recursos precisos para sus proyectos, así como la formación necesaria para transformarlos en nuevas formas de arte. De esta forma, este espacio se ha consolidado como una auténtica cantera para nuevos talentos y autores consolidados que buscan experimentar, además de erigirse como un pilar fundamental de la constante promoción de proyectos innovadores de Etopia.

Circuito internacional de centros de arte

Dirigida a bailarines, músicos, escritores y autores procedentes de otras disciplinas, la Residencia de Etopia se encuentra integrada en el circuito internacional de centros de arte, por lo que ha situado a Zaragoza como un punto de intercambio entre artistas de toda Europa. Sin embargo, aún con esta vocación internacional, su particular enfoque la convierte en uno de los pocos lugares donde artistas e investigadores en auge pueden encontrar soporte para realizar sus proyectos de carácter trasgresor.

Una de sus principales ofertas es la Residencia de Autor, surgida en 2018 para impulsar la creación y producción transdisciplinar artística, imaginando la poética en su sentido más amplio, sin fronteras estilísticas o de género. Esta primavera acogió al artista Enrique Gimeno, cuya pieza 'Ganímedes en la piscina', concebida escenográficamente durante su estancia, fue presentada el pasado 1 de octubre en Madrid, marcando un importante hito para el autor.

Programa Hedy Lamarr

El programa de Residencia Hedy Lamarr, esencialmente dirigido a mujeres que trabajan en nuevos medios, es otro reflejo de las experiencias que se generan entre las paredes de Etopia. Gracias al mismo, la artista italiana Marzia Matarese está presentando en las instalaciones del centro su proyecto 'Dreaming about mushrooms, dreaming about me sleeping between their gills', un trabajo de investigación con tecnologías vivas que ha llevado a cabo durante su estancia.

Actualmente, también se encuentra en el programa de Residencias Artísticas Interdisciplinares la artista musical franco-iraní Lafawndah, cuyo proyecto resultante de su residencia, el álbum 'Snug Harbou', ha sido íntegramente creado en el Laboratorio de Sonido de Etopia junto a un reconocido equipo de productores internacionales.

En búsqueda de esta interacción entre los ámbitos de la creatividad y la innovación, la Residencia de Etopia también ha acogido a otros seis artistas que han desarrollado sus proyectos gracias al Laboratorio de Danza y Nuevos Medios del centro, un programa de creación y experimentación que involucra a bailarines, coreógrafos y estudiantes de diferentes disciplinas. A esta iniciativa se ha sumado de manera reciente, también la Beca Arte y Tecnología, ganada por Carlos Monléon Gendall entre un total de 60 candidaturas de artistas de todo el mundo, o el programa Onda, diseñado para acoger a investigadores interdisciplinares de ramas tan diversas como la música, la biología o la fabricación, entre otras.