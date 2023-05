Queralt Lahoz (Santa Coloma de Gramanet, 1991) abandera una de las propuestas musicales más rompedoras y atractivas del momento. En su música, atravesada por los sonidos latinos, de raíz y urbanos, el soul, el hip hop y el dancehall dialogan con gracia y naturalidad. Este viernes (21.30 horas) actúa en la sala López de Zaragoza cuando está a punto de publicar su nuevo trabajo, 'Alto cielo'.

¿Por fin ha encontrado su hueco en la música?

La verdad es que estoy muy contenta. Ha sido un camino de hacer camino, picar piedra, de intentar jugar con muchas músicas y sobre todo, de encontrarme a mí misma. Porque, al final, ya no se basa ni siquiera en el público o en lo que se lleve o no se lleve porque yo no hago música comercial. Por eso digo que creo que más ha sido un camino de encontrarme a mí misma, de buscar lo que yo quería y creo que todavía sigo buscando el sonido porque es una cosa que es costosa. Mi camino ha sido de ir buscándome, de disfrutar de las músicas, de investigarlas y de hacer mucho escenario sobre todo.

De hecho, siempre ha querido huir de etiquetas que provocan anquilosamiento.

¿Sabes qué pasa? Que yo lo que siento es que ya no estamos en ese momento de las etiquetas únicas, sino en un momento en el que se conciben varias músicas y se abrazan en una persona. No voy a hacer folclore, pop, rock pero sí es verdad que hay pilares que sostienen lo que voy haciendo y manejarse entre esas músicas hace que cada persona tenga un sonido especial.

¿En qué momento supo definitivamente que la música era su camino?

Creo que siempre lo supe, lo que pasa es que intentas hacer otras cosas de por medio porque la sociedad te ha dicho que tienes que estudiar otras cosas que no sea algo relacionado con la cultura porque la gente de clase obrera no tenemos derecho a vivir de la cultura. Es un mensaje que se ha difundido toda la vida, aquel que tenga padrino… Es muy antiguo pero siempre lo he escuchado en mi barrio. Siempre decían que la música tiene que ser un hobby y tienes que estudiar una carrera, ese era el mensaje clave. Un día volví a subirme a los escenarios con Daniel Felices, y ahí empiezo a ganarme la vida y a emocionarme sobre todo. Más allá del dinero era el poder que había en el escenario. Había algo especial que yo tenía que tenía que transmitir y me permitía compartirlo con los demás. Y fue lo que me permitió dejarlo todo, dedicarme a la música y ya no he parado. Hace ya nueve años de esto.

¿La música le sirve como terapia?

Totalmente... Me sirve pero también te digo, necesito más cosas. No solo de eso se puede sanar uno. Pero es mi terapia personal y es algo que a mí me alivia, me ayuda y me hace mejor persona.

Sus canciones no son solo música ya que cuentan con un contenido letrístico importante, ¿de dónde le viene ese cuidado?

Siempre me gustó mucho leer y para mí es muy importante poder decir cosas. Yo he crecido con letras que contaban historias, cuando más adulta me hacía, más música con mensaje potente descubría como la salsa que contaba historias de verdad. Y dije, ¡esto es lo que a mí me gusta! Y me di cuenta de que podía transmitir historias y que quería contar las mías.

Ha pasado a la historia con su frase «Dios es mi abuela». ¿Pensaba que se iba a montar semejante revuelo?

(Risas) La verdad es que no lo pensé pero sí sabía que todo el mundo se iba a sentir identificado. Tengo claro que hay que molestar también. Para todos los que piensan que Dios es algo que está muy arriba, para mí hay otros tipos de dioses que nos acompañan y la gente lo ha aceptado muy bonito.

Una reivindicación clara de las mujeres.

Siempre se ha pensado que las imágenes divinas vienen a través del hombre, Dios es un hombre, Jesucristo es un hombre, las demás fuimos las que parimos en la Historia y la Virgen era prostituta. El papel sucio se nos daba a las mujeres pero ellos han creado la palabra divina del Señor. Está bien cambiar el juego.

¿Cómo es su proceso de composición?

Depende de la época. A veces he llegado al estudio con una base hecha, vocalmente mía, y otras veces me he juntado con los músicos y les he pedido que me comunicaran a través de sonidos que yo les definía para hacer algo conjuntamente. Depende del momento y de lo que quiera expresar.

Venimos de su disco ‘Pureza’ y vamos al ‘Alto cielo’, que saldrá próximamente. Parece una declaración de intenciones.

Este un trabajo precioso, estoy muy orgullosa. Es una cosa más madura y hemos buscado un sonido que define mucho el proceso que quiere explicar, un proceso de ruptura, de un amor tormentoso que se sabe que iba a ser así pero muy honesto. Son cuatro capítulos, miedo a enamorarse, la cúspide del amor, la ruptura y la liberación.

Y el concierto de Zaragoza de la sala López, ¿cómo va a ser?

Es un concierto en el que la gente va a pasar por muchos lugares, será una actuación de muchas emociones y muy particular. Estamos en el camino entre el nuevo directo y el anterior para que en verano podamos hacer ya todo lo nuevo y muchas más cosas. Es un conciertazo que no te puedes perder.

Por lo que parece, Queralt Lahoz no para de trabajar, ¿cuándo descansa?

No descanso mucho la verdad porque el ser tu propio jefe en una empresa autogestionada requiere mucho más esfuerzo. Me empeño en hacer cosas que a mí me gustan y que alimenten mi trabajo. La música es para mí algo diferente, yo compongo con mis músicos, hago un trabajo mucho más delicado y responsable musicalmente en cuanto a la composición que otros. Por eso no puedo dejar nunca de trabajar, siempre hay cosas que me van a costar siete meses.

Hace unos años se enfadó con la música e incluso la abandonó desencantada, ¿ya ha conseguido reconciliarse con ella?

Nos hemos casado y ya tenemos hijos. Estamos genial. No creo que el enfado fuera tanto con la música como con la gente que la envolvía. La música se concebía como una etiqueta y una única forma de crearla y yo siempre fui algo mucho más allá y no me ubiqué, por eso tuve que salir de ahí.