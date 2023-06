Iván Ferreiro está feliz de regresar a El Bosque Sonoro. El músico gallego, que ya tocó en 2021 en la segunda edición del festival, vuelve este viernes a la localidad zaragozana de Mozota para presentar 'Trinchera pop', su primer disco de estudio en siete años. «Es un sitio maravilloso y quiero mucho a la gente de la organización, así que es un gusto estar ahí de nuevo», asegura Ferreiro, que hace extensivo su afecto a toda la comunidad, uno de esos lugares donde siempre se ha sentido «como en casa». Su idilio con Zaragoza y Aragón viene de lejos, desde que lideraba a Los Piratas, y en todo este tiempo aún se ha intensificado más. Se volverá a comprobar este viernes en un concierto que abre la veda a tres días de música en directo en la arboleda de Mozota.

El vigués aterrizará en el Escenario Ambar a partir de las 22.30 horas. Lo hará con toda su banda (siete músicos en total) y con un directo en el que repasará algunos de sus temas más conocidos pero en el que sobre todo presentará las canciones de 'Trinchera pop', un disco en el que se ha rendido a los placeres de sus «maquinitas». «Para este álbum no me apetecía empezar a componer con el piano o la guitarra como hacíamos Amaro (su hermano) y yo habitualmente. Quise apostar por jugar con los 'sintes' porque, como los domino menos, me dan más sorpresas y pasan cosas más divertidas. Cualquier acorde se vuelve más fresco y, aunque igual lo has usado mil veces con tu piano, tienes la sensación de que está pasando algo distinto», explica Ferreiro.

Sin duda, en su nuevo disco en solitario pasan cosas diferentes, como cantar sobre un canon de Vivaldi o sobre la sintonía del mítico programa 'El hombre y la tierra', de Félix Rodríguez de la Fuente. «A veces cuando te lanzas a jugar parece que te mueves por terrenos más peligrosos, pero yo lo que intento en cada disco es divertirme. No puedo hacer un álbum que le guste a nadie si yo no me lo paso bien cuando lo hago, y con este he disfrutado mucho», asevera el cantante de Vigo.

Para su hermano Amaro, fiel escudero del gallego durante los últimos años, este es el mejor disco de Ferreiro en solitario, palabras mayores.

¿Es este un álbum muy instintivo? «A la hora de escribir y tocar los instrumentos sí que dejaba que fuera el instinto el que tirara, pero tampoco fue en plan tener ideas y ponerme a tocar rápidamente. Fue un proceso más largo y pausado», apunta.

Lo que tuvo claro desde el principio es que en este trabajo no le apetecía abordar el «amor romántico o de pareja» en las letras: «Cuando empecé yo quería hacer un disco sobre el proceso creativo, lo que ocurre es que cuando hablas de eso sin darte cuenta acabas hablando de política, de la amistad, de tus miedos...».

Así, poco a poco, fue construyendo unas canciones que plantean preguntas que a veces tienen respuesta y otras dan lugar a más preguntas. «Sí, me apetecía hacer un disco que hablara sobre cómo pensamos, sobre cómo nos funciona la cabeza y que nos diéramos cuenta de que nuestras mentes son sitios maravillosos donde pasan cosas emocionantes todo el rato», abunda Ferreiro que, como ya es habitual en él, ha salpicado todo el álbum con sus referencias cinematográficas y literarias.

Las canciones como espacios de libertad

De hecho, el nuevo disco habla también de eso, de cómo la cultura pop nos ha ido tranformando como personas. «Nuestras referencias culturales nos construyen; las películas, la música y los libros que nos gustan y también los que no nos gustan. Hay tantas cosas maravillosas que me han influido que quería meterlas todas juntas. No sé si caben a la vez, pero creo que se puede hablar de todas al mismo tiempo», reflexiona el músico.

Con todo, y lejos de lo que pueda parecer, el concepto inicial del disco no fue esa concepción de la 'Trinchera pop' como refugio interior. «Al principio era más una muestra del compromiso, algo así como ‘sigo en la trinchera’, pero luego el término fue evolucionando hacia ese concepto de refugio», explica el propio Ferreiro, que tiene muy claro cuál es su mejor búnker. «El mejor refugio siempre son las personas que nos quieren, pero luego está ya la cultura. Los libros, las películas, las canciones, los cómics y las series nos sirven para protegernos de la vida y a veces también para acercarnos a ella. Las historias de los demás nos preparan para cuando nos pasan a nosotros y nos ayudan a comprender el mundo. Son un reflejo de la vida pero más dulce, porque la vida es siempre mucho más dura que la ficción», explica Ferreiro, que defiende las canciones como «un espacio de libertad donde uno puede ser lo que quiera».

Una libertad que, en su opinión, se ha ensanchado en la música actual, con jóvenes artistas «sin ningún tipo de prejuicio»: «A veces los códigos se me escapan pero me alegro de que sea así. Ya llevábamos demasiado tiempo con los que yo conozco».

Ferreiro afrontó 'Trinchera pop' desde la más absoluta calma, construyendo las canciones muy poco a poco, y eso prevé hacer también en un futuro. «No tengo ningún disco en la cabeza, ahora quiero disfrutar de la gira». Lo que deja claro para alegría de sus fieles seguidores es que le queda cuerda para rato: «En casi todos los discos tengo una pequeña crisis, pero supongo que nunca dejaré de hacer música».