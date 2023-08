La música es, sin duda, una de las bases espirituales del ser humano, con la que se alimenta el corazón y el alma. Es un elemento que puede evocar miles de formas, como la nostalgia del pasado o el dolor de una ruptura amorosa. Por supuesto, la música es capaz de romper todo tipo de fronteras, sin someterse a ningún tipo de convencionalismo, y la mayor representación de este efecto reivindicativo son los músicos callejeros.

A diferencia de trotar entre los escenarios más tradicionales, y cabalgar de festival en festival, los artistas callejeros realizan giras alternativas donde el minimalismo está a la orden del día. Tal es el caso de los 'freestylers', armados solamente con sus líricas, o los 'buskers'; como la banda zaragozana Modelo, los protagonistas de esta historia. El dueto, compuesto por Jorge Doherty (Zaragoza, 1994) y José 'Batz' Lapieza (Zaragoza, 1997) lleva amenizando con su pop electrónico las calles de Brighton (Inglaterra) desde el año 2019. Todo a base de un ukelele, una batería para niños y un carrito de la compra en el que llevar sus instrumentos.

Su ilusión, esfuerzo y determinación han acabado dando sus frutos, puesto que hace unas semanas terminaron de consolidar su popularidad tras tocar en las calles de Aranda de Duero, durante la celebración del Festival Sonorama. A pesar de que no pertenecían al cartel de la cita cultural, los asistentes y habitantes de la zona no dudaron en acercarse y encender la mecha de una experiencia que el dúo recordará para siempre. «Teníamos unos días libres, el Sonorama siempre nos había encantado como festival y decidimos lanzarnos a la aventura a ver qué pasaba», explica Doherty.

Aunque las intenciones de los aragoneses con respecto al festival eran bienintencionadas, la incertidumbre nublaba en ocasiones su juicio de la situación: «Nos podrían haber largado en cualquier momento, porque en España necesitas una licencia para tocar en la calle a diferencia de Inglaterra. Fuimos sin ninguna expectativa y al final la gente se aglomeró para ovacionar nuestra música y pedir que ojalá pudiéramos estar en el cartel del año que viene», asegura el vocalista de Modelo.

Brighton, la meca de la música callejera

Después de haber asentado la marca de su grupo también en el territorio nacional, gracias a la energía y espontaneidad de sus 'performances', Doherty echa la vista atrás a los inicios de «dos chavales que empezaron a tocar sin tener ningún objetivo final en concreto». Su historia se remonta a hace bastantes años, cuando el compositor de Modelo actuaba en su antigua banda, Ultravioleta. Batz acabaría uniéndose más adelante como baterista, donde forjarían una amistad que perduraría incluso después de la disolución del grupo.

Al final, en el año 2019, el batería se acabaría mudando a Brighton por motivos laborales y este notaría cómo el 'busking' era un formato increíblemente natural entre las calles inglesas, algo que sin duda era potenciado por la multiculturalidad de la zona. «En cada rincón podías encontrar a alguien tocando en la calle», recuerda Doherty. Así que, sin pensárselo dos veces, el vocalista viajaría hasta allí para pasar unos días junto a su amigo en la ciudad y tratar de sumarse a este formato callejero.

El dueto compaginaría sus actuaciones con algún que otro concierto en salas, moviéndose por todos los distritos de Brighton al volante de su carrito de la compra. Con el tiempo, los aragoneses también autoproducirían sus temas: Doherty se encargaría de la música y la letra mientras que Batz, también ingeniero de sonido, produciría y mezclaría las propuestas de cada uno. Estas creaciones melódicas irían captando poco a poco la atención de más gente, hasta que un día recibieron una visita peculiar por parte del 'stage manager' de la mítica banda británica UB40, Gary Roberts, quien les pidió que acompañasen al grupo como técnicos en sus giras.

«Nuestro trabajo actual nos acabó saliendo gracias a haber estado tocando en la calle, Batz es el técnico de las baterías y yo me encargo de los teleprompters con las letras de las canciones. Lo que empezó como un pequeño proyecto casero nos ha dado miles de viajes, anécdotas y experiencias», subraya Doherty. Desde luego no se trata de una exageración, pues como explica el cantante, «tratamos de tocar en las calles de nuestras destinaciones en nuestros ratos libres durante las giras, es algo que nos llena y no queremos perder esa esencia en ningún momento». Gracias a UB40, el dúo ha podido discurrir en las calles de países como Francia (donde amenizaron la boda de unos seguidores en la isla de Jersey), Nueva Zelanda y, recientemente, Estados Unidos.

Desarrollo del 'busking' en Zaragoza

Aunque, por supuesto, el grupo no se olvida en ningún momento de su ciudad natal: Zaragoza, con la que también compaginan varias de sus actuaciones a lo largo de cada año. «A pesar de que estemos fuera la mayor parte del tiempo, Zaragoza es nuestra casa y siempre lo va a ser. Aunque Batz reside en Brighton, yo sigo viviendo en Zaragoza y noto que el 'busking' también se está integrando cada vez más en la ciudad. No podemos dejar de agradecer el apoyo que nos han dado desde siempre», admite el cantante de 29 años.

En sus giras con UB80, Modelo ha tocado en países como Francia, Nueva Zelanda y EEUU

Entre sus actuaciones más destacadas de la capital aragonesa, destacan su doble 'sold out' en La lata de bombillas, la asistencia de 350 personas en la Casa del Loco o las 1.000 personas que se aglomeraron para verles en acción en el Ebro Food Festival.

Los músicos tratarán de revalidar esta última hazaña el próximo 14 de octubre, durante las Fiestas del Pilar, mientras echan la vista a sus próximos objetivos: seguir experimentando con otros géneros musicales, como el reggae o lo urbano, y «sacar toda la música que podamos. Queremos prepararnos para un verano de 2024 lleno de festivales para hacer nuevas giras, pero esta vez en España», concluye Doherty.