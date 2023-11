Javier Coronas: "La idea de 'Ilustres' siempre es trabajar lo menos posible"

El cómico aragonés Javier Coronas, junto con Javier Cansado y Pepe Colubi, celebra esta temporada el 15 aniversario de Ilustres Ignorantes, uno de los formatos más longevos de la televisión. Este jueves estuvieron en Zaragoza con su versión teatral, el World Tour.

En un medio que parece demandar una innovación constante como es la televisión, ¿cuál es la clave para aguantar 15 años con exactamente el mismo formato sin signos de agotamiento?

La clave principal es que la cadena en la que trabajas te vaya renovando el contrato. En Ilustres la frescura creo que se mantiene porque no hay guión, ni para nosotros ni para los invitados, y por eso el formato ha aguantado fresco y no se ha modificado en todo este tiempo.

Desde fuera también parece clave la química que hay entre los tres habituales, ¿recuerda cómo se formó el equipo?

En un origen el único que iba a ser fijo era yo, pero dije que debían venir siempre Javi (Cansado) y Pepe (Colubi), que fueran más los que llevaran el peso, junto a los invitados que fueran viniendo, para no tener demasiada gente nueva cada programa. Es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida.

¿Cómo eligen a los invitados, los acuerdan entre los tres?

Hay un poco de todo, a veces alguno ha descubierto a alguien que puede cuadrar en el programa y lo propone, otras alguien que queríamos traer se apunta, y hay otros que queremos que repitan, porque son amigos y buena gente y hay un cariño, que también son otras de las claves por las que el programa funciona.

¿Hay alguien que se les resista?

Hay muchos que no hemos podido traer, porque no les hemos podido localizar, o porque no ha coincidido, o porque las agendas son complicadas. Por ejemplo Javier Bardem, o Alcaraz, son difíciles. Además el programa no es de promoción, que tampoco ayuda para que venga la gente cuando está en ese tipo de giras.

¿Hay alguno que le haya sorprendido especialmente para bien en estos 15 años?

No podría decir uno, llevamos casi mil invitados en este tiempo, novecientos y pico, y sería injusto por mi parte. Sí le puedo nombrar a Pepín Tre, que es el que más ha repetido y es el cuarto mosquetero (participa siempre en los primeros programas de cada temporada, entre otras veces).

Pasaron de hacer un programa mensual a quincenal, luego semanal... ¿No les piden hacer un formato más largo, que a veces sabe a poco?

El formato tiene que ser como es, está bien que a la gente le sepa a poco y se quede con ganas de más, pero la duración de unos 45 minutos es ideal, y el objetivo es de todos siempre es trabajar lo menos posible.

Ya han alcanzado los 15 años, ¿se han marcado como objetivo superar a ‘Saber y Ganar’ o ‘Informe semanal’ como formato más longevo de la televisión?

Lo nuestro no tiene mérito comparado con ellos, Saber y Ganar es un formato diario e Informe Semanal es informativo, nos ganan por goleada. No nos proponemos nada de eso porque, como le decía, la idea en Ilustres es trabajar poco.

Aparte de ‘Ilustres’, ¿tiene algún proyecto en marcha, le veremos trabajando por Aragón?

Por ahora bastante tengo con lo que tengo entre manos. Ahora he hecho un papelito secundario en una película, que creo que se estrena el año que viene, pero de momento creo que no se puede decir el título.