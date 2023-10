El próximo 10 de octubre se cumplirán 30 años del último concierto de Más birras, el mítico grupo liderado por Mauricio Aznar que marcó una época en la Zaragoza de finales de los 80 y principios de los 90. La efeméride llega en un momento dulce para los seguidores de la banda. Porque su cancionero se ha reivindicado con fuerza en los últimos meses gracias a la película 'La estrella azul', de Javier Macipe, y al libro que acaba de publicar el músico y poeta turiasonense Jorge Martínez. 'Más birras. Del barrio a la leyenda', presentado este miércoles en el antiguo salón de plenos de la Diputación de Zaragoza, recorre la historia de la banda aragonesa, de los orígenes con Golden Zippers en 1982 a la separación en 1993.

«Aragón tenía una deuda histórica con el grupo y ahora se está saldando de alguna forma, porque, además, la película de Macipe comienza cuando acaba el libro», comenta Martínez (Jorge McFly en la escena musical aragonesa), que recuerda que su publicación es la primera gran biografía de los Más birras.

Publicado por la editorial aragonesa Doce Robles, el libro bucea en su historia a través de una cuidada edición con cientos de fotografías y recortes de prensa de la época. «Durante dos años estuve hablando con los exmiembros de la banda, con amigos de su cuadrilla y con sus mánagers. Ellos me pasaron mucho material y luego acudí a las hemerotecas de los medios de la época», explica el autor, que este miércoles ha estado acompañado en la presentación por los ex Más birras Mariano Ballesteros, Miguel Mata y Víctor Jiménez.

Sus 330 páginas atraparán a los amantes de la banda, pero también a todos aquellos que quieran conocer cómo era la escena musical zaragozana en esos años efervescentes. El libro, además, cuenta con colaboradores de excepción, como es el caso de Enrique Bunbury, autor del prólogo, y Santi Rex, de Niños del Brasil, que firma el epílogo.

'Más birras. Del barrio a la leyenda', con diseño y maquetación de Juncal Pibernat, empezó a coger forma en la cabeza de Martínez una noche de junio de 2021. «Me encontré en la terraza de La Campana Underground a Mariano Ballesteros y a Víctor Jiménez y me estuvieron contando anécdotas de sus giras y de sus ratos en la furgoneta. Cuando nos despedimos me pregunté cómo era posible que nadie hubiera escrito su historia y en ese momento decidí emprender esta aventura. Alguien tenía que hacerlo», subraya Martínez, que conocía desde hace tiempo a los exmiembros de Más birras. De hecho, Ballesteros toca el saxofón y la armónica en Otra Ronda, el grupo que Martínez creó hace siete años para rendir tributo y versionar a la banda de 'Apuesta por el rock and roll'.

Y es que su pasión por Más birras viene de lejos. La semilla comenzó a germinar cuando, con solo ochos años, su padre le llevó a la plaza de España de Tarazona a escuchar a la banda liderada por Mauricio Aznar, que ese día tocaba junto a Ferrobós (el grupo de Gabriel Sopeña, hermano también de los Mas birras). Ya en la adolescencia su amor por la banda se intensificó y no paró hasta el día de hoy. «Son de esos grupos que se convierten en leyenda. Por no hablar de Mauricio, que era el tío con más carisma de toda la escena aragonesa, era como un dandi arrabalero», comenta Martínez sobre el malogrado músico aragonés, fallecido en el año 2000.

Auténticos himnos

Durante los nueve años que estuvieron en activo, los Más birras crearon auténticos himnos –como 'Apuesta por el rock and roll', 'Cass (la chica más guapa de la ciudad)' o 'Maldita sea mi suerte'– e influyeron en muchas otras bandas. «Fueron pioneros de ese rock hispano de raíz popular junto a Los Coyotes o Gabinete Caligari. Sus letras bebían del tango y la copla; escuchaban a Los Chunguitos en la furgoenta y siempre reivindicaron el carácter popular del rock», explica Martínez.

Su libro incluye curiosidades como la forma en que incorporaron a los Golden Zippers a Víctor Jiménez, que ni siquiera sabía tocar la batería, o cuando los Más birras representaron a la música aragonesa en la Expo de Sevilla del 92 acompañados de Especialistas y Mestizos.

Como asegura Bunbury en el prólogo, el libro y la película de Macipe constatan que la llama que prendieron hace 40 años los Más birras «sigue más viva que nunca». Se volverá a demostrar el próximo 10 de octubre, cuando Otra Ronda ofrecerá un concierto de tributo en la sala Rock&Blues.