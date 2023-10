Surgió sin hacer apenas ruido en un seminario de la Universidad de Zaragoza y 26 años después se ha convertido en una cita cultural de referencia en la ciudad. La Muestra Internacional de Cine realizado por Mujeres de Zaragoza desembarca un año más en el Centro de Historias y la filmoteca con el claro propósito de ser el «mejor altavoz» del cine hecho por mujeres. Esta vigésimo sexta edición, que se celebra desde este viernes y hasta el 29 de octubre, ha programado un total de 21 títulos, entre largometrajes, documentales y cortometrajes, y la mayoría de ellos no se han proyectado nunca en Zaragoza.

«El objetivo es ser un altavoz para las mujeres que hacen cine trayendo producciones que no suelen verse en las salas comerciales ni en las plataformas de streaming», ha subrayado Úrsula Casanova, de la organización de la muestra.

La cita ofrece este año una programación amplia y diversa articulada en las secciones habituales: Panorama ficción, Documenta, Aragonesas y Cortos en femenino. Los títulos seleccionados abarcan una serie de temáticas muy variadas y mantienen el espíritu reivindicativo que siempre ha caracterizado a la muestra, con un cine «más allá o en la frontera del discurso dominante». Además de las proyecciones (con entrada libre hasta completar aforo) se han programado coloquios con algunas de las directoras que han podido desplazarse hasta la ciudad.

La muestra echará a andar este viernes a las 18.00 horas en el Centro de Historias con la proyección de 'Empieza el baile'. El largometraje de la realizadora argentina Marina Seresesky recibió el Premio del Público en el pasado Festival de Cine de Málaga y tiene al actor Darío Grandinetti como uno de los principales reclamos. La inauguración se completará a las 22.00 horas en la filmoteca con la proyección de 'Alma viva', una producción portuguesa, francesa y belga. El filme dirigido por Cristèle Alves Meira se llevó el premio Pilar Miró a la mejor dirección novel en la Seminci de Valladolid del año pasado y sin duda será uno de los filmes destacados de la programación.

La clausura tendrá lugar el domingo 29 de octubre en la filmoteca también con una doble sesión. A las 18.00 horas se proyectarán cuatro cortos, entre los que se incluyen los últimos títulos de las aragonesas Vicky Calavia y Nata Moreno, mientras que la muestra concluirá a las 20.00 horas con 'My way out', documental dirigido por la guipuzcoana Izaskun Arandía, quien tras la proyección atenderá a las preguntas de los asistentes.

Coloquios

No será la única realizadora que protagonice coloquios. También participarán Liz Lobato,_Marta Gómez, Clara Santaolaya, Adriana Páramo Pérez y Vicky Calavia, así como la actrices Helena Kaittani y Pilar Gómez.

El Centro de Historias y la filmoteca acogerán todas las proyecciones, pero la Casa de la Mujer se suma a esta edición acogiendo el próximo lunes a las 18.00 horas una conferencia-coloquio a cargo de Judith Prat. La fotógrafa aragonesa hablará de la temática de su documental 'Decían que era bruja' y el trabajo de investigación llevado a cabo para la realización del mismo. Además, proyectará imágenes y fotografías relacionadas con la temática y realización del documental.

Uno de los imprescindibles de la muestra es la sección Cortos en femenino, que en esta edición tendrá lugar el próximo martes en el Centro de Historias a partir de las 18.00 horas con la proyección de cinco cortometrajes.

Entre la nutrida programación que ofrece la muestra hay títulos galardonados con multitud de premios a nivel nacional e internacional, como por ejemplo el documental 'Francesca y el amor', de la catalana Alba Sotorra, que se llevó la Biznaga de Plata y el Premio especial del jurado en el Festival de Málaga, o el largometraje 'Las buenas compañías', de Silvia Munt. Toda la programación puede consultarse en la web de la muestra.