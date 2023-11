Hace cuatro años, en 2019, con el objetivo de «visibilizar la contribución que las mujeres arquitectas han hecho desde los años 60 hasta el final del siglo XX», nació un proyecto de investigación en la Universidad de Zaragoza liderado por Lucía C. Pérez-Moreno. El objetivo final era crear un mapa interactivo digital de arquitecturas ideadas por mujeres en España para lo que se lanzaron a hacer un 'crowdfunding' en 2021 que concluyó con éxito. Ahora, el proyecto no deja de crecer y el Paraninfo ha acogido este lunes la presentación de la segunda fase de este mapa.

¿Qué supone este nuevo paso?_Que el archivo digital incluido en el mapa pase a contar ya con 278 arquitectas y un total de 420 obras construidas en toda España, de las cuales 124 están premiadas y realizadas en coautoría con hombres arquitectos. Más datos que hablan del crecimiento de un proyecto auspiciado desde Aragón. #ArquitectasenelMapa incluye 300 proyectos de obras nueva, 100 de intervención en el patrimonio histórico y 20 de interiorismo. Y, concretamente, 33 de esas obras están situadas en territorio aragonés. El mapa se puede consultar en este enlace.

Miradas distintas

«Las mujeres, de manera generalizada, tienen una mirada distinta con preocupaciones por las propias mujeres, por los niños, sus espacios, por los grupos vulnerables… Y eso no quiere decir que los hombres no lo hayan hecho así pero sí que es cierto que las historias de la arquitectura o la manera en la que se enseña de manera dominante no tiende a visibilizar esas problemáticas, sino que tiene a quedarse con los grandes discursos y narrativas», explica la directora del proyecto, Lucía C Pérez-Moreno cuando se le pregunta sobre la importancia del mismo.

El proyecto incluye un nuevo imaginario visual de proyectos seleccionados, datos bibliograficos y comentarios explicativos de las obras. Al equipo de MuWo se han incorporado 30 fotógrafas de reconocido prestigio nacional, que han trabajado a lo largo de todo el territorio español, generando más de 800 fotografías del estado actual de los proyectos que aparecen en el mapa, ofreciendo un diálogo interdisciplinar entre arquitectura y fotografía, e intergeneracional, entre arquitectas del siglo XX y fotógrafas del siglo XXI.

Actos de puesta de largo

La presentación oficial de la segunda fase de #ArquitectasenelMapa se ha realizado este lunes con un acto presidido por Yolanda Polo, vicerrectora de Cultura y Proyección Social; Concha Lomba, directora del Instituto de Patrimonio y Humanidades (IPH), y Roberto Gascón, secretario del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón.

Además, durante la presentación, la investigadora principal del proyecto MuWo, Lucía C. Pérez-Moreno, doctora en arquitectura, profesora titular en la Universidad de Zaragoza y profesora invitada en el KU Leuven (Bélgica), ha ofrecido una conferencia sobre la arquitectura de las mujeres antes de que se cerrara el evento con un coloquio. Se ha celebrado una mesa de debate en la que participaron cuatro de las fotógrafas que han creado #ArquitectasenelMapa y que han trabajado en los territorios de Aragón, La Rioja y Navarra: Irene Ruiz, Luisa Monleón y Liduvina Rojo y María Azkárate, respectivamente.

El proyecto está cofinanciado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, el Ministerio de Igualdad y los fondos Feder y EUNextGeneration, y está liderado desde el Instituto de Patrimonio y Humanidades de la Universidad de Zaragoza.

«Las mujeres llevan en la profesión mucho más de medio siglo, desde los años 50 del siglo pasado… Hay que romper con esa idea de que es algo nuevo porque no lo es, es importante tener una conciencia histórica y por eso es vital recuperar proyectos en toda la mitad del siglo XX porque lo que hacen las mujeres ahora en arquitectura está mucho más visibilizado por redes y otros métodos pero antes era mucho más difícil, solo había medios impresos», concluía la directora del proyecto en la presentación del mismo hace unos meses.