El Bosque Sonoro arranca este sábado 17 de junio con una fiesta gratuita en la plaza de la localidad zaragozana de Mozota. Para la inauguración se ha preparado una jornada intensa que comenzará a las 20.00 horas y se extenderá hasta pasada la medianoche, con una programación que incluirá a Radio Parranda (20.45 horas), Travis Birds (22.00 horas) y Mario Beni (23.45 horas).

El festival da el pistoletazo de salida este sábado y continuará el fin de semana que viene con actuaciones en la arboleda de Mozota el viernes 23 y sábado 24 de junio, y conciertos gratuitos en la cascada de Muel el domingo 25 de junio. Durante esos días pasarán artistas de la talla de Iván Ferreiro, Amaia, León Benavente, La Casa Azul o La Costa Brava, entre otros.

El evento sigue apostando por ser un festival diferente e innovador y por eso este año va a estrenar un nuevo escenario de pequeño formato llamado 'La Chopera de Radio 3', en colaboración con la reputada emisora nacional, en el que sus actuaciones se alternarán con las principales del Escenario Ambar. Cada edición contará con un festival invitado para este espacio, con filosofía y valores similares, para dar visibilidad a proyectos y compartir experiencias. Cultura Inquieta será el proyecto que inaugure esta iniciativa y los primeros conciertos serán Lorena Álvarez y sus Rondadores y Soledad Vélez (viernes 23) y Morreo y Javiera Mena (sábado 24).

Los cinco escenarios del festival

Uno de los grandes atractivos del festival serán los cinco escenarios, distribuidos en tres espacios y dos pueblos. En el bosque de Mozota habrá tres: Ambar, La Cabaña y La Chopera. El principal será de nuevo el escenario Ambar de la frondosa arboleda del bosque de Mozota, donde se celebrarán los conciertos centrales. Para el viernes 23 figurarán La Costa Brava (21 horas), Iván Ferreiro (22.30 horas), León Benavente (00.30 horas), Dj Amable (02.00 horas) y Ángel Carmona y Rialto DJ (ambos a los platos entre conciertos, en La Cabaña y en La Chopera, respectivamente) y ahora se suman Lorena Álvarez y sus Rondadores y Soledad Vélez.

La primera ha sabido implementar un halo de modernidad a una música que se mira en las más hondas tradiciones rurales de su Asturias natal, desde las jotas a los pasodobles, y de las rondallas a los romances o, incluso, a la música de las verbenas de los pueblos. 'Naino' y 'Yo voy soñando' son los últimos singles publicados, tras el sorprendente EP grabado en el Valle de Hecho con una orquestina de músicos amateur de la zona. Por su parte, Soledad Vélez es una compositora chilena que actualmente reside en España. Su música comenzó con un sonido folk pero poco a poco se fue adentrando en los sonidos electrónicos. Derrochando magia y magnetismo, su hipnótica voz juega con el pop, la electrónica y el urban, cantándole con mucho amor al desamor. Su último trabajo 'Visiones', lo publicó el año pasado y lo produjo con Guille Mostaza.

Morreo y Javiera Mena se suman al cartel del sábado 24 de junio, en el que ya figuraban Miranda! (21.00 horas), Amaia (22.30 horas), La Casa Azul (00.30 horas), Face Down Ass Up (02.00 horas), Sweet Drinkz (La Cabaña) y Ms Von Disko (La Chopera). Javiera Mena es uno de los nombres fundamentales del nuevo pop electrónico. Cinco exitosos discos avalan una carrera que no deja ir hacia arriba, con una nominación a los Grammy Latinos e innumerables actuaciones en los festivales más importantes (Coachella, Primavera Sound, Canción de Viña del Mar de Chile…). 'Nocturna' es el último disco de la artista, producido en pandemia, y el más colaborativo. Es un trabajo lleno de energía, impregnado de sonidos más ‘chill’, inspirados en la línea del pop de los 90 como Sade, George Michael o Lisa Stansfield. La artista realizará un show especial en directo y también un dj set para terminar la jornada junto al colectivo Face Down Ass Up.

La cuarta edición del Bosque Sonoro cerrará por todo lo alto el domingo 25 de junio, con una fiesta con entrada libre a la hora del vermú en el escenario habilitado en la cascada de Muel, con Fajardo, Liniker y Lord Sassafras.

El abono anticipado general del festival tiene un precio de 60 euros y las entradas de día 40 euros, a través de la web de El Bosque Sonoro o en el portal de See Tickets. Como otros años, para reducir emisiones, se ponen autobuses lanzadera para evitar traslados en coche traslados en coche con un precios de 6 euros de ida y otros tantos de vuelta, con salida desde Zaragoza a las 19.15 horas y a las 20.30 horas y regreso a las 2.30 horas y a las 4 horas. Esta medida pondrá a disposición de los asistentes un parking que tendrá un precio por vehículo de 13 euros si se reserva de manera anticipada y de 18 euros si se adquiere en taquilla. Además, este año, se podrá pernoctar con furgoneta y caravana. Las plazas son limitadas.

Un proyecto sostenible para dinamizar el territorio rural

El Bosque Sonoro recibió en octubre del año pasado el premio al 'Festival más innovador' en los IX Premios Fest, en una edición que compartió protagonismo con nombres nacionales tan importantes como El Cruïlla, Sonorama o el Bilbao BBK Live. Y es que, desde su nacimiento, se ha caracterizado por ser un evento musical totalmente genuino. Surgió en plena pandemia, con la intención de impulsar el entorno rural a través de la cultura, sin ayudas ni patrocinios, y con la sostenibilidad como prioridad, y ahora es un festival con un público fiel y completamente asentado.

En las dos ediciones anteriores, gracias a los fondos recaudados de la fila 0, se llevó a cabo la reforestación de 120 árboles en una zona degradada del pueblo, que ha dado origen al Espacio de Renaturalización Alondra. Al mismo tiempo, bajo el compromiso de plantar un árbol por cada entrada vendida, se ha conseguido sumar más de 8.000 árboles reforestados.

Asimismo, cuenta con un concepto de gastronomía peculiar, con propuestas de pequeños productores de zonas rurales y vajilla que luego convierten en compost, además de un acuerdo tras cada edición para la compensación de emisiones a través de la Fundación de Ecología y Desarrollo (Ecodes).

Un proyecto que ha generado a lo largo de estos tres años más de 40 puestos de trabajo directos y más de 180 indirectos en este municipio zaragozano con menos de 60 habitantes fijos durante el año, y por el que ya han pasado nombres como Coque Malla, Los Planetas, Viva Suecia, La Habitación Roja, Zahara, Kiko Veneno, El Niño de Elche o Rufus T. Firefly.