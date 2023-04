«Es un producto que parte del origen y de la necesidad del creador de lanzar un mensaje», así define Diego Escusol las canciones de autor, su especialidad. Su último disco, lanzado en mayo de 2022, se estrenará en Zaragoza con banda, por primera vez, en una actuación el 14 de mayo en el Centro Cívico Delicias. 'Sin tiempos que perder', haciendo hincapié en «sin tiempos», es el título de su último disco con referencia a tiempos donde la música era en formato más artesanal, de bandas y destacaba la música en directo: «Hay que reivindicar toda la música que hasta este momento se ha ido produciendo».

Diego Escusol se define como cantautor, profesión complicada en tiempos de reggaetón: «No es un producto que quieran vender las grandes multinacionales de la música porque están transformando los gustos musicales y determinando el producto que quieren que la gente escuche porque les aporta más o menos beneficios». El artista ya ha encontrado oposición en la lucha contra la industria musical: «Han decidido no seguir conmigo porque no piensan que la música que yo hago tenga la calidad suficiente para su catálogo. Actualmente yo me encuentro sin distribución digital porque lo ha decidido la industria».

Trayectoria de cinco discos

Cinco discos conforman su trayectoria. El primero titulado 'Cantautorados' es una recopilación de todas las canciones escritas a lo largo de su vida, sin más predisposición que reunir sus recuerdos. Su segundo disco, 'Pido la voz y la guitarra', ya cuenta con un tono más reivindicativo, puesto que estaba orientado a una mirada de la actualidad española en ese momento. En su estancia en EEUU, escribió este segundo disco y el siguiente, llamado 'Un lugar donde volver', un enfoque mucho más personal de sus vivencias en el extranjero.

Su cuarto disco, el único grabado en Estados Unidos, es fruto de su experiencia docente con niños mexicanos. 'Vientos del aula' es un disco de canciones infantiles muy recurrido por maestros como material docente en sus clases. El quinto y último disco lo define como el comienzo de una etapa más madura como músico. En él recopila algunos temas tan personales como 'Gracias por habernos dado el mar', dedicado a su amigo y referente Joaquín Carbonell. Uno de los temas más emotivos que es un homenaje hacia una de los mayores figuras de la cultura aragonesa.

«No solo hay que fijarse en lo que nos venden, sino en lo que realmente te mueve»

A pesar de que la música no es su principal fuente de ingresos, él tiene claras sus preferencias: «La canción de autor es para mí una necesidad, grabe discos o no, tengo la necesidad de hacer canciones para expresarme». Diego Escusol es un artista que cuida especialmente sus letras: «Quiero prestar mucha atención al mensaje que quiero lanzar, cuido mucho la métrica y la rima porque cuidar esos aspectos estéticos a la hora de componer facilita mucho que se entienda lo que tú quieres decir». Sus canciones son una especie de poesía cantada, aunque también intenta experimentar con el resto de instrumentos, sonidos e incluso estilos.

"La inspiración va y viene"

La inspiración «va y viene» y es por ello que, el cantante, a raíz de la reciente polémica en Aragón, ha querido apoyar la causa con su última pieza 'Canal Roya no se toca' como flecha de reivindicación: «Las canciones reivindicativas son necesarias para poderte expresar de alguna manera, en forma de catarsis y trasladar al mayor número de personas un mensaje de necesidad, de cambiar las cosas». Diego Escusol también fue el creador de Que se jodan Andrea Fabra, un tema incendiario desencadenado por el revuelo que se formó con el comentario de la diputada popular.

El artista confiesa que este tipo de música más minoritaria no hay que relegarla a algo histórico. «Indudablemente los tiempos cambian y hay que adaptarse, pero eso no quiere decir que haya que extinguir lo que ya estaba. Recomiendo a todo el mundo que escuche la música de donde vive y apueste por la cultura del sitio donde está; no solo hay que fijarse en lo que nos venden, sino en lo que realmente te mueve», recomienda con entusiasmo Escusol.