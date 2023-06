El doctor Pedro Casillas, autor del libro, Los MegaLópez, publicado por Volteletras, presentó ayer su nueva propuesta editorial juvenil acompañado del ex guardameta internacional Iker Casillas, del doctor Jaime Jiménez y del editor Álvaro Casares. Durante la presentación que se llevó a cabo en el Colegio de Odontólogos de Madrid, se habló de la historia particular de una familia modesta de Sevilla a la que ingeniosamente se asoma el autor, y que no deja de representar a muchas otras familias que ven cumplidos sus sueños. Como explicó el mismo Iker Casillas: «Cuando de pequeño pasaba por el Bernabéu, me imaginaba que ya estaba allí jugando. Mi sueño se cumplió, pero detrás de él hay mucho esfuerzo, el mío, y también el de muchas personas que me ayudaron. Estar sentado hoy aquí también es algo maravilloso porque las historias que cuenta Pedro van a gustar a mucha gente».

La historia de los López, que tras un viaje a Estados Unidos regresan a su barrio de las Tres Mil Viviendas de Sevilla como Los MegaLópez, habla de sueños e ilusiones y rebosa valores familiares. El propio autor recordó su historia familiar, en particular a su abuela quien también logró sus objetivos: «Cuando yo era muy pequeño mi padre enseñaba a mi abuela a leer y a escribir, trabajó desde pequeña y nunca tuvo tiempo de aprender, pero aun así consiguió que mi tío fuera ingeniero y mi padre médico estomatólogo, eso es lograr un sueño. Llegar hasta aquí, después de dos generaciones, con un libro publicado por una editorial, creo que también se puede considerar un sueño cumplido», dijo Pedro Casillas. Para él, la familia es el pilar donde se apoya todo: «es el manantial inquebrantable del amor; para mí lo esencial del ser humano es la dignidad y el amor». La historia de la familia López es una comedia singular que además busca dar luz a una zona desfavorecida, y que también puede verse como un objetivo que desearía cumplir el autor: “Mejorar las condiciones que tienen en este barrio sevillano de las Tres Mil Viviendas, con la menor renta per cápita de España, pero donde la gente tiene objetivos, se ilusiona, y ama... no podemos olvidarnos de esto”, apuntilló. Hugo, el hijo mediano del matrimonio sevillano, es el protagonista, quien, con su particular humor, narra en primera persona los acontecimientos a los que se ven abocados los cinco miembros de los López. Lo cuenta con gracia, de manera coloquial y directa, entablando un diálogo cercano con el lector: «En mi casa no hay nadie normal, eso os lo puedo asegurar. Somos una mutación cósmica de la naturaleza», ironiza. Desde el interior del hogar, va mostrando con inteligencia su mundo, sus valores, y la aventura en la que se ve inmersa su familia. Describe y analiza a cada uno de sus miembros sin tapujos y sin filtros, pero con mucho cariño. Así pues, Hugo, sus padres, Marc y Úrsula, y sus hermanos, Encarna («a medio camino entre Lady Gaga y Rossy de Palma»), y Mario (el menor de «nueve años, un remolino de cuidado, pecas y una mala leche que para qué»), tienen que viajar a Los Ángeles donde viven una aventura americana tan transformadora, que les devolverá a Sevilla convertidos en Los MegaLópez. El autor Nació en Madrid en 1970, se licenció en Odontología por la Universidad ISCS de Lisboa, y posteriormente cursó un post grado en Implantología Oral en la Universidad de Nueva York. En la actualidad dirige su clínica y es profesor en la Universidad Europea de Madrid, donde se doctoró en Odontología. Además de su pasión por la sonrisa de los demás, desde muy pequeño le apasiona escribir y la oportunidad que las letras nos ofrecen para volar permaneciendo en el mismo lugar. Soñador empedernido, esta es la segunda novela que rescata de la oscuridad donde yacen las ideas. Elva Lombardía, la ilustradora Nacida en Barcelona, ha cursado estudios de ilustración en la escuela La Llotja. Trabaja como ilustradora para diversas editoriales en libros de texto e ilustraciones para novelas infantiles y juveniles. Como autora, ha publicado un comic Diario de un confinamiento en un piso compartido y eventualmente colabora con revistas de ilustración infantil, podcast y haciendo videos ilustrados. Ha realizado diversas exposiciones, tanto individuales y colectivas y ganado varios premios en el ámbito del urban sketcher y carteles.