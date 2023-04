Un homenaje a todos los artistas del circo. A los acróbatas, danzantes, contorsionistas, a todas las personas que nos hacen reír y disfrutar del momento. Todo ello a través de los pinceles y del arte de otra artista, la altoaragonesa María José Laplana (Monzón, 1972) en la exposición que se inaugura este jueves 27 de abril en la sala de la calle Canfranc de Zaragoza, gestionada por Fundación Caja Rural de Aragón.

Una muestra en la que la pintora lanza una mirada a gentes capaces de transmitir la belleza singular de lo humano, el color y la expresión. Personas que viven por amor al arte, lejos de capitalismos y rentabilidades. Un conjunto cromático y de colores singulares que nos muestran a toda una serie de gentes que ha dado sentido a su vida a través de la belleza generada y transmitida como solo ellas son capaces.

Lejos queda la primera exposición individual «En movimiento» realizada en 2010 en «La Caja Roja, espacio de arte» de Zaragoza. Desde entonces su obra ha viajado a salas de Huesca, Madrid o la provincia de Zaragoza. La artista aragonesa ha obtenido premios locales de pintura en Monzón, Tauste o Cariñena y también fue galardonada en el IX concurso de pintura Delegación del Gobierno en Aragón en el año 2010.

Confesiones de la artista

Como la artista explica, no ha tenido «grandes aspiraciones, no he llegado a frustrarme, que en este oficio es algo bien fácil. De vez en cuando me he ido presentando a algún concurso e incluso, algunas veces, he ganado. Eso anima». Tras exponerse su obra en la sala gestionada por Fundación Caja Rural de Aragón en Calatayud durante el pasado mes de marzo e inicio de abril, ahora llega a la capital aragonesa.

La exposición se puede visitar de lunes a viernes, hasta el próximo 16 de junio, de 18:00 h a 20:00 h. con acceso gratuito.