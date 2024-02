Rapsusklei: "Algún día sacaré un disco que no tenga nada que ver con el rap"

Rapsusklei es uno de los raperos más prolíficos de la escena estatal. El zaragozano cuenta con más de 40 referencias musicales (entre maquetas y discos) y las canciones parece que se le escurren entre los dedos. De hecho, en febrero de 2022 publicó su último disco de estudio, 'Cordura transitoria', y en apenas año y medio ya ha lanzado cuatro nuevos 'singles'. Ahora ha decidido unirlos con otros cuatro temas inéditos dando forma a un epé de unos 30 minutos. Se llama 'Lágrimas' y aunque acaba de ver la luz en las plataformas digitales, él ya está pensando en el que será su próximo disco de larga duración. «La verdad es que no paro, pero es que hacer canciones y escribir es algo necesario para mí, pura terapia con la que suelto todos mis dolores», asegura Diego Gil.

Este nuevo epé es buena muestra de ello porque cada uno de los temas es un llanto, «tanto de amor, como de alegría y tristeza». «Las lágrimas son el nexo de unión de estas ocho canciones; a veces por el dolor sufrido, otras por los que se han ido, pero también por el amor y como forma de celebrar la vida», resume el zaragozano, que subraya que en todas ellas la luz se hace hueco entre la oscuridad: «Desde hace años, aunque escriba de temas jodidos lo hago desde la esperanza, dejando siempre una salida».

'Flores de asfalto', publicada hace apenas una semana, abre el epé siendo uno de las temas inéditos junto a 'Nunca imaginé', 'Corsarios' y 'Candela' (con guiño incluido a Violadores del Verso). Todos ellos se han unido a esos cuatro 'singles' ya citados ('Mil noches en vela', 'Si me hace falta el tiempo', 'El día uno' y 'Vida hostil') para dar forma a un epé que también cuenta con dos interludios. «Sigo teniendo esa concepción casi romántica de los discos para que se puedan escuchar en orden, aunque a día de hoy también hay que estar pendiente del algoritmo. Por eso fui sacando esos 'singles' y como tenía otros temas a medio terminar decidí publicar este epe», explica el del barrio de La Magdalena.

En 'Lágrimas', las colaboraciones son constantes. De hecho, 'Flores de asfalto' es la única en la que el zaragozano comparece en solitario. Los catalanes Green Valley, el malagueño Little Pepe, el peruano Aco y el venezolano Scrop son algunos de los artistas que colaboran en 'Lágrimas', un disco con unas sonoridades muy diversas. «Yo no quiero sonar siempre igual», apunta. Por eso, desde que dejó su dupla con el zaragozano Hazhe, Rapsusklei ha trabajado con distintos productores dentro incluso de un mismo disco.

Y eso es lo que ha vuelto a hacer en este epé, en el que han trabajado, entre otros, Acción Sánchez (SFDK), Arecio Smith o Evan Bitz. En este sentido, el rapero zaragozano ha evolucionado mucho hacia lo musical en los últimos años, con una propuesta en la que están muy presentes los arreglos y la instrumentación. «Ya en mi primer disco, en 2002, metí violines, bongós y cajones flamencos cuando casi nadie lo hacía, pero sí que es verdad que cada vez me gusta más andar ese camino», comenta Rapsusklei, que no descarta incluso dar un paso más: «En un futuro me gustaría sacar un disco que no tenga nada que ver con el rap y que incluya canciones de géneros que me gustan como el blues, el flamenco o la salsa».

'Lágrimas', para el que ha realizado varios videoclips, no se presentará oficialmente en directo, aunque el zaragozano actuará muy pronto en su ciudad. Será el próximo 24 de febrero en el Canal Roya Fest, que reunirá en la Multiusos a artistas como Ixo Rai!, La Ronda de Boltaña o Ángel Petisme.

Un larga duración para finales de año

Su nuevo epé tampoco se publicará en formato físico. El que sí lo hará será su próximo larga duración. «Mi idea es que salga para finales de año. Ya tengo hasta las colaboraciones habladas y confío en que será un disco relevante dentro de mi trayectoria; otra cosa es que luego me salga», asegura entre risas el rapero, que acumula miles de seguidores en las plataformas. De hecho, y según un reciente sondeo de Aragón Musical, es el cuarto artista aragonés más escuchado en Spotify solo por detrás de Héroes del Silencio, Bunbury y Amaral.

Rapsusklei lleva años autoproduciendo sus discos bajo su sello Eterno Miusik, lo que le permite «no tener que rendir cuentas a nadie». «Los raperos siempre hemos caminado fuera del 'mainstream' y ahora seguimos siendo minoría, lo que pasa es que ha habido un 'boom' y ahora hay artistas jóvenes que sí llenan grandes recintos», comenta sobre una escena a la que ve «mejor que nunca»: «Hay propuestas increíbles. Los chavales vienen con muchas ideas nuevas y con muy buenas barras».

Ha llovido mucho desde que Rapsusklei comenzó a enamorarse del rap tras escuchar 'Mi abuela', de Wilfred y La Ganga, pero lo que no ha cambiado, asegura, es la esencia. «Queda mucho de ese chavalillo de barrio en mi música. Si escuchas Flores de asfalto ves que el espíritu sigue siendo el mismo».