El XXII Salón del Cómic de Zaragoza, que se celebra desde el próximo viernes, ya ha desvelado parte de su programa de este año. Javier Olivares y Borja González, ganadores ambos del Premio Nacional del Cómic: el primero, en 2015 con 'Las Meninas', junto a Santiago García; el segundo, este mismo año con 'Grito Nocturno', segunda parte de la trilogía 'Las Tres Noches' inaugurarán la cita el viernes a las 16.30 horas. Lo harán con un diálogo sobre su visión del medio.

Junto a eso también se ha desvelado que habrá una mesa redonda (viernes, 17.30 horas) con tres autores que han abordado el amor, con sus alegrías, tristezas y luchas, en sus últimos trabajos: la zaragozana Marina Velasco, que jugará en casa con 'Que no se olvide'; el madrileño Andrés Garrido, con la fábula futurista 'Love, love, love' (Nuevo Nueve); y Raquel Riba Rossy, que traerá 'Katanazo al amor romántico' (Planeta Cómic), una nueva aventura de su popular personaje Lola Vendetta.

Pero es que, además, la cita zaragozana con el tebeo mira un año más a Estados Unidos (sábado, 16,17.00 horas) como uno de los mercados más interesantes para los autores de cómic españoles, y lo hace de la mano de cuatro dibujantes más que bregados en trabajar para editoriales estadounidenses: Álvaro Martínez Bueno, cocreador y dibujante de 'The Nice House on the Lake', la serie de terror de DC Comics con guiones de James Tynion IV; Aneke, artista que ha demostrado su versatilidad para editoriales como Marvel, DC, Dynamite o Aftershock; David Daza, cuyo trabajo para el cómic independiente 'Grisly Unit' ha llegado a España de la mano de Aleta Ediciones; y David López, dibujante de extensa trayectoria en Estados Unidos que ha apostado también por el cómic de autor con 'BlackHand IronHead'.

Además, para hablar del futuro como excusa para contar todo tipo de historias, el XXII Salón del Cómic de Zaragoza reunirá en una charla a cuatro autores (sábado, 16, 17.30 horas) que han navegado por el espacio-tiempo en sus últimos trabajos: David Rubín, con la imponente novela gráfica 'El fuego' (Astiberri); Don Rogelio J., autor de la musical y futurista 'Tierra Muerta' (Autsaider Cómics); y Sergio S. Morán e Izarbe Pajuelo, que con 'La Tangente' (Fandogamia) proponen un intenso viaje interdimensional.

Y el crimen también tendrá su momento dentro de la programación del evento (sábado, 16, 12.00 horas) con Antonio Altarriba, Sergio García, Lola Moral, Carlos Portela, Keko y Marcello Quintanilha que hablarán sobre esta temática en el mundo de la viñeta.

Un lugar para los 'Boomers'

Bartolomé Seguí regresará a Zaragoza con su última novela gráfica, que bajo el inequívoco título de 'Boomers' (sábado, 16, 11.00 horas) explora las sensaciones de un personaje a punto de cumplir 60 años. Raquel Gu hablará de La edad estupenda, un retrato a través del humor de aquellos que andan más cerca de los 50 que de los 40, mientras que Albert Monteys y Manel Fontedevila harán un ejercicio de regreso al pasado con '¡Para ti, que eras joven!', el recopilatorio de las páginas que publicaron en El Jueves sobre los usos y costumbres de los jóvenes.

Junto a todo esto, la cita reunirá en una mesa redonda a cinco autores (viernes, 19.30 horas) que han transitado por este género: Sara Soler, autora del cartel de esta edición, ha dibujado 'Temporada de brujas' (Astiberri), una historia que aúna perspectiva social y hechicería; el prolífico Javier Marquina ha firmado este año los guiones de títulos como' La cábala Pinkerton' o 'Ilsa', con su dosis habitual de acción desenfrenada; Enkaru, apasionada del cómic y los videojuegos, ha unido ambos mundos en 'Demon Quest'; por último, José Altozano y Andrés Garrido han dado forma a 'Nacido de las estrellas', una aventura de guerreros en busca de una fuente de poder.

Las entradas para el Salón del Cómic de Zaragoza, que se celebrará del 15 al 17 de diciembre, cuestan 1 euro por cada pase horario (viernes tarde, sábado mañana, sábado tarde, domingo mañana y domingo tarde) y ya se pueden comprar tanto en la web del propio salón como en tiendas especializadas