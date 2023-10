La consejera de Presidencia asiste a la presentación del cupón que estará dedicado el jueves 26 de octubre al tradicional baile aragonés. El cupón de la ONCE del jueves 26 de octubre estará dedicado a la candidatura de la Jota para apoyar su declaración como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Cinco millones de cupones llevarán por toda España este tradicional baile aragonés. La consejera de Presidencia, Interior y Cultura del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, la delegada de la ONCE, Raquel Pérez, y el presidente de la Academia de las Artes del Folclore y la Jota de Aragón, C

armelo Artiaga, han presentado este cupón que incluye la frase ‘Yo apoyo la Jota’. Han estado acompañados por el presidente del Consejo Territorial, José Luis Catalán, el jefe del Departamento de Juego, José Carlos Martínez, y otros responsables de la ONCE y miembros de la Academia. Lograr este reconocimiento es uno de los objetivos de la Academia de Artes del Folclore y la Jota de Aragón, que pretende también fomentar el desarrollo, la innovación y el perfeccionamiento del folclore y de la jota de Aragón; promover la investigación, el estudio y el intercambio de información sobre esta materia; o crear sinergias y tejer redes internacionales para el fomento del folclore y la Jota de Aragón. “La Jota Aragonesa es una manifestación folclórica que identifica a la comunidad autónoma de Aragón y constituye una de las expresiones culturales, populares, artísticas y musicales más importantes no solo de España, sino de fuera de nuestras fronteras”, señala el manifiesto elaborado por la Academia de Artes del Folclore y la Jota de Aragón. Une, emociona e identifica La consejera de Presidencia, Interior y Cultura, Tomasa Hernández, ha coincidido en resaltar que la jota es “parte de nuestra identidad y cultura”, algo que “nos une, nos emociona, nos identifica como sociedad y nos representa donde se baila y se canta”. Ha agradecido a la ONCE su apoyo expreso a la candidatura y ha explicado que se continúan realizando los trámites y reuniendo los materiales requeridos con el objetivo de que el Ministerio de Cultura pueda presentar la candidatura ante la UNESCO el próximo año. Por su parte, la delegada de la ONCE, Raquel Pérez, ha agradecido la solidaridad de la ciudadanía que se acerca cada día a los 19.800 agentes vendedores (345 en Aragón), todos personas con discapacidad. La jota aragonesa se expresa a través del baile, el canto y la interpretación musical llevada a cabo por una rondalla en la que participan la guitarra, el laúd y la bandurria. El baile usa punteados de punta y talón y pequeños saltos. Los brazos, arqueados y habitualmente en alto, se mueven delante del cuerpo arriba y abajo. El conjunto de valores culturales, musicales y artísticos de la Jota aragonesa llevó al Gobierno de Aragón, en el año 2013, a declararla Bien de Interés Cultural Inmaterial.