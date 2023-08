Tras una pausa veraniega, la sala zaragozana Rock & Blues Café retoma la programación musical y lo hace con un cartel repleto de opciones para todos los gustos. Rock, blues, swing, country, jazz, flamenco, bluegrass y punk se dan cita en septiembre en la sala que, además, celebra desde este mes y hasta diciembre su 20 aniversario con una serie de conciertos especiales, entre ellos Eli Paperboy Reed, Akatz y The Dictators, que se subirán al escenario de Rock & Blues en las próximas semanas.

Las entradas para los 20 conciertos de septiembre son gratuitas salvo las de Eli Paperboy Reed, Akatz, The Dictators, 4 Motivos + Z1R0 y Dadá, que se pueden adquirir por precios que van de los 8 a los 18 euros en la página web de la sala.

La programación de septiembre comienza el viernes 1 (21h) con la actuación de Los Coringas, un combo de rockabilly acústico, con un sonido al más puro estilo Latin Rockin de finales de los años 50 y principios de los 60 del siglo XX. El sábado 2 (21h) llega Betta & The Groovers, un proyecto liderado por la cantante madrileña Betta Berodia con influencias de Chicago donde vivió parte de su experiencia musical.

Los amantes de la música tienen dos opciones diferentes para el domingo 3. Por la mañana (12h30), el grupo zaragozano Desacierto presenta su primer videoclip y ofrecerá una actuación en directo. Esta banda está formada por cuatro músicos versátiles con mucha experiencia en diferentes grupos y estilos diversos. Por la tarde (20h) será el turno de Troupers Swing Band, un grupo oriolano que alterna temas propios con adaptaciones de clásicos del Swing, Neoswing y Rockabilly, con la peculiaridad de escribir sus propias letras en castellano.

Country soul desde Oregón

The Delines serán los protagonistas del miércoles 6 (21h): traerán su proyecto de country soul desde Oregón y presentarán su tercer disco, inspirado en la costa del golfo de Estados Unidos. El jueves 7 (21h) llegará Alber Solo, quien, con el blues como premisa, desde el Delta hasta Chicago se mueve por estilos como el soul o el funk logrando un estilo único y particular. El domingo 10 se sube al escenario Toto Sobieski (20h), músico freelance, intérprete, compositor, arreglista y especialista en el bajo eléctrico.

El miércoles 13 llega uno de los conciertos más esperados de este mes: Eli Paperboy Reed (21h) quien, pese a su juventud, cuenta con un extenso bagaje que abarca ocho álbumes en una carrera que se extiende por cerca de dos décadas desde su más tierna adolescencia. Este cantante y guitarrista de soul norteamericano debe su mote ‘Paperboy’ a su manera de llevar una gorra de su abuelo que recuerda a los antiguos repartidores de periódicos de los Estados Unidos. Este es uno de los conciertos especiales organizados por el 20 aniversario del Rock & Blues.

Al día siguiente, jueves 14 (21h), llega Last Livin Souls, una banda creada con músicos gerundenses, nicaragüenses y holandeses. Aunque nacieron con la idea de revivir grandes clásicos de blues, soul y R&B, también escriben canciones propias. La banda zaragozana Sick Brains aterriza en el Rock and Blues el viernes 15 (21h) con su particular sonido que hunde sus raíces en las distorsiones aceleradas, el thrash metal, el punk y el hardcore.

Música jamaicana desde Bilbao

El sábado 16 (21h) llega al Rock & Blues la mini big band bilbaína de música jamaicana Akatz, otra de las bandas que actuará como parte del 20 aniversario de la sala. El grupo está en plena celebración de sus 30 años sobre los escenarios representando con orgullo y dedicación uno de los papeles más importantes dentro de la escena jamaicana de España.

En su directo utilizan elementos estéticos que hacen que el show sea único, divertido y participativo y que pone a bailar a todo el que esté cerca. The Crazy Swingsters se subirán al escenario de la sala zaragozana el domingo 17 (20h). Este grupo de música Swing para baile, inspirado en las grandes Big Band de la época dorada americana, hará bailar a los asistentes para terminar la semana por todo lo alto.

El miércoles 20 (21h) se celebrará una de las míticas Noches de Flamenco del Rock & Blues. En esta ocasión, Andalucía y Japón se fusionarán a través del baile y la guitarra con el espectáculo Flamencosaka, con el guitarrista Nacho Estévez, el bailaor japonés Ryo Matsumoto, el cantaor Javier Fernández ‘Mutan’ y el percusionista Josué Barrés. Los fans del indie tienen una cita el jueves 21 (21h) con Copacabana, un grupo que rinde tributo al indie pop nacional.

Como parte de la celebración del 20 aniversario del Rock & Blues, el viernes 22 (21h) llega a la sala The Dictators, una banda de punk rock estadounidense formada en Nueva York en 1973. Algunos de sus álbumes, como “The Dictators Go Girl Crazy!” o “Bloodbrothers”, son considerados ya como clásicos del punk rock. Son conocidos por su estilo crudo y directo, que combina el rock and roll clásico con el punk y el garage rock, así como por sus letras irreverentes y su sentido del humor. La banda ha tenido un impacto significativo en la historia del punk rock y ha sido reconocida como una de las pioneras del género.

El sábado 23 (21h) es el turno de The Pine Hill Haints, una banda estadounidense tradicional de bluegrass, folk, honky tonk y country de Alabama. Terminará la semana con la actuación de Syrup Hop el domingo 24 (20h). Esta banda mezcla diversos estilos influenciados por la música negra. Neo soul, soul, r&b, funk y hip hop del pasado y del presente convergen en un mismo repertorio fresco y variado.

Funk jazz instrumental

El jueves 28 llegan The Windy Sioux (21h), una banda de funk jazz instrumental formada por músicos aragoneses. El viernes 29 se celebrará un concierto doble de 4 Motivos y Z1R0 (21h). 4 Motivos es un grupo joven con un estilo pop-rock fresco. Se autodenominan los fundadores del tonti-rock o “rock super chulo”. Por su parte, Z1R0 es un grupo de música zaragozano creado en 2022 que prefiere no encasillarse en un único estilo musical, ya que mezcla sonidos pop, rock e incluso folk.

El mes terminará con el concierto de Dadá el sábado 30 (21h). Dadá, grandes conocidos de la escena zaragozana, son sinónimo de agitación y desenfreno sin tabúes ni complejos, provocación, sensualidad, actualidad, teatro, música, sexo, rock and roll y mala leche, pero con buen humor.

Cabe recordar que, para la celebración de su 20 aniversario, el Rock & Blues tiene previstos también los conciertos de Mama Kin (25 de noviembre), The Screamin Cheetah Wheelies (1 de diciembre), The Steepwater Band (2 de diciembre) y Soulful Christmas (21 de diciembre). Las entradas están disponibles en la web de la sala.