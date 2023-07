Ilusión, nervios y muchas ganas por triunfar. El casting de Operación Triunfo en Zaragoza ha congregado este jueves a cientos de jóvenes en los aledaños del Palacio de Congresos de la Expo. Las pruebas han comenzado a las 10.00 de la mañana, pero los primeros aspirantes de la fila habían llegado casi siete horas antes. Sobre las 11.30, la cola rodeaba todo el perímetro del Palacio de Congresos. Nada es demasiado para conseguir un puesto en la academia que vio crecer a 'triunfitos' como David Bisbal, Aitana o Manuel Carrasco.

El casting de Zaragoza no ha congregado solo a aspirantes aragoneses, sino que han participado jóvenes llegados desde Madrid, Castellón, Valencia o Barcelona. Es el caso de David (25 años), Víctor (23 años) y Antonella (21 años), los tres venidos desde la ciudad condal y con referentes musicales como Rosalía, Manuel Carrasco o Pablo Alborán.

David llevaba varios intentos fallidos en años anteriores, por lo que no quería "perder la tradición de venir", mientras su pareja Víctor lo acompañaba. «Eso sí, si no me cogen este año no me presentaré más», ha aclarado.

Los nervios y la ilusión han empezado a crecer a partir de las 09:30 horas, con tres largas filas que empezaban a dar la vuelta al edificio y que luego se han convertido en una aún más extensa. En ellas, aguardaban impacientes los aspirantes de este casting abierto. Algunos se han presentado con ganas de darlo todo, otros con nervios y tentados por la opción de irse a casa.

Lo que no ha faltado es esa sensación de grupo y de acogida entre los participantes, quienes no dejaban de darse ánimos entre ellos. Ya estuvieran solos o acompañados por sus amigos y familiares, la suerte estaba echada y, quién sabe, puede que entre estas filas estuviera presente un nuevo Bisbal, Rosa López o Aitana.

Nervios a flor de piel

"Vengo con expectativa de pasármelo bien. Tengo muchas ganas, no solo por la experiencia, sino también por el aprendizaje", explicaba antes de realizar la prueba la zaragozana María, de 23 años. Sus nervios estaban a flor de piel cuando recién salida del casting explicaba que había pasado el corte. "He cantado 'La bachata', de Manuel Turizo, y me han dicho que tengo que volver a cantar por la tarde", apuntaba emocionada.

En el caso de Antonella, fan acérrima del concurso y con unos cuantos años de formación de piano a sus espaldas, llevaba aguardando la oportunidad desde los 18 años después de que la pandemia cancelase las ediciones de los tres últimos años, con la esperanza de poder dedicarse profesionalmente a la música: "Desde pequeña me ha gustado siempre este mundillo, así que creo que también es una forma válida de poder tener un pase para trabajar de esto. Si me cogen, tengo claro que lloraré de alegría y llamaré a mis padres. Y si no se diese la suerte, no me rendiré y seguiré intentándolo".

Lo que ha resultado, sin duda, toda una sorpresa para el jurado del casting, liderado por la directora de la Academia, Noemí Galera, es la gran cantidad de personas que han acudido a la cita. "Zaragoza es un punto clave para ceremonias como esta al estar entre Madrid y Barcelona. Ya no es solo porque mucha gente quiera intentarlo, sino que aspirantes que fallaron en el casting de Barcelona del pasado lunes (el primero realizado) vuelven a por otra oportunidad», ha declarado a los medios. "Muchos de estos jóvenes tienen 18 años, por lo que ellos ni habían nacido cuando empezó el programa. Saber que la esencia de 'OT' llega hasta tantas generaciones es algo muy gratificante", ha confesado.

"Buscamos a aspirantes que sobre todo canten bien, pero también tenemos en cuenta otras cualidades, como la presencia en el escenario o la personalidad del artista; todo suma", ha añadido Galera.

El segundo casting tras el de Barcelona

Con estas palabras, la productora ha dado el pistoletazo de salida de este segundo casting en la gira del programa. Las siguientes pruebas se celebrarán el lunes 10 de julio en Santiago de Compostela, el miércoles 12 en Bilbao, el lunes 17 en Valencia, el 6 de septiembre en Las Palmas de Gran Canaria, el 11 en Málaga, el 14 en Sevilla y, para concluir, el 19 de septiembre en Madrid.

Durante esta primera prueba, los aspirantes han tenido 20 segundos para cantar a capela uno de los 50 temas propuestos en la 'playlist' del concurso, disponible en Amazon Music y en el que hay canciones como como ‘La Bachata’ de Manuel Turizo, ‘Música Ligera’ de Ana Mena o ‘Flowers’ de Miley Cyrus.

Los aspirantes que han pasado a la siguiente fase tendrán que presentarse este jueves por la tarde en el mismo lugar a puerta cerrada para cantar tres canciones, con la posibilidad de acompañarse de instrumentos que no se tengan que amplificar o cantar a capela. Eso sí, el primer tema interpretado tendrá que ser también de la 'playlist'.