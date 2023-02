Varios minutos con el Auditorio en pie y aplaudiendo mientras ni Eulalia Ramón ni Anna Saura podían aguantar las lágrimas. Entre el público tampoco se podían contener las emociones, Juan Diego Botto, Fernando León de Aranoa, Carmen Machi, Penélope Cruz… Casi nadie podía aguantar las lágrimas en recuerdo de Carlos Saura. Y es que el cariño al aragonés ha impregnado toda la gala pero especialmente el arranque de la misma cuando Carmen Maura ha salido a escena para entregar a título póstumo el Goya de Honor: “Me hacía mucha ilusión entregarle este premio para que se enterara de todo lo que yo le quería”, ha dicho emocionada Carmen Maura que ha rememorado el rodaje de ‘¡Ay, Carmela!’.

“Creo que él no tiene ni idea de la marca que me dejó para siempre”, ha cerrado su intervención Maura antes de dar paso a la pareja de Saura, Eulalia Ramón; y sus hijos Antonio y Anna, que el propio Carlos había designado para recoger el premio. “Él vivió trabajando hasta el final y nos enseñó a vivir apasionadamente, a que la imaginación no tiene límites y que la cultura es lo más importante que tenemos al margen de ideologías y colores. Es nuestro legado y nuestro futuro. Carlos fue un ejemplo de vida para todos los que nos dedicamos al arte”, ha proclamado Anna Saura.

La importancia de las cuatro mujeres de su vida

Antonio Saura, por su parte, ha resaltado la “importancia que han tenido sus cuatro mujeres en su carrera, han hecho a mi padre la persona que es”. Ha sido Eulalia Ramón la que ha leído el texto que el propio Carlos Saura le había dictado hace unos días. “He traspasado los límites que me proponía de joven (…) Estoy contento si he conseguido sumar algo de inspiración a los directores tan buenos que hay en las nuevas generaciones. Me veo como una estrella errante en la inmensidad del cosmos. La imaginación es más rápida que la velocidad de la luz”.

El pequeño homenaje, que había comenzado con Manuel Carrasco cantando ‘Cantares’, ha concluido con Natalia Lafourcade interpretando ‘Por qué te vas’.