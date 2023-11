El escritor en lengua aragonesa más reconocido y voz clave en la literatura moderna en aragonés, además de uno de los fundadores de ‘Andalán’, historiador y etnógrafo, Anchel Conte, ha fallecido esta madrugada en Almería a los 81 años al agravarse sus problemas respiratorios.

Natural de Alcolea de Cinca, Anchel Conte comenzó a escribir en aragonés en los años 60 cuando ejercía como profesor de instituto en Aínsa. Sus alumnos le hablaban en esa lengua y él decidió emprender un gesto reivindicativo “no estrictamente político”, explicaba en una entrevista a este diario.

En su haber, cuante con muchos premios, entre ellos, dos Saputos a las Letras Aragonesas o la medalla Santa Isabel de Portugal. «Yo escribo siempre en aragonés y no me planteo si se me ha reconocido el mérito. El Gobierno de Aragón me reconoció con la medalla de Santa Isabel de Portugal, me han hecho homenajes... Todo esto me satisfacen pero cuando escribo en aragonés no lo hago pensando en si se me va a reconocer sino porque tengo la necesidad de escribir», explicaba el propio Conte en este periódico.

'No deixez morir a mia voz' en 1972

Conte ya deslumbró con su poemario ‘No deixez morir a mia voz’ en el año 1972 y, desde entonces, ha sido reconocido como uno de los impulsores en la defensa de la lengua aragonesa, fundó el Consello d'a Fabla Aragonesa. Desde el 2021 era director del Instituto del Aragonés creado por el Gobierno de Aragón y él presidió los trabajos de la comisión que llevó a cabo la aprobación de una ortografía normativa del aragonés.

Además del aclamado ‘No deixez morir a mia voz’, Conte publicó otros poemarios como 'O tiempo y os días' (1996), 'E zaga o mar o desierto (2002), 'Luna que no ye luna' (2014) y 'Digo sinse dicir' (2017), y de prosa como: 'O rafe d’o espiello' (1997), 'O bolito d’as sisellas' (2000), 'De ordo sacerdotalis' (2004) y 'Aguardando lo zierzo' (2002, reeditada en 2022). Sus obras se han traducido a idiomas como el ruso, el castellano, el francés, el euskera o el asturiano.

Su poesía' Mai', con música de Gabriel Sopeña, fue cantada por José Antonio Labordeta y el propio Sopeña en el disco ‘Con la voz a cuestas’. Posteriormente fue versionada por Manolo García y por Olga y los Ministriles.

Coautor de otras muchas obras

Es, además, coautor de otras obras como ‘El aragonés, identidad y problemática de una lengua’ (1982), ‘Encomienda del Temple de Huesca’, ‘La aljama de moros de Huesca’, ‘Los moriscos de la ciudad de Huesca, una convivencia rota’; ‘La aljama de moros de Barbastro’, ‘Los moros de la comarca de Barbastro’ y ‘Tierras del Cinca’.

En mayo de 2009 el Gobierno de Aragón le concedió la Medalla al Mérito Cultural por su larga trayectoria en el estudio, divulgación y defensa del patrimonio cultural popular, especialmente de la lengua aragonesa.

Tristeza infinita tras conocer la muerte de Ánchel Conte, compañero, amigo y una figura irreemplazable de nuestra cultura y de la lucha por la libertad y los derechos. Que la tierra te sea leve Ánchel, te vamos a echar mucho en falta. pic.twitter.com/8wDgr3JZDp — Alvaro Sanz Remon 🔻 (@Asanzr) 23 de noviembre de 2023

En su faceta política, reorganizó el Partido Comunista de España (PCE) en la provincia de Teruel en los últimos años del franquismo y era militante en Izquierda Unida de Aragón. En 2008 se presentó como candidato al Senado por la provincia de Huesca en la lista de Izquierda Unida aunque no salió elegido.