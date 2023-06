El colegio en el que estudié la EGB, en Zaragoza, estaba ubicado en la calle Joaquín Sorolla. La calle continúa existiendo. El colegio, no. Quizás aquel recorrido diario me produjo ya entonces una creciente curiosidad por el pintor. Poco después lo fui descubriendo a través de las postales y por supuesto de los libros, y no tardé en sentirme fascinado por el brillo del agua, el color de las playas y la fuerza de la luz, radiante a cualquier hora del día. Como si de su mano naciera una especie de pureza que le distingue porque jamás dejaría de acompañarle. Un niño jugando con un barquito; algunas niñas caminando por la orilla; mujeres zarandeadas por el viento, y vestidas como mandaban los cánones de la época para darse un chapuzón; el blanco de los tejidos con un resplandeciente mar de fondo; también barcas, cestas de pescados, redes, aparejos y bueyes que se adentran sin abandonar tierra firme, momentos únicos que se han quedado grabados en mi memoria y que me han ayudado siempre a reconocer su obra.

No hace mucho tiempo escuché a mi querido amigo David Díaz recomendar con viveza y entusiasmo la visita al Museo Sorolla de Madrid, casa que fue vivienda y taller. No lo dudé. Como preámbulo, me encantó comprobar que el ruido de alrededor, consecuencia del trajín que la enorme urbe producía, había desaparecido de golpe una vez adentrado en los jardines. Fue una especie de milagro hecho realidad. Por un momento imaginé que acababa de atravesar el legendario espejo de Alicia, porque la realidad se había transformado y eso sólo ocurre cuando hay magia. Pasear por los rincones que en tiempos pasados fueron el hogar de otros me inquieta enormemente, no puedo evitar sentirme profanador de algo sagrado. Me maravilla a la vez que me duele, no es fácil para mí definir la sensación que en ese instante me embarga y que me hace sentir intruso y, por ende, vulnerable. Allí estaba la mirada de Sorolla, sus proyectos, sus deseos, sus dudas y sus pensamientos. Allí estaban Sorolla y Clotilde. Y sus hijos. Y el recuerdo de ciudades como Valencia, Madrid, París, Roma, Nueva York, Chicago o San Luis.

Ensayo, biografía y ejercicio literario

Y ahora de repente ha llegado César Suárez con su magnífica obra, de reciente aparición en las librerías, 'Cómo cambiar tu vida con Sorolla', publicada por la editorial Lumen. Es un ensayo, una biografía y un ejercicio literario. Es un descubrimiento porque consigue que sea Sorolla el inmortalizado, y lo hace abrazando los detalles, con la sensibilidad y el pesar que al artista a veces le invadían. La época es fascinante. Asistió a la construcción de la Torre Eiffel, al Desastre del 98, a los inicios de la fotografía y al origen del cine. Se rodeó de personajes ilustres, y a muchos de ellos, reyes, políticos, intelectuales o cupletistas, les sacó los colores. No todos parecían de humor para posar, pero tanto el prestigio del retratador como el de los retratados lo merecían. Su eterna compañera fue su musa, pero a veces los viajes y los compromisos laborales, que llegaron a ser desmedidos, impedían a sus miradas cruzarse. Hay cartas y testimonios, hay palabras dichas y omitidas, hay suposiciones y certezas, hay mucha documentación en el trabajo de César Suárez, que mira con fascinación y respeto a quien ocupó su lugar justo en el momento en el que lo impresionante parecía ser lo impresionista.

En orden cronológico se narra su historia haciendo amenidad con lo minucioso. En un principio es el suyo un mundo de ausencias que intentan ser suplidas por los que quedan a su lado. Surgen los referentes porque siempre, en cualquier generación que se precie y que se aprecie, hay que aprender de los maestros. César Suárez guía, construye y dirige a los lectores por esas maravillosas calles que desprenden aromas a belle époque. Hay que enfrentarse a aquello que pudo haber dicho Joaquín Sorolla y que tal vez no dijo. A las réplicas de Clotilde, que le da la espalda para hacer de Venus en una de sus muchas claras referencias a Velázquez. A las incertidumbres de esas ciencias que adelantan que es una barbaridad. Entiendo que en una gran mayoría de ocasiones la literatura ha de poner voz a los silencios para que los protagonistas vuelvan a cobrar vida. Sería una afrenta y un absurdo que permanecieran callados en unas páginas que ofrecen tanta riqueza y que alimentan la intención de seguir investigando.

Disciplina y tesón

He subrayado numerosas líneas y algunos párrafos. Y lo he hecho en amarillo. Parecen refulgentes rayos de sol. Quiero que destaquen las premisas que me emocionan porque quiero regresar a ellas de vez en cuando. Y quiero detectarlas rápido. Es gratificante y enriquecedor zambullirse en los universos que los artistas construyen mientras interpretan libremente lo que tienen delante de sus ojos. Con disciplina y tesón, cada pincelada es una certeza y cada idea es una posibilidad. César Suárez recrea con exquisitez el desafío que supuso el encargo de la Sociedad Hispánica de América: la realización de un gran mural compuesto por diferentes paneles y cada uno de ellos dedicado a una región de España. Joaquín Sorolla se entregó a dicha empresa como si le fuera la existencia en ello. Algo así como lo que nos corresponde a los lectores con este libro.

‘CÓMO CAMBIAR TU VIDA CON SOROLLA’

César Suárez

Lumen

264 páginas