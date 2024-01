El Bosque Sonoro da la bienvenida al 2024 anunciando al primer artista invitado de su quinta edición. Será el dúo zaragozano Amaral, y se posará sobre el escenario de la arboleda de Mozota el domingo 9 de junio a partir de las 22.15 horas, día en el que también se han confirmado otros nombres del panorama musical actual como son Las Odio (20.45 horas), Miriam Bronski (20.00 horas), Ms. Vondisko (desde las 0.15 horas), Barbara Gartland y BosqueSonoroDjSet.

Las entradas saldrán a la venta el próximo lunes 15 de enero a las 12.00 horas, en este enlace. Las entradas costarán 40 euros (más 4 euros de gastos de gestión). En las próximas semanas se continuará anunciando más programación.

El grupo de pop rock Amaral, formado por Eva Amaral y Juan Aguirre, es una de las bandas más conocidas y exitosas de la música en español del siglo XXI y cuenta con una trayectoria de más de 30 años en los que han publicado ocho álbumes de estudio. El dúo ha cosechado numerosos éxitos tanto en el panorama nacional como internacional, así como premios entre los que destacan tres Premios Ondas de la Música, diez Premios de la Música, dos MTV Europe Music Awards así como el Premio Nacional de las Músicas Actuales.

Las Odio, Miriam Bronski...

Las Odio es un grupo de riot grrrls formado en 2015 en el entorno del infraunderground madrileño. Por su parte, Miriam Bronski es una intérprete y guitarrista zaragozana que, además de su trayectoria personal, también ha formado parte de proyectos como Minerva o Bronski. Ms. Vondisko es el alter ego nocturno de Candela Mordisko, dj española, promotora, co-propietaria de Face Down Ass Up y residente de las fiestas Cream en Pacha Ibiza y miembro de la banda The Pussy Killers. Ms. Von Disko nace para expresarse libremente y decir que la electrónica no es el futuro sino el presente a través de un show transgresor.

Por otro lado, Barbara Gartland es una dj que suele amenizar las fiestas con su mezcla de eclecticismo contemporáneo y veneno tropical. Finalmente, BosqueSonoroDjSet no puede faltar en las noches de fiesta y buen rollo de El Bosque Sonoro.

Con estas novedades, el proyecto sigue trabajando en la organización de su quinta edición. La edición del año pasado reunió a más de 3.000 espectadores y contó con un cartel protagonizado por Iván Ferreiro, Amaia, La Casa Azul o León Benavente, entre otros.

El Bosque Sonoro ha generado a lo largo de estos tres años más de 40 puestos de trabajo directos y más de 180 indirectos en este municipio zaragozano con menos de 60 habitantes fijos durante el año, y por el que ya han pasado nombres como Coque Malla, Los Planetas, Viva Suecia, La Habitación Roja, Zahara, Kiko Veneno, Triángulo de Amor Bizarro, Xoel López, Sen Senra, Natalia Lacunza, El Columpio Asesino, El Niño de Elche o Rufus T. Firefly.