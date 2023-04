El enamoramiento siempre surge a raíz del deseo. Es el motor del mundo y el que nos impulsa a querer vivir. Esa es la premisa que el escritor Joaquín Berges presenta en su novena novela 'Ganas de vivir', que presenta este jueves a las 19.30 horas en el museo Pablo Serrano de Zaragoza.

La nueva obra del autor zaragozano viaja entre la vida y la muerte a través de sus protagonistas: la familia Llorente, propietarios de una funeraria en Zaragoza. Los Llorente atraviesan su paso por este mundo con una perspectiva excéntrica, llena de amargura, que recorre sus tres generaciones actuales: abuelo, padre e hijo. Tristán, el hijo, estudia Economía y su mundo de tinieblas da un giro de 180 grados cuando conoce a su compañera de clase, Gracia. Su gran parecido físico al amor platónico de Tristán, la actriz Maureen O’Sullivan, será la chispa de deseo que active al joven Llorente para escapar del funesto mundo de su linaje y le dé un motivo por el que vivir.

Según Berges, la novela surge en un momento de reflexión sobre la trascendencia de la muerte: «Mucha gente tiende a pensar que lo contrario de la vida siempre es la muerte, pero no es así. Lo contrario es no tener ganas de vivir, la indiferencia por la existencia». Una trama donde brota un germen de amor que cambia la manera de ver la vida de Tristán.

Pero no se trata de un amor romántico, como declara el autor, sino «un enamoramiento que surge por deseo sexual. Es el núcleo de la existencia del ser humano y de esta novela. Sin él, ninguno de nosotros estaríamos aquí». Un punto clave que define la excentricidad de la familia Llorente es su perspectiva normalizada de la muerte; algo típico en profesionales que están en constante contacto con ella. En este caso, Berges resalta cómo esa excentricidad «acaba removiendo el esoterismo de la muerte y lo convierte en algo más metafísico: están en las antípodas de lo que se considera normal. Y es ahí, donde entra el deseo. Les da a los Llorente un anhelo de querer estar vivos».

Una ambición sexual «hermosa y salvaje al mismo tiempo. El amor idealizado de Tristán es Maureen O’Sullivan, que interpretaba a Jane en 'Tarzán'. Dado que Gracia se parece físicamente a ella, el protagonista es como si pasara a convertirse en 'Tristán de la jungla': el mito del mono, pero educado. Él ansía ser más valiente, similar a Tarzán para poder conquistar a su Jane».

Como creador que es, los personajes se encuentran a su servicio de una manera peculiar: «Cada generación de los Llorente tiene algo peculiar. El abuelo Cosme es muy antropológico, y se comporta casi como un biólogo con ideas propias. Matías, el padre, vive en un matrimonio amargado. Son varias historias de amor, y la historia de Tristán es el motor de la novela. Todo combinado con un humor ácido».

Reflexionar sobre la felicidad

Un humor ácido que también busca reflexionar sobre la felicidad, algo que para el autor es similar a un recuerdo, un elemento que da sentido a nuestra vida a través de la ambición, la búsqueda, el desarrollo y la superación. «Podemos percibir en el momento la paz interior o la tranquilidad, pero no la felicidad. Es una aspiración en la que valoras lo que has vivido, pero no lo sientes en el momento», confiesa el escritor.

Asimismo, Berges declara la felicidad amarga que vive la sociedad actual, tema que también profundiza en la novela: «Estamos demasiado estandarizados por nuestro nivel socioeconómico, nuestros estudios o nuestra forma de vivir. Todos somos muy iguales y tenemos una máscara para el día a día. La excentricidad de los Llorente les ayuda a quitarse esas máscaras frente a los demás, porque en su trabajo están siempre frente a la muerte, en un momento de verdad, que busca hacerte reflexionar. Hacer una vida ideal es muy complicada, y hay veces que se siente como si no llegáramos a vivir como nos gustaría».

Frente a los planes para su próximo proyecto, el autor no vislumbra nada actualmente y comenta que «estoy mezclándome con la vida para buscar inspiración. Eso sí, tengo claro que mi siguiente novela hablará de la realidad y del mundo actual». Personajes con problemas y oportunidades de redención».