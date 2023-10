Una de las normas que Buñuel y Dalí se impusieron mientras escribían el guion de la película 'Un perro andaluz' fue desechar cualquier idea que se les ocurriera por asociación de una anterior. De esa forma querían crear un flujo de imágenes irracionales y con una relación inexplicable y misteriosa. Esa sensación que buscaban en el espectador es la que en cierto modo siente el lector de 'El perro andaluz / Un perro andaluz', donde los textos recogidos muestran también un vínculo soterrado y no evidente a primera vista con las escenas de la película con la que comparte título casi literalmente.

Este libro que han publicado las Prensas de la Universidad de Zaragoza reúne los poemas que iban a conformar un libro de Luis Buñuel que nunca llegó a ver la luz, aunque los textos sí que habían recogido en ediciones de la obra literaria del cineasta calandino. Jordi Xifra se ha encargado de reconstruir ese libro, que se hubiera titulado 'El perro andaluz', así como de contextualizar y comentar los versos.

Leyendo los poemas de Buñuel es interesante comprobar su genealogía vanguardista, como bien señala Jordi Xifra y como no podía ser de otra forma, con versos, imágenes y construcciones que recuerdan a la vanguardia literaria, no solo al surrealismo sino al creacionismo, el ultraísmo o a ese supervanguardista que fue Ramón Gómez de la Serna. Asimismo, resulta sugestiva la idea que apunta el editor, que ve influencias del Buñuel poeta en el García Lorca surrealista, y no al contrario como pudiera creerse.

'El perro andaluz' no llegó a publicarse pero 'Un perro andaluz' sí se estrenó, en 1929. Poemario y película son casi coetáneos y están claramente emparentados, y para subrayar los nexos de uno y otra, en este libro se recoge también el guion literario del filme, incluyendo también algunas variantes singulares, como la versión original de la última escena, que se convierte en un final alternativo como los que se llevan en las películas de ahora mismo.

'EL PERRO ANDALUZ / UN PERRO ANDALUZ'

Luis Buñuel

Prensas de la Universidad de Zaragoza

100 páginas