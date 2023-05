Un entorno natural excepcional, la tranquilidad de las montañas, el agradable ambiente veraniego y la mejor música invitan a acudir del 16 al 21 de julio a Panticosa para disfrutar de la XI edición del Festival Internacional de Panticosa ‘Tocando el cielo’. Este consolidado evento vuelve a llenar de música clásica la localidad del Alto Gállego con una extensa programación que ha presentado esta mañana en rueda de prensa.

Bajo el lema 'Ellas, las estrellas', el festival quiere homenajear este año a celebridades del mundo de la lírica tales como Victoria de los Ángeles, de cuyo nacimiento se cumple un siglo este año. También se rendirá homenaje a la mezzosoprano Teresa Berganza, quien fue embajadora del festival, donde impartió sus grandes clases magistrales.

Pero el objetivo de esta edición no es solo homenajear a las grandes divas, también a esas pequeñas estrellas que en ocasiones no miramos, aquellas que han hecho una gran aportación al mundo de la música, pero cuyos nombres no trascienden tanto o se han quedado perdidos entre las páginas de la historia. Por ello, el festival recordará a Elvira Hidalgo o a compositoras desde principios del siglo XX, como Teresa Prieto, hasta el siglo XXI, con la canaria Laura Vega, pasando por Rosita García Ascot, Ángeles López Artiga o Carlota Garriga.

Propuestas "muy bien pensadas"

El festival “tiene propuestas muy bien pensadas, con temáticas muy interesantes y si a ello unimos el entorno paisajístico, este festival nunca deja de sorprendernos, con un equipo al frente muy implicado en la cultura de esta provincia”, según ha destacado la diputada de Cultura de la Diputación de Huesca, Maribel de Pablo.

Hoy se ha presentado el festival en rueda de prensa, con la participación de Jesús González, director de Balneario de Panticosa, quien ha explicado que “un año más el Balneario acoge este festival y es un hito que esperamos con muchas ganas porque la programación cada vez se supera y la organización pone cada vez el listón más alto. Este guiño a la cultura que tenemos en nuestras instalaciones es un lujo”.

Por su parte, Carmen Esteban, directora del Festival Internacional de Panticosa ‘Tocando el Cielo’ y presidenta de la Fundación García Esteban, ha señalado que “estamos encantados de poder desarrollar este festival en un lugar donde prima un espíritu abierto, capaz de dar proyección a un lugar a través de la cultura”.

Una programación repleta de grandes conciertos

Uno de los momentos más especiales de la edición de este año del festival será el concierto homenaje a la Teresa Berganza, mezzosoprano de gran relevancia y pieza fundamental del festival. Esta cita, programada para la clausura del festival, tendrá lugar el 21 de julio en el Auditorio-Teatro del Balneario de Panticosa y en ella participarán la soprano Cecilia Lavilla Berganza, la soprano Eugenia Boix, la mezzosoprano Nancy Fabiola Herrera, el barítono Isaac Galán, el clarinetista Antonio García y los pianistas Miguel Ituarte y Carmen Esteban. En este concierto se estrenarán las obras encargadas por la Fundación García Esteban en homenaje a esta gran artística, compuestas por Laura Vega sobre el poema Balneario de la escritora Ana Merino y Miquel Ortega, sobre poemas de Federico García Lorca.

La programación musical dará el pistoletazo de salida el domingo 16 de julio en el Auditorio-Teatro del Balneario de Panticosa con “Cantar del alma: homenaje a Victoria de los Ángeles”, que contará con la soprano Núria Rial y el pianista Rubén Fernández Aguirre. De los Ángeles, de cuyo nacimiento se cumple un siglo este año, fue una de las cantantes más importantes del pasado siglo.

Grandes conciertos programados

Entre los grandes conciertos programados, encontramos también a Heilen Duo, formado por la violonchelista Mayte García Atienza y la pianista María Abad, que actuará en el mismo escenario el 17 de julio con obras de compositoras de Laura Vega, Ángeles López Artiga, Carlota Garriga, Consuelo Colomer, Rosa María García Ascot, Teresa Prieto y Nadia Boulanguer. Al día siguiente, el 18 de julio, Dianto Reed Quintet pondrá sobre escena su propuesta “Identidades, la magia del Duende”, basada en música española, desde el Renacimiento hasta la actualidad.

Obras de Herrando, Riccardo Broschi, Nicola Antonio Porpora, Johann Adolf Hasse, Domenico Scarlatti forman parte del repertorio que Jorge Jiménez y Tercia Realidad pondrán sobre el escenario del Auditorio del Balneario el 19 de julio, con un concierto dedicado a otra gran estrella, Farinelli. El de Artesian Dúo e Isaac Galán también es uno de los grandes conciertos programados para este año que recalarán con “Canciones de amor y vida” en el Auditorio del Balneario el 20 de julio interpretando obras de Mozart, Rossini, Guastavino o Chapí, entre otros.

El 21 de julio, en la Iglesia de Nuestra señora del Carmen del Balneario de Panticosa, se celebrará un concierto familiar, “Cuerdas al Cielo”, una actividad que busca integrar a los niños en una experiencia conjunta sin presiones académicas.

Dentro de los ‘Conciertos Tocando el Cielo’ organizados para esta edición en el pueblo de Panticosa, actuará Yolanda Cartiel, con el Piaf Ensemble y la actriz Amparo Baró, dando voz a Edith Piaf el 18 de julio. Y el 20 de julio se celebrará un concierto para todos los públicos como parte del Proyecto Jazz for Kids: ‘las ventanas del Jazz’.

El Festival Internacional de Panticosa ha preparado dos conciertos gastronómico-musicales como parte del ciclo Jazztangueando: el primero el 19 de julio con la cantante y clarinetista Carola Ortíz y Pirineos Jazz Ensemble, y el segundo será el 20 de julio con el pianista Marco Mezquida. Ambos tendrán lugar en la Sala Casino del Balneario de Panticosa y la entrada incluye la cena y el concierto posterior. Cabe mencionar que Pirineos Jazz Ensemble se presenta al público en este festival de Panticosa y está formado por jóvenes músicos aragoneses, encabezados por el contrabajista oscense Dani Escolano.

Tertulias culturales

La edición de 2023 del festival incluirá, como viene siendo habitual, varias Tertulias Culturales. El 19 de julio, Eva Armisén impartirá la charla 'Mi mamá es una Haenyeo' y el día siguiente, se celebrará la mesa redonda 'Estrellas, divas y tragedias', que contará con la presencia de Cecilia Lavilla Berganza, Nancy Fabiola Herrera, Carmen Esteban e Itziar Miranda.