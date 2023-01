Los míticos The Toy Dolls desembarcan este domingo en la sala Oasis de Zaragoza para celebrar San Valero por todo lo alto. El trío británico de punk garantiza saltos y diversión a raudales en una actuación que estará precedida por los catalanes Crim, uno de los mejores grupos del punk estatal. El concierto comenzará a las 21.00 horas y las entradas están a la venta en la web de la sala Oasis.

Creada en 1979 y con más de 15 discos a sus espaldas, la banda británica se ha convertido con el paso de los años en un referente de la escena punk. The Toy Dolls ha pasado a la historia del género por sus letras irreverentes, incluyendo joyas como 'Yul Brynner Was A Skinhead', 'My Girlfriend’s Dad’s A Vicar' y 'James Bond Lives Down Our Street'. El líder de la banda, Michael Algar 'Olga', totalmente autodidacta, ha sido descrito como uno de los guitarristas punk más originales. Las canciones son generalmente una mezcla de frenéticos solos de guitarra, muy descaradas, con coros socarrones y letras llenas de humor.

Después de décadas de su primer concierto en Zaragoza, el grupo regresa a la ciudad en uno de los mejores momentos de su trayectoria, como demuestran las últimas actuaciones que ha ofrecido en festivales de la península.

Formados en Sunderland al final de la década de los 70, inicialmente se les consideró un grupo Oi!, en plena emergencia en ese momento, aunque mucha gente opina que, a pesar de poseer unos coros característicos de la música Oi!, se les clasifica mejor como pop-punk.

Los orígenes

El primer vocalista de la banda británica en sus orígenes fue Pete Zulu, que abandonó la formación para crear su propio grupo. Fue reemplazado por otro vocalista, Hud, quien también dejó la banda tras una única actuación, convirtiendo a Toy Dolls en un trío con su guitarrista, Michael Algar Olga asumiendo el papel de vocalista. Sólo fue el comienzo del baile de baterías y bajistas que caracterizarían a Toy Dolls a lo largo de los años.

Pero los británicos no llegan solos a Zaragoza. Para redondear la cita, estarán acompañados de los catalanes Crim, ya conocidos en la capital aragonesa por sus anteriores visitas y que son, sin duda alguna, uno de los diamantes del punk rock actual. Y es que los de Badalona, con su frescura y constancia, se han ganado a pulso un reconocimiento dentro del género abriendo festivales especializados como el Gasteiz Calling.