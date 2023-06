El nuevo libro de Daniel Gascón, 'El padre de tus hijos' (un compendio de 16 relatos) es, ante todo, si es que se puede definir de alguna manera, una obra de aprendizaje tal y como él mismo confirma: «A veces pensamos que esos libros de aprendizaje acaban a los 22 años, este tiene ese componente juvenil al principio pero es un aprendizaje que después llega a una edad más madura. Pero lo es porque vas contando unos cambios y cómo vas mirando de formas diferentes cosas de la edad, es un duro aprendizaje». Una prueba fehaciente y se podría decir que hasta empírica de que crecer no es todo lo bonito que uno pudiera imaginar: «Es verdad pero yo también creo que hay muchas cosas buenas en crecer, vas aprendiendo, la mirada se te va ampliando aunque también te llevas muchos desengaños, golpes, te saboteas a ti mismo, muchas veces el concepto que tienes de ti mismo ves que es injusto o demasiado optimista. Aquí intento contar las cosas desagradables también pero con un intento de comprensión y de humor de fenómenos universales ya que todos pasamos por eso», explica el zaragozano que ayer estuvo firmando ejemplares de su nueva publicación en la Feria del libro de la capital aragonesa.

En esta obra, Daniel Gascón transita por el amor, por el humor, la melancolía, el crecimiento personal, la adolescencia, las intimidades cotidianas, el peligro de la cotidianidad, las decepciones... y, sobre todo, aborda la construcción de la identidad a través de una escritura directa, sin complejos, y que, en ciertos momentos, acaba por desasosegar al lector: «Al principio del libro está la idea de la pareja y de estar enamorado y luego se aborda cómo algunas de las parejas se van desgastando por un motivo que no sabes bien cuál es. Todo para llegar a describir en la parte final esa sensación de agobio, de desasosiego, de no saber bien qué está sucediendo. Construyo una especia de atmósfera de thriller donde no se mata a nadie pero está presente ese mal rollo cotidiano», afirma con soltura el colaborador de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.

La construcción de la identidad

'El padre de tus hijos' (editado por Random House) es también un ejercicio de búsqueda de identidad, de personajes que casi no se reconocen a sí mismos ni el mundo en el que habitan: «Me parece que la identidad la construyes con muchas cosas; una es la parte del trabajo y otra también es la parte romántica. A menudo te defines en tus relaciones con los demás, y, claro, también con la idea de la pareja. Y eso en el desengaño romántico de juventud de no gustar es un problema para la identidad y cuando estás con alguien y va mal también es un desarreglo identitario porque cuando la pareja se resquebraja también lo hace la imagen que tienes de ti mismo y eso me interesaba trasladarlo a través de estos cuentos», reflexiona en voz alta Daniel Gascón.

Todo para llegar a una pregunta clave en la conversación, ¿se trata de una obra de autoficción? «No, yo creo que no… Hay algunas historias como la expedición a Híjar que parten de mi experiencia pero hay mucho que sale de que has oído, te has medio inventado, hay cuentos desde el punto de vista de una mujer… Yo más que contar los hechos, quería la autoficción como fantasía, explorar cosas que sí he sentido, emociones, fantasía, autoengaños, pero buscar un tratamiento de ficción. Me parece que si cuentas lo tuyo se perdían cosas, me apetecía jugar con la forma y salir un poco de mí», afirma con seguridad antes de engarzar un pensamiento mucho más amplio: «Muchos de estos cuentos están escritos a la vez que la novela del hipster. Y pensaba que el hispter es uno que está intoxicado por la literatura ecologista y feminista y eso le impide ver la realidad y a algunos personajes de aquí les sucede lo mismo pero en un tono que es no tan cómico, supongo que a todos nos pasa, el andamio que creamos a veces enriquece la realidad pero a veces no impide verla».

El sentido del humor en la vida

Sin embargo, 'El padre de tus hijos' también está atravesado por el sentido del humor que impregna casi cualquier situación cotidiana: «Martin Amis, que acaba de fallecer, decía que para impugnar la seriedad de alguien se dice que no tiene humor. Creo que siempre es una herramienta de autodefensa, de conocimiento, de análisis... Seguramente hay grandes escritores que renuncian al humor pero a mí me gusta mucho conservarlo porque forma parte de mi mirada sobre la vida y añade una riqueza que no está reñida ni con la seriedad ni con explorar la melancolía. Mira Leonard Cohen, tiene unas letras con mucho sentido del humor».

No menos importantes son las referencias literarias de las que está plagada el libro o la importancia de Aragón en el mismo, algo que casi va unido: «Me divertía pensar en estos cuentos casi como de película francesa o de Woody Allen. Quería usar lo cercano para construir un mundo literario. Me gusta mucho cuando vas a una ciudad y hay muchos escritores que han pasado por ellas y le han dado cosas; hablo, por ejemplo, de la Zaragoza de Conget, de Pisón, de Cristina Grande, de Rodolfo Notivol, de Félix Romeo, y la de tantos personajes que están por aquí», concluye Gascón.