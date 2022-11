La Comarca Central se estrena en su apartado cultural con el ciclo de danza 'El fin de los días perdidos'. Desde este viernes hasta el próximo 10 de diciembre, 13 compañías aragonesas y nacionales llegarán a un total de 16 municipios de la comarca zaragozana con un programa muy variado que va desde la danza clásica hasta la contemporánea, pasando por la clásica. Así, los espacios públicos de Alfajarín, Cadrete, Cuarte de Huerva, El Burgo de Ebro, Fuentes de Ebro, Jaulín, La Puebla de Alfindén, María de Huerva, Osera de Ebro, Pastriz, San Mateo de Gállego, Utebo, Villafranca de Ebro, Villamayor de Gállego, Villanueva de Gállego y Zuera recibirán una nutrida programación cultural durante el próximo mes.

El ciclo ha sido presentado este jueves en el IAACC Pablo Serrano, en un acto que ha contado con la presencia de José Manuel González, presidente de la Comarca Central; Susana González, consejera de Cultura comarcal, y Toño Monzón, responsable de la programación. El presidente ha subrayado que desde la comarca, de reciente creación, hace una "apuesta importante por la cultura". "Este ciclo nace de la experiencia previa de los municipios, algunos con una oferta cultural importante", ha explicado González. La consejera también ha destacado, en esa línea, que el apoyo a la cultura va a ser "una de las apuestas principales" de la comarca.

Toño Monzón, por su parte, se ha encargado de desgranar la programación de 'El fin de los días perdidos', un lema que hace referencia a la famosa frase de Nietzsche, quién decía que "un día sin bailar es un día perdido". Además de presentar el vídeo promocional, Monzón ha señalado que el objetivo es animar a la gente joven de la comarca a que presente sus proyectos, contar con compañías arraigadas en el territorio o que tienen relación con la Comarca, aunque ahora estén viviendo en otras partes del mundo.

Programación del fin de semana

La programación comienza este viernes 4 de noviembre con un programa doble en la Puebla de Alfindén (11.20 horas en la Sala Fleta), la compañía Tarde o Temprano Danza (Aragón), con la pieza 'Es por aquí' creada e interpretada por Laura Val, un solo que trata del camino, del tiempo, de volver a intentar, sin drama, sin dudas y otra pieza de la compañía Iron Skulls Co. (Castilla-León) que presentarán la pieza 'Kintsugi', al igual que la técnica japonesa de reparación de objetos que se remonta al siglo XV y una filosofía que plantea que las fisuras y las reparaciones forman parte de la historia de un objeto y no hay que esconderlas, Iron Skulls lo trasladan a la escena dejando al descubierto su transformación y su pasado.

El 5 de noviembre se podrá disfrutar de la programación en Cuarte de Huerva y El Burgo de Ebro. Compañía X (País Vasco) y Elelei (Comunidad Valenciana) estarán en Cuarte de Huerva a las 18:00 horas. La primera de las compañías ofrecerá '¿Y ahora qué?', una pieza que nace de la necesidad de dialogar sobre el paso del tiempo y de los años, y en la que se consigue generar un vínculo entre tres personas sumamente diferentes que consiguen alcanzar una misma situación y estado desde donde se aventuran hacia lo desconocido, hacia un futuro bastante incierto. La segunda presentará 'A ciegas', un dúo de calle donde se junta el humor, el teatro, la danza contemporánea y las acrobacias imposibles, para contar una historia divertida y para todos los públicos. Ese mismo día en El Burgo de Ebro, también a las 18:00 horas en CENUBE estarán Ana Continente Danza (Aragón) y Iron Skulls Co. Ana Continente y Pilar Almalé narran en 'Huecos', a través de un lenguaje multidisciplinar, la vida de la maestra pintora italiana del Barroco Artemisa Gentileschi, que asombrosamente está llena de paralelismos con la actualidad.

El domingo 6 de noviembre el cartel cuenta con una gran variedad de actuaciones. Por la mañana (12.00 horas) en la Carpa Unión Villanovense de Villanueva de Gállego estarán Du-Entro (Aragón-Italia) y Ambae Company (Cataluña). Du-Entro presentará 'Dprojects', una pieza que transcurre alrededor de un banco que representa el espacio que tenemos hoy de no socializar. Uno de los personajes tiene un espacio y la otra es un apoyo para poder salir, mientras que Ambae Company cuenta por medio de su 'We all live in a box' la historia de tres individuos que se entrelazan en el viaje de su vida a través de la danza, la música en directo y las cajas con las que tratan. La obra contempla cómo nos definimos a nosotros mismos y las vidas que vivimos creando esos muros invisibles que consisten en nuestros ideales, nuestras creencias.

También a las 12.00 horas en Alfajarín se podrá disfrutar de Iván Benito (Aragón) y Los días de Penélope (Aragón). Iván pone en escena a través de 'Confusión' el trastorno delirante o la psicosis paranoide donde la persona cree que está “siendo atormentada, seguida, engañada o espiada con la intención de dañarla”, mientras que el proyecto encabezado por la bailarina y coreógrafa Ingrid Magrinyà Los días de Penélope presentará 'Insomnia', a través de dos cuerpos que se mueven, se circundan, se abrazan y mueven el espacio, en una espiral insomne, a la notación de la música, a sus armonías, a su tempo.

Ese mismo día, Los días de Penélope mostrarán 'Insomnia' a las 17:00 horas en la plaza San Jorge en Nuez de Ebro, donde también lo hará Zalma Danza (Aragón) con su obra “Cuando los susurros se vuelven silencios”, donde fusiona la danza contemporánea con el teatro para abordar la complejidad de las relaciones, los lazos que tendemos para unirnos a los otros y cómo pueden terminar por ahogarnos, y habla del miedo a quedarnos sin voz o apagar las voces de otros. Ambae Company bailarán por la tarde en el Teatro Fleta de Utebo (17.00 horas) junto con Du-Entro.

Resto del programa

El fin de semana siguiente serán Compañía X y Ángel Durán (Cataluña) los encargados de hacer bailar al público de la comarca. Lo harán el día 12 en el Pabellón Multiusos de Jaulín (17.30 horas) y el 13 en la Plaza Planillo de Villamayor de Gállego (12.00 horas). Ángel Durán interpretará 'The beauty of it', una pieza de danza contemporánea basada en las teorías del psicoanalista Carl Jung sobre la dualidad entre la mente consciente y el inconsciente.

El día 19 en la Pista de fútbol de Cadrete a las 17.00 horas será el turno de Du-entro y la Cía. David Vento (Madrid) dónde bailarán 'Indala', un recorrido escénico en el que se descubre al ser humano en sus formas primitivas y contemporáneas, la influencia de los ritos en la transmisión de mensajes de carácter social y cómo estos constituyen una defensa instintiva del propio ser frente al desarrollo unilateral de la inteligencia y su influjo antisocial. Esta pieza resultó ganadora del Certamen Internacional Urban-Facyl del FACYL Festival de Artes de Castilla y León y del Certamen de jóvenes creadores de Madrid.

El domingo 20 de noviembre en el Pabellón de Osera de Ebro podremos disfrutar del baile de Iván Benito con “Confusión” y la Compañía Du´K’To (Islas Baleares) con “Cafuné”, una obra en la que dos individuos luchan para crecer juntos a través de un juego de manipulación, caricias y desacuerdos; juntos, pero sin perder nunca la esencia de cada uno, manteniendo la propia individualidad. Una coexistencia que hará vivir diferentes situaciones, escritas mediante un lenguaje coreográfico, circense y teatral, con un diseño musical que deja al descubierto las raíces de los intérpretes.

La programación llegará a San Mateo de Gállego el 26 de noviembre. A las 19.00 horas tendrán lugar en el Espacio Cultural Eusebio Alegre las actuaciones de Zalma Danza y Los días de Penélope con 'Insomnia'. Un día después, el 27 de noviembre, llegarán a la Plaza España de Pastriz (12.00 horas) volverán a compartir cartel Zalma Danza con Los días de Penélope, pero esta vez con la pieza 'Electric Games', un diálogo entre razón y emoción, entre un compositor y una coreógrafa, entre los impulsos del cuerpo y el tempo que los gestiona con el músico y compositor Gonzalo Alonso en escena junto con Ingrid Magrinyà.

El día 4 de diciembre el festival llegará a las localidades de Zuera y María de Huerva. Tarde o temprano Danza y Du´k’To bailarán en la Plaza España de Zuera a la 12.00 horas e Iván Benito y Los días de Penélope con 'Electric Games' lo harán a las 18.00 horas en la Pista cubierta de María de Huerva. La programación se cerrará el día 10 de diciembre en Fuentes de Ebro a las 12.00 horas en la Plaza Constitución con Ana Continente Danza y los Iron skulls co.