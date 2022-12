La compañía aragonesa Almozandia Teatro ha estado inmersa este año en la celebración de su 25 aniversario que esta semana termina por todo lo alto con la representación de “El Cascanueces y el Rey de los gatos” que, para más emoción, ya ha agotado las entradas para los cinco pases que se celebrarán en el Teatro de la Estación entre el 28 y el 30 de diciembre. Y es que el público se ha volcado en todos los espectáculos que la compañía ha llevado a cabo en 2022 como parte de su aniversario.

Para hacer las delicias de mayores y pequeños, la compañía ha preparado una divertida versión del famoso cuento del Cascanueces y la no menos famosa música de Tchaikovsky, narrada por tres dicharacheros, torpes y alocados ratones que ofrecerán, en clave de humor, su particular versión de los hechos. “A la hora de escribir el guion, partí de la obra original de Hoffmman ‘El cascanueces y el rey de los ratones’. Me pareció interesante rescatar, por ejemplo, 'El cuento de la nuez dura', que habitualmente no incluye el ballet y en el que se nos narra el desafortunado origen del Cascanueces”, señala el director de la obra, Mariano Lasheras.

“El hecho de que sean ratones me llevó a plantear un espacio escénico acorde a la dimensión de nuestros pequeños protagonistas, un espacio que de alguna manera evocase la magia que subyace en la obra original”, relata Lasheras, quien ya ha escrito y dirigido tres espectáculos para la compañía Almozandia. El director adelanta que, por momentos, el público también se sentirá protagonista y “el humor estará muy presente, sin renunciar a situaciones llenas de ternura o dramatismo”. Parte del protagonismo de 'El Cascanueces' es de la famosa música compuesta por Tchaikovsky que estará interpretada en directo.

Almozandia Teatro, una compañía que no para de crear e imaginar

A lo largo de todo el 2022, Almozandia Teatro ha querido celebrar que en estos 25 años han creado multitud de espectáculos con los que hacer imaginar a su público. Un público que, en todo este tiempo, no ha dejado de crecer tanto dentro como fuera de Aragón, lo que ha llevado a la compañía a consolidarse como referente en la representación de espectáculos infantiles y familiares en España. Actualmente cuenta con más de 15 espectáculos en gira de diferentes formatos (teatro, animación, títeres, magia, cuentos, pasacalles, música...).

La compañía aragonesa comenzó el año de su 25 cumpleaños con un espectáculo concierto que llenó la sala Luis Galve del Auditorio, con la música en directo de 'Pim, pam, fuera', el último disco recopilatorio de la compañía, interpretado por 14 grandes artistas.

También en abril, para continuar con su aniversario, Almozandia llevó al Teatro del Mercado la genialidad y el talento del gran genio del Renacimiento, con su extraordinaria obra: ‘El misterio de Da Vinci’. La compañía cosechó un nuevo éxito llenando todas las funciones.

Además, esta reconocida compañía aragonesa ha abanderado la creación de un nuevo espacio escénico en Zaragoza, El Jardín de las Artes, ubicado en los jardines del Parque Deportivo Ebro (La Almozara) con un precioso teatro al aire libre, donde ofrecen una amplia programación cultural de marzo a noviembre, acogiendo festivales, ciclos, presentaciones de libros, exposiciones, conferencias, proyecciones y múltiples iniciativas con entidades y proyectos culturales.

Sobre 'El Cascanueces y el Rey de los gatos'

El reparto de 'El Cascanueces y el Rey de los gatos' cuenta con Inés Andrés, Mayte Zamorano, Rubén Remacha, Luis Manuel Mateo, Victor Mazzilli e Higinio Muñoz. Mariano Lasheras está al frente de la dramaturgia, diseño de espacio escénico y dirección; Higinio Muñoz es el director musical, y Oscar Puyo está al frente de la producción. La escenografía es de Manuel Pellicer, y completan el equipo artístico: Ana Sanagustín (vestuario); Virginia Maza (postizos y maquillaje), Mayte Zamorano (atrezzo) y Paco De Miguel (sonido e iluminación). La ilustradora que firma el cartel de esta nueva producción de Almozandia teatro es Blanca Bk.