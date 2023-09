–En su último trabajo le realiza un homenaje a las mujeres de su familia. Cuénteme algo sobre él.

–Es un homenaje a mi familia porque es muy lindo pensar en cuando la familia se reúne y se pone a oír música y a tocar. Hay músicos en mi familia, violinistas, guitarristas y, bueno, las mujeres de mi familia siempre han formado un matriarcado que yo heredo con mucho orgullo.

–Siempre le ha cantado a la mujer, ¿es un posicionamiento?

–Creo que una de las historias un poco tristes de la región de donde yo vengo es que las mujeres nos quedamos solas muchas veces porque los varones emigran al norte y también se mueren como en mi caso, mi marido, también pasó con el marido de mi madre, y desde la abuela. Son historias una que se queda sola, trabajando, luchando y buscando cómo sacar la familia adelante. Ahora me ha tocado a mí. Este disco justo coincidió con este movimiento difícil de perder a mi pareja y también del camino musical que tiene que ver con el viaje para el Norte.

–‘Dos corazones Tour’. ¿El nombre es un homenaje a su marido perdido?

–Es un homenaje a mi pareja perdida, es cosa curiosa porque en realidad fue mi hijo el que decidió el nombre del tour porque yo me he encontrado devastada, era algo difícil para mí tomar algunas decisiones, pero él lo ha hecho con mucho cariño.

"Mi familia siempre ha sido un matriarcado que yo heredo con mucho gusto"

–Hablaba antes de la música del Norte de su país, ¿qué tiene que tanto miran a ella los mexicanos?

–Es una música muy sentida, muy honesta y creo que las rancheras que son hechas en este estilo narran la vida, el amor y la desilusión de una manera muy trágica y esto nos gusta, es muy mexicano. Recuerdo esa música desde muy chica. Tengo las memorias de un acordeón a lo lejos, este instrumento que no sabía qué era, el tololoche, que es el bajo acústico de esta región, y también el bajo sexto o bajo quinto que ahora está tomando auge en la frontera de nuestro país. Pero también se acostumbraba en el estado de Guerrero y en Oaxaca en el sur y por supuesto desde chiquita me acuerdo que tenía mis botitas norteñas y mi sombrero. Es muy típico en el sur adquirir de esa manera nuestra manera de expresar nuestra mexicanidad.

–Usted siempre ha apostado por la música tradicional cuando poca gente lo hacía, ahora parece que por fin se ve más movimiento en este sentido, ¿siente satisfacción?

–Nos tocó que ahora han despuntado grandes exponentes jóvenes y no jóvenes de la música del norte de nuestro país y eso emociona mucho porque no siempre hemos estado en el ojo del huracán y ahora sí.

"Habrá canciones roqueras y con temas importantes para la mujer"

–Hace seis años dijo que aún daba miedo pronunciar la palabra feminismo, ¿ha cambiado algo?

–En lugares de México hablar aún sobre ese tema es un poco tabú, es difícil, porque todavía hay muchos prejuicios y las cosas se hacen de acuerdo a lo que marca el hombre pero poco a poco se ha ido construyendo haciendo consciencia. Yo ya veo muchos cambios. En 20 años que me ha tocado estar en esta escena musical también he visto cambios en la música porque ahí también predomina el varón.

–En su perfil dice que canta a los que caen y se levantan. ¡Qué definición tan preciosa de su música!

–Es que a mí me tocó vivir eso. Creo que tenemos a veces un camino hermoso apoyado por la familia y la población pero a veces nos toca tropezarnos y tener un error en la vida a veces mal visto incluso por nosotros. Y esa lección te da la oportunidad de mostrar tu verdadera esencia y tu fuerza.

–30 años en la música, ¿de dónde saca esa vitalidad a pesar de todo?

–(Risas) Ya me quieren clavar los clavos en la caja de muertos pero yo no me dejo. Espero que haya Lila Downs para rato pero primero Dios.

"Ya me quieren clavar los clavos en la caja de muertos pero yo no me dejo"

–¿Qué le parece que hayan contado con usted para el Vive Latino España?

–Mira, acá tardé 15 años para ser invitada porque es un espacio para hombres así que feliz de poder participar este año en la edición de España.

–¿Cómo va a ser el concierto de Zaragoza?

–Tiene algunos temas de anteriores años pero son canciones más roqueras y que tienen temas importantes para la mujer, para expresar esa independencia y también la realidad que a veces tenemos en nuestros países donde aún hay mucho que hacer por crear conciencia e igualdad de género.

–Ha actuado muchas veces en Zaragoza, ¿tiene recuerdos de ella?

–Ay, ¡tengo tan buenas memorias de cantar en Zaragoza! Recuerdo la primera vez que fue en un lugar pequeño donde la gente bien aguerrida vino a escucharnos. Ahora hace poco que estuvimos en las Fiestas de la Virgen del Pilar y fue un público muy especial. El de Zaragoza siempre es un público muy aguerrido y verdadero y esos públicos me encantan a mí.