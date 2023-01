Joaquín Oliván (actúa en el musical 'Ghost'): "El éxito es vivir de lo que te gusta, y yo amo ser actor"

El musical 'Ghost' vuelve de jueves a domingo de la próxima semana al Palacio de Congresos de Zaragoza, el mismo escenario donde ya triunfó en marzo del año pasado. En esta ocasión desembarca además con un aliciente añadido. Y es que en su elenco (además de Bustamante, su principal reclamo) hay talento aragonés. El actor zaragozano Joaquín Oliván da vida al fantasma del hospital, un papel secundario pero con notable presencia en el escenario. «Mi personaje tiene más peso en el musical que en la película; comparto varias escenas con Sam, el protagonista, y por supuesto canto y bailo», subraya Oliván, que reconoce que le hace especial ilusión volver a actuar en Zaragoza.

Hace cinco años ya pisó las tablas del Palacio de Congresos con el musical 'Priscilla, reina del desierto' y en julio de 2021 aterrizó en el Teatro Principal con otro musical, 'Abba Live TV'. «Actuar en el Principal fue un sueño cumplido, pero siempre que voy a Zaragoza es especial porque vienen a verme amigos y familiares y es maravilloso. Te sientes como la Pantoja», asegura entre risas.

Oliván reconoce sin embargo que todo eso de la fama nunca le ha preocupado. Su carrera ha circulado siempre bordeando el foco principal, interpretando personajes secundarios en series de televisión y películas o haciendo 'spots' publicitarios, pero en ningún momento se ha sentido menos triunfador por no alcanzar un papel protagonista. «Para mí, el éxito es vivir de lo que te gusta y yo amo ser actor. Me apasiona estar sobre el escenario y creo, con modestia, que he nacido para esto», zanja el intérprete de 56 años.

Él supo tarde qué era lo que le apasionaba realmente. De hecho, se lanzó a por su sueño bien pasados los 30, poco después de que le picara el gusanillo actuando en un espectáculo 'amateur'. «Antes de eso –apunta– mi vida poco tenía que ver con todo este mundo». Y tanto. Con 17 años, sin pensarlo mucho y siguiendo el ejemplo de un amigo de la infancia decidió apuntarse a unas oposiciones de Renfe. Las aprobó y acabó de jefe de estación cerca de Santander. «Pasados seis años me di cuenta de que ni me gustaban los trenes (ríe), pedí una excedencia y me volví a Zaragoza a estudiar Empresariales. Acabé la carrera y pasé por mil trabajos hasta que se cruzó en mi camino la interpretación», explica Oliván, que en el año 2000 decidió dejarlo todo e irse a Madrid para estudiar arte dramático.

'Manos a la obra'

Desde entonces, con subidas y bajadas como todos los actores, el zaragozano ha podido vivir de su gran pasión, que no es poco. «Mi primer papel fue uno pequeñito en la serie 'Manos a la obra' y la verdad es que luego he ido enlazando otros de forma continua», destaca. Así, Oliván ha trabajado en series tan conocidas como 'La que se avecina', 'Amar en tiempo revueltos', 'Acacias 38' o 'Servir y proteger' y en películas como 'El otro lado de la cama' (Martínez Lázaro), 'El árbol de la sangre' (Julio Médem) o 'El aviso' (Daniel Calparsoro). «Esta profesión es dura porque la estabilidad no existe, pero a mí me apasiona», reitera Oliván, que considera que la clave es «no agobiarse cuando no llegan papeles ni tampoco alucinarse cuando todo va rodado».

El zaragozano dio hace unos ocho años el salto a los musicales con 'Esos locos fantasmas', en el Teatro de La Latina de Madrid, y el género lo atrapó. «Si tengo que elegir entre la televisión, el cine y el teatro, me quedo con este último y más concretamente con los musicales», indica Oliván, que también ha actuado en Broadway, un musical de cine.

El actor aragonés llega ahora a Zaragoza con 'Ghost', una producción a la que se incorporó en la segunda gira iniciada el pasado mes de julio. «Es un musical muy entretenido y emocionante. Y lo bueno es que está gustando hasta a espectadores jóvenes que nunca han visto la película», destaca.

'Ghost' ya vivió dos temporadas de éxito en la Gran Vía madrileña y en 2020 recibió el Premio Broadway World Spain al Mejor Musical. Ahora ha vuelto a la carretera y acaba de triunfar de nuevo en ciudades como Córdoba, Barcelona, Sevilla o Santander (donde se representa estos días). A Zaragoza también llega con Bustamante y Ricky Merino alternándose en el papel de Sam (el protagonista). Bustamante actuará el jueves, 2 de febrero, a las 20.30 horas; el viernes día 3 a las 18.00 horas; el sábado día 4 a las 21.30 horas; y el domingo 5 a las 17.00 horas.