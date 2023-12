Miguel Ángel Lamata (Zaragoza, 1967) puede decir con orgullo que lleva toda su vida dedicándose a su gran pasión. Este "contador de historia" comenzó bregándose con los cortos y dirigiendo grupos de teatro universitario; trabajó como guionista en Antena Aragón y en Antena3 con Pepe Navarro y en la década de los 2000 se convirtió en uno de los reyes de la comedia con sus películas 'Una de zombis' (2004) e 'Isi & Disi: alto voltaje' (2006) de la mano de Santiago Segura y Florentino Fernández. Después dirigió largometrajes más personales como 'Tensión sexual no resuelta' (2010) y 'Nuestro amantes' (2016), mientras que en 2017 recibió el encargo de rodar 'Los Futbolísimos'. Más recientemente produjo el documental de Héroes del Silencio y ahora está preparando el rodaje de su sexta película ('El árbol y el ruiseñor'), una adaptación de la novela corta del mismo título escrita por la zaragozana Mayte Navales en 2018.

¿Vio rápidamente que ahí había una película?

Inmediatamente. Me pasó lo mismo cuando leí su primera novela: La última bruja, que es puro cine fantástico. Tanto Raúl García Medrano, co-productor de la película, como yo pensamos que esta historia, además de ser un thriller de terror sobrenatural, tiene un gran corazón dramático y unos personajes llenos de contradicciones, o sea, como solemos ser los seres humanos. Durante el confinamiento vimos que podía ser el tipo de historia que nos gusta ver en cine, porque gira en torno a temas que nos interesan mucho: el amor, el miedo, la venganza, la culpa, la magia...

Es su primera incursión en el género de terror. ¿Le da cierto vértigo?

No, porque representa un reto y creo que los retos sacan lo mejor de nosotros. Me apetecía muchísimo sumergirme en aguas inquietantes y oscuras. Creo que el miedo es, incluso en mis comedias, uno de mis grandes temas. Esta película habla además de algo muy universal: el amor no correspondido, una de las pasiones más destructivas que existen y un tema que también he tocado en mis anteriores largometrajes. Además, me da mucha tranquilidad saber que coproducimos con Marta Esteban (Imposible Films), un manantial inagotable de sabiduría capaz de espantar cualquier vértigo...

El amor estará entonces también muy presente en ‘El árbol y el ruiseñor’?

Lo va a estar en cada fotograma. El amor es el gran tema. Y puede ser lo más bello y lo más aterrador. Hay muchas barbaridades que se hacen por amor; o por lo que algunos llaman amor.

Casi siempre ha hecho comedia pero es conocida su pasión por el género de terror.

Cuando era muy pequeño mi padre me regaló una caja llena de monstruos de juguete: Frankenstein, Drácula, el hombre lobo, la momia, una bruja y un fantasma. Me pareció el regalo más maravilloso del mundo. Después me llevó a ver Tiburón. Y pocos años más tarde entraron en mi vida sin avisar Edgar Allan Poe y, sobre todo, Stephen King, que siempre será uno de mis escritores favoritos. Tanto en cine como en teatro he hecho esencialmente comedia, que me encanta. Pero la realidad es que el terror fue el primer género que me fascinó.

Tras su nueva película se escucharán los ecos de algún director o película del género que le gustan?

En los años setenta hubo películas que amo y que revolucionaron el terror: El exorcista, La profecía, La semilla del diablo, El otro... Y hay clásicos modernos como El sexto sentido o Insidious que demuestran que ese género nunca morirá. Especialmente en España, donde directores como Amenábar, Bayona, Balagueró o Plaza nos han dado obras maestras.

Cuéntenos, hasta donde pueda, la sinopsis de su nueva película.

Amaia Salamanca interpreta a una cantautora que se suicida en el jardín de su amante, que encarna Eduardo Noriega. Pero su fantasma se niega a desaparecer y permanece en el mundo real, consumida por deseos contradictorios. ¡Y hasta aquí puedo contar!

¿Ya está cerrado todo el casting?

También formará parte del dream team Cristina Gallego y Norma Ruiz. Y, por supuesto, habrá talentosos actores aragoneses, aunque estamos todavía decidiendo quiénes. Además, en la película trabajarán técnicos de la tierra como ya es marca de la casa.

Siempre ha defendido que tener grandes actores es fundamental para rodar una buena película...

Muchos directores que admiro lo dicen: si hay un buen guión y un buen casting probablemente se consiga una buena película. Dirigir a los actores me parece lo mejor de mi oficio, es lo que más me gusta, aunque también me interesa muchísimo la narrativa visual, lo técnico… Todo está conectado, pero lo más importante es ser fiel a la esencia de lo que quieres contar.

¿Cuándo comenzará el rodaje?

La idea es arrancar en la próxima primavera y todo o prácticamente todo se rodará en Aragón y una gran parte en la provincia de Teruel.

¿Rodar aquí es también una forma de apoyar el crecimiento del sector en la comunidad?

En Aragón hay localizaciones increíbles y el cine es una de las formas más baratas y efectivas de promocionar lo nuestro, la identidad de Aragón, su geografía y su atractivo turístico. Y además genera riqueza a todos los niveles.

¿Cómo ve la salud del cine aragonés?

Excelente. Creo que es el mejor momento del cine aragonés en muchos años. Y es sólo el comienzo: no es que haya cada vez más nombres de directores, productores, escritores o actores consolidados y reconocidos fuera de nuestras fronteras, sino que ya hay otra generación llena de talento que está a punto de explotar. Para mí es un sueño ser testigo de todo esto.

En el mejor escenario posible, ¿cuándo se estrenará la película?

Me encantaría estrenar en el próximo Festival de Sitges. Se celebra en octubre, así que vamos a tener que correr.

‘Los Futbolísimos’ se estrenó en 2018. Ha estado con otros proyectos durante este tiempo pero, ¿por qué ha tardado tanto en volver a dirigir?

He estado muy entretenido dirigiendo la obra de teatro Firmado Lejárraga o con la producción del documental de Héroes del Silencio, que me dio muchas alegrías. He escrito varios guiones y hay largometrajes en proceso de desarrollo que haremos tarde o temprano.

¿Algo que pueda adelantar?

Estamos empezando a diseñar la adaptación al cine de Mujeres que compran flores, el best seller de Vanessa Montfort. Es una extraordinaria novela que ha vendido cientos de miles de ejemplares. Estoy escribiendo el guion junto con Vanessa y la intención es empezar a dirigirla en 2025. Luego también está por ahí tomando forma la segunda parte de Los futbolísimos. Esperemos que se haga porque con la primera me lo pasé muy bien.