El histórico hostelero y miembro del PC Emilio Lacambra (Zaragoza, 1944) ha fallecido a los 78 años de edad en su ciudad natal, Zaragoza. Propietario de Casa Emilio, mucho más que un restaurante que atesora casi 85 años de existencia, Lacambra siempre ha estado muy vinculado a la vida de la ciudad y al compromiso social y político.

Casa Emilio era un lugar de reunión por el que ha pasado toda la izquierda aragonesa. De hecho, cuando aún estaba la dictadura vigente en España, el restaurante celebró reuniones clandestinas del PCE y, tras la llegada de la democracia, esa costumbre no se perdió y el lugar se convirtió en un centro de reuniones en las que la cultura y la política tenían un gran protagonismo.

Trayectoria política

Sobre su vida política, Lacambra hablaba así en una entrevista con este diario en 2019: “Tuve claro que la formación era vital para dignificar la profesión. Y la del movimiento vecinal fue una etapa intensa de los años 70. Después lo dejé porque con la legalización del PC, me metí de lleno en la campaña electoral. Yo llevaba militando desde 1965 y aún estoy, aunque ya no hago nada (…) Estoy bastante decepcionado. Es triste porque, de 1965 a 1975, yo por ideales me he jugado la vida y esta casa, porque era una estafeta del PC. Por eso siempre he votado, porque luché para votar. Pero ahora estoy dubitativo. Veo una pobreza intelectual en la clase política terrible. Comparas lo que es el parlamento español con lo que era en el 77... Y, en fin. Los que vivimos la transición nos estábamos jugando tanto que limábamos muchas asperezas. En esta casa, siempre hubo gente de un lado y del otro. Y amigos. Ahora hay una inconsciencia absoluta”.

Emilio Lacambra fue reconocido como Hijo predilecto de la ciudad y tuvo que pelear durante muchos años contra la presión inmobiliaria para salvar Casa Emilio, aunque él siempre trató de quitarle importancia a su trayectoria: “Cuando me nombraron hijo predilecto lo dije. Hay que hacer esa distinción a todos los curritos que se levantan a las ocho para ir a trabajar, que son los que han hecho que esta ciudad sea inmortal”.