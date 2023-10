El periodista y escritor Antonio Pérez Henares lleva años volcado con el género histórico. Alejado desde hace tiempo de las tertulias televisivas, el guadalajareño ha abordado en sus libros diferentes épocas, desde el Paleolítico a la Edad Media, y se ha consolidado como un gran divulgador de la historia a través de la literatura y la ficción. En su última novela, 'La Española', ha fijado su mirada en los años del descubrimiento de América partiendo de la isla caribeña que fue el origen de todo un imperio. Una isla que ahora acoge a la República Dominicana y a Haití y en la que desembarcó Colón en 1492.

«Esta novela la empecé a pergeñar en el fuerte Ozama, en Santo Domingo, allá por 2001 con un viaje de la Ruta Quetzal junto a Miguel de la Quadra-Salcedo. Estando allí, una noche me percaté de que por ese mismo sitio habían pasado antes muchos de los que habían cambiado la historia del mundo. Los Colón, el piloto Juan de la Cosa, el capitán Ojeda, los Niños y los Pinzones, Ponce de León, Núñez de Balboa, Cortés, Pizarro... Empecé a pensar en esos personajes interactuando entre ellos y comencé a darle vueltas a una novela que ha necesitado de un largo tiempo de maduración», explica el periodista.

'La Española', presentada el pasado lunes en el Patio de la Infanta, aborda aquellos viajes que cambiaron la historia del mundo y que marcaron los orígenes de Hispanoamérica. En su relato, localizado en la citada isla, aparecen todos esos personajes, las motivaciones que les movían y sus actos. El autor ha buscado ser fiel y escrupuloso con los episodios históricos. Aparecen así las atrocidades que cometieron muchos de esos expedicionarios, aunque Pérez también ha intentado huir de esa «leyenda negra». «Claro que se cometieron barbaridades, aunque el imperio español tuvo leyes de protección que ningún otro tuvo. El problema es que no se puede juzgar la historia ni lo que pasó hace 500 años con los parámetros y los ojos de ahora. La moda y el pensamiento hegemónico de los últimos años es juzgar hechos del pasado con planteamientos extremistas del presente. Y eso es rídiculo».

Según apunta el periodista, «esta estupidez es reciente». «La izquierda española no tiene nada que ver con esto», comenta Pérez en alusión a las recientes declaraciones de la ministra Ione Belarra, que calificó la conquista de América como un «genocidio» en el marco del Día de la Hispanidad.

En este sentido, el escritor considera que se habla poco del legado que dejaron los españoles en América antes de que, en una época más reciente, otros imperios y potencias «se lanzaran sobre todo aquello». «A principios del siglo XIX, y lo dice Humboldt que no lo digo yo, lo que era la América hispana era la zona más emergente, rica y desarrollada del mundo. Ya había grandes metrópolis y 27 universidades, cuando al norte del Río Grande no había ninguna», realta el escritor castellanomanchego, que apunta que ha intentado que el paisaje que aparece en la novela se acerque más «a lo que pudo ser la realidad que a lo que nos intentan contar en otros sitios».

Episodios desconocidos

Para ello, Pérez se embarcó en un intenso proceso de documentación, aunque 'La Española' es también «un libro muy vivido». «Hay que tener en cuenta que hice siete expediciones con la Ruta Quetzal y al final los lugares hablan por sí mismos. El haber estado allí te ayuda a comprender el impacto que tuvieron los españoles», explica el periodista, que subraya que los hechos históricos están todos documentados: «En la novela hay elementos de ficción, pero casi todos los personajes y los hechos son fieles a la realidad porque, además, los españoles y los romanos hemos sido siempre unos burócratas y lo hemos documentado todo. Cuando se hace novela histórica los hechos históricos son sagrados».

De esta forma, en 'La Española' aparecen episodios que no todo el mundo conoce, como que Colón intentó desesperadamente en su cuarto viaje buscar ya el paso del estrecho (precisamente en Panamá) o que Carlos V habló ya de un canal en 1520. «Creo que no se es español del todo hasta que no comprendes y asumes como algo propio lo que es la Hispanidad en Hispanoamérica y este libro contribuye un poco a eso», comenta.

"Cuando se hace novela histórica los hechos son sagrados"

El escritor, al que también se le conoce como ‘Chani’, cree que el auge del género histórico de ficción tiene una explicación muy sencilla: «Los españoles están hartos de que se insulte a sus abuelos. Cada vez que se ataca a la historia que nos une, a quien se ataca realmente es a nuestros antepasados». En este sentido, reconoce que no se debe «volver a las glorias imperiales del franquismo», pero que tampoco se debe dar pie «a la leyenda negra». «No se puede pretender juzgar con dogmas, delirios y modas del siglo XXI lo que se hacía hace 600 años», insiste Pérez Henares, que es el presidente de la asociación Escritores con la Historia que agrupa a más de 50 autores de novela histórica.

Pasión divulgadora

Su compromiso con el género es indudable, precisamente para divulgar una historia que considera fundamental conocer. «Somos hijos y nietos de algo y de alguien. Si olvidamos eso corremos el riesgo de convertirnos en un ectoplasma sin raíz alguna. Si no sabes de dónde vienes, a lo mejor acabas no sabiendo a dónde vas», subraya el periodista, que critica a quienes califican la novela histórica como «un género menor».

«Estamos viviendo unos tiempos muy raquíticos a nivel de pensamiento. Estamos en la época del panfleto , la soflama y la consigna y eso es preocupante», añade Pérez Henares, que además acaba de publicar el ensayo Tiempo de hormigas, en el que aborda cuestiones y tabúes como la manipulación acerca de la historia de España, el paso del feminismo al «hembrismo» o la crisis de la verdad en el periodismo.

El autor castellanomanchego ya se encuentra inmerso en una nueva novela histórica en la que se volverá a asomar, como ya hizo en libros anteriores, en la Edad Media española. En esta ocasión, avanza, lo hará de la mano de juglares y poetas.