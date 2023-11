Alfonso Goizueta se convirtió el 15 de octubre en el flamante finalista del Premio Planeta con 'La sangre del padre', una novela histórica que busca «descubrir el lado humano» de Alejandro Magno. El madrileño, que acaba de cumplir 24 años, fue la gran sorpresa de la noche con un libro en el que retrata a un mito histórico (también juvenil) que logró extender la cultura griega por todo el mundo conocido. «Lo que más facinaba era su enorme superación personal. Logró una gesta inmensa en muy poco tiempo, porque murió a los 32 años habiendo creado un mundo totalmente distinto».

Goizueta, licenciado en Historia, afrontó un proceso de documentación «muy exhaustivo» para construir el armazón de la novela y que fuera fidedigna: «En relación a los logros de Alejandro Magno lo es al cien por cien, lo que ocurre es que no tenemos fuentes históricas sobre su lado humano porque no hay diarios ni correspondencia. Ahí queda ese espacio que el novelista rellena con la imaginación», explica Goizueta, que apunta que los temas que trata la novela son «muy atemporales»: «Los reflejos de su vida los podemos encontrar no solo en el poder, también en lo personal, porque se aborda esa década de los 20 años en la que te empiezas a hacer las grandes preguntas y maduras. Ese retrato humano es también lo que me hermanaba con él y creo que eso le sucederá a muchos lectores».

Apasionado de la historia desde niño, el madrileño tiene muy claro el momento en el que acabó de enamorarse de la literatura y decidió ponerse a escribir «más en serio». «Siempre había escrito, pero cuando con 17 o 18 años leí 'Cien años de soledad' me enamoré de la forma en que se pueden construir mundos a través del lenguaje. Es un texto fundacional para mí. Yo escribo porque leí ese libro. Siempre he dicho que es escritor el que escribe, no el que es leído. Si te leen y ganas premios, pues mejor. Pero yo siempre voy a escribir pase lo que pase», subraya Goizueta, que asegura que su proximo libro también será novela histórica, esta vez con un personaje femenino como protagonista.

Más allá de su faceta como escritor, el madrileño, que es doctor en Relaciones Internacionales por el King`s College London, publica tribunas en medios como 'ABC' y ha apoyado en redes a Isabel Díaz Ayuso. «No considero que sea muy activo a nivel político. Tengo un podcast en el que comentamos cosas de actualidad, pero a mí el mundo que me divierte es el de la literatura», indica.

Preguntado por la amnistía, y relacionándolo con su novela, Goizueta considera que "lo más interesante es que se demuestra de nuevo que la lucha por el poder sigue estando muy patente en nuestros días". "La lucha descarnada por el poder sigue siendo una parte central del ser humano".