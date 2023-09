Eva Amaral y Juan Aguirre, integrantes de Amaral, volvieron este lunes a ponerse delante de un micrófono para repasar los 25 años de su carrera musical en una entrevista con Aimar Bretos en el programa Hora 25 de la Cadena Ser. Después de recordar con nostalgia sus orígenes, los primeros discos y las letras de sus míticas canciones, la cantante volvió a hablar sobre su desnudo en el Sonorama Ribera.

El pasado 13 de agosto, la zaragozana se subió al escenario de Aranda de Duero con un traje rojo de lentejuelas y decidió mostrar sus pechos a todos los asistentes del concierto mientras cantaba su melodía 'Revolución'. Tomé la decisión tres días antes y fue bastante visceral. Echando la vista atrás pienso que fue un cúmulo de sensaciones, de situaciones feas que has vivido. ¿Por qué nuestro cuerpo tiene que ser un tabú?".

Amaral confesó que la actuación de Rocío Saiz, que también mostró sus pechos en un concierto en las fiestas organizadas en Murcia para el día del Orgullo LGTBI, fue "un detonante" para emularla. "Ver a un policía detener su concierto y todo tipo de comentarios fue determinante. Me dio la sensación que ella se sentía sola en la lucha y que el mundo de la música no estaba reaccionando con ella. No es suficiente con poner un tuit de apoyo", confiesa.

La cantante se acordó de su juventud cuando fue de las primeras mujeres en hacer topless en la piscina ante la contrariedad del resto de las personas. "Venía gente a insultarme, a decirme que me cubriera y tú no lo hacías. Este fue el principio de nuestra pequeña revolución. Conforme han pasado los años he visto que la gente tiene más miedo a mostrarse por miedo a que le tomen una foto", sentenció. Amaral también reflexionó acerca de un aumento de la censura en los últimos tiempos poniendo de ejemplo lo sucedido con una obra feminista de Virginia Woolf, la película "Lightyear" o la portada del disco de Zahara en 2021.

Bretos tomó la palabra para saber si el grupo había sufrido odio desde su desnudo en el Sonorama. "Muchísimo, amenazas, insultos aberrantes. No me quiero hacer la víctima más. Es increíble que esto suceda porque una persona muestre su torso desnudo en un festival donde ya ha subido gente completamente desnuda al escenario y no ha pasado nada", afirmó Amaral. La cantante entiende que todavía haya personas que se sienten incómodas al ver esta situación y sigan viendo el pecho de una mujer como un tabú. "No digo que lo desexualicemos, pero tampoco que lo tapemos con una coraza. No me parece provocación que un hombre se quite la camiseta y porqué tiene que serlo que lo haga yo".

Estos tres minutos de Eva Amaral en @Hora25 👇 pic.twitter.com/cAbP7eqggN — Hora 25 (@Hora25) 11 de septiembre de 2023

Amaral no se esperaba que su gesto fuese a tener tanta repercusión. "Toda esa montaña de odio me da la razón. Lo volvería a hacer y no me arrepiento de haberlo hecho. Fue la liberación más grande que he sentido en mi vida. Las primeras filas se empezaron a quitar la camiseta, tanto chicos como chicas", recordó junto a Juan, que era el único que sabía las intenciones de su compañera.