Hace un año casi exacto Enrique Bunbury, uno de los cantantes más influyentes de Aragón y España y muy conocido en el mundo (no solo a título individual, sino también con Héroes del Silencio), anunció que dejaba los escenarios de manera definitiva debido a unos problemas de garganta. En realidad llevaba arrastrándolo durante muchos años, pero se había recrudecido y tuvo que tomar la difícil decisión.

“He tomado la decisión, muy meditada y consciente, de abandonar mi actividad interpretativa, en los conciertos y tours. Los conciertos que quedan pendientes de aquí a septiembre de 2022 en Estados Unidos y España serán los últimos que realice", explicó el zaragozano en un comunicado. Estaba previsto que actuase en el Vive Latino 2022, pero no pudo ser.

Ahora ha desvelado el motivo de su prematura retirada de los escenarios (que no de la música) y es el glicol.

¿Qué es el glicol?

Se trata de una sustancia química a la que le tiene intolerancia y se usa principalmente en el humo o en la niebla artificial que se emplea en los conciertos y que es muy habitual.

Ese es el motivo por el que solo tenía molestias a la hora de cantar en directo y no en un estudio o en su casa, ya que en esos ambientes no hay glicol al no haber humo artificial.

Es un compuesto químico sintético que se obtiene de la reacción del agua con el óxido de etileno. Se trata de una sustancia transparente y sin ningún tipo de olor.

Otros usos del glicol

Pero no se emplea simplemente para el humo de los escenarios, sino que tiene otras aplicaciones, como por ejemplo en la cosmética (perfumes, cremas...), en anticongelantes para vehículos, como lubricante o para fabricar poliéster.

Los síntomas que puede producir en caso de tener intolerancia son, aparte de la disfonía y los problemas de garganta que afectaban a Enrique Bunbury, la irritación de ojos e, incluso, en casos más graves puede provocar bronquitis o asma.

Ahora que se conoce la causa de los problemas del aragonés, quizá se plantee regresar a los escenarios aunque evidentemente sin el uso de la niebla o el humo artificial para evitar problemas.