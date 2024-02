Taylor Swift, Miley Cyrus y Madonna: las artistas que flirtearon con el country antes de Beyoncé

La irrupción de Beyoncé en la música country ha pillado a todos por sorpresa. La cantante está triunfando con su nuevo tema, 'Texas Hold 'Em' -que, por cierto, ya cuenta con su baile viral en TikTok, sinónimo de éxito entre la nueva generación-, y ha puesto de moda la vestimenta 'cowboy'. Las redes sociales se han llenado de jóvenes vestidos con sombreros de vaquero y botas haciendo la coreografía del tema. Pero ya se sabe: cuando algo parece innovador en la música, Madonna seguramente lo habrá hecho antes.

En la canción 'Don't Tell Me', estrenada en el año 2000, la reina del pop ya unía el country y el pop, tanto de manera musical como estética. En el videoclip del tema, que simulaba el desierto, Madonna aparecía con un sombrero de vaquero, camisa a cuadros, cinturón con una gran hebilla y vaqueros acampanados. En un segundo 'look', la artista vestía una camisa vaquera de cuero negro con hombros abullonados y pantalones con chaparreras. Gracias a esta canción, la artista consiguió un éxito más en su carrera y popularizó el género entre sus oyentes. Y sí, los sombreros, las botas 'cowboy' y los vaqueros acampanados se convirtieron en tendencia.

Beyoncé ahora lo ha vuelto a hacer. La estrella internacional ha llevado el country al 'mainstream' y se ha convertido en la primera mujer negra en ser número uno de la lista Billboard de canciones country. La canción 'Texas Hold ‘Em', que lanzó por sorpresa durante la Super Bowl del pasado 11 de febrero junto con '16 Carriages', debutó en el número uno de la lista Hot Country Songs. Hasta ahora, Taylor Swift era la única mujer que había logrado encabezar esa lista en solitario.

Mujeres en el country

De hecho, Swift, la cantante más popular del momento, exploró el country en sus inicios en la música. La superestrella se mudó a Nashville (Tennessee) a los 14 años para estudiar el género. Su primer disco, 'Taylor Swift', publicado 2006, entró al Top Country Albums Chart. También siguió este camino con los siguientes, 'Fearless' y 'Speak Now', aunque no tardó en empezar a explotar más el pop comercial que luego ha caracterizado su carrera. Desde entonces, Swift ha tenido un total de nueve canciones en el número 1 de la lista Hot Country Songs de Billboard.

Pero la gran reina del género es Dolly Parton, que tras seis décadas de carrera, 11 premios Gammy y 58 álbumes, es un icono global. Sus primeros pasos en la música llegaron a los 10 años, cuando cantaba en iglesias, ferias y graneros, y con 16 años se trasladó a Nashville. Los mayores éxitos de su carrera son 'I will always love you' y 'Jolene', que recientemente ha cumplido 50 años de historia. La cantante fue parte de la revolución feminista de los años 70 y 80, gran referente de un estilo hasta entonces copado por voces masculinas.

Beyoncé no debe preocuparse. Tras la controversia generada por la irrupción de la cantante en el country, la reina del género ha dado el visto bueno a este cambio musical. "Soy muy fan de Beyoncé y estoy muy emocionada con que haya hecho un disco country. Felicidades por tu sencillo en el número uno de la lista Billboard Hot Country. Tengo muchas ganas de escuchar el álbum", ha compartido Parton recientemente en sus redes sociales.

Miley Cyrus, la hija de la estrella del country Billy Ray Cyrus, también flirteó puntualmente con el estilo musical. Dolly Parton, o la "tía Dolly", como la llamaban en la familia, hizo varios cameos en la serie de Disney 'Hannah Montana' y, años más tarde, después de cantar juntas en alguna ocasión, Cyrus grabó su propia versión de 'Jolene'. Parton entró así en el imaginario de una nueva generación fan de Miley, que descubrió la canción clásica del country gracias a ella. La exchica Disney también ha versionado otros temas a lo largo de su carrera, como 'A Boy Named Sue', de Johnny Cash; 'Walking in Memphis', de Marc Cohn, y 'Man, I Feel Like A Woman', de la estrella del country Shania Twain.

La moda 'cowboy'

La influencia de Beyoncé ahora puede hacer que el country llegue incluso más lejos, también en las tendencias que aterrizan en el mundo de la moda. Después del anuncio de su nuevo disco en la SuperBowl, creció el interés por la ropa de estilo 'cowboy' en todo el mundo. Las búsquedas globales en Google de "sombrero de vaquero" se dispararon un 212,5%, mientras que las de de "botas de vaquero" y "corbata de bolo" también se aumentaron un 163% y un 566%, respectivamente. Después del 'barbiecore', muchos ya hablan del fenómeno 'cowboycore'.

No era la primera vez que la intérprete de Texas se ponía el sombrero de vaquero. Beyoncé ya hizo una oda a la historia afroamericana a través de la colección de ropa 'adidas x Ivy Park Rodeo', lanzada en 202, en la que reivindicaba la desconocida comunidad de vaqueros afroamericanos y su papel en el desarrollo del rodeo en Estados Unidos.

Estética country

Ahora vuelve a hacer esas reivindicaciones con su vestimenta. La cantante dio las primeras pistas de su siguiente lanzamiento al presentarse en la gala de los premios Grammy 2024, celebrada en Los Ángeles, con un conjunto de cuero a cuadros con incrustaciones plateadas y un sombrero vaquero. El atuendo fue diseñado por Pharrell Williams, director creativo de la línea masculina de Louis Vuitton, que también se inspiró en la cultura vaquera para su colección más reciente.

Desde que se anunció el disco, Beyoncé ha apostado todo al country y ha llevado sus estilismos de la mano de su música, no solo para las portadas de sus nuevas canciones, sino también para su día a día. En las últimas semanas es habitual ver a la 'Queen B' con sombreros de vaquero, botas y cinturones con grandes hebillas. El pasado 14 de febrero, la intérprete celebró San Valentín con su marido, Jay Z. La cantante aprovechó su cita romántica para hacerse promoción y escogió para la ocasión un vestido transparente con corsé y cinturón con una hebilla marcada, y un gorro de vaquero, de Dolce & Gabanna.

La estrella internacional también experimentó con esta estética para el desfile de Luar durante la semana de la moda de Nueva York: una blazer gris llena de bordados en plata del diseñador Gaurav Gupta, a conjunto con unas botas altas, un bolso metalizado de Luar y, obviamente, un gorro de vaquero blanco.

Beyoncé ha sabido unir de la mejor manera música y estética. Igual que Madonna, Taylor Swift y Miley Cyrus reversionaron el country a su antojo hace unos años, la 'Queen B' está reinterpretando el estilo en la música y la moda actual. Brillos, metalizados y corsés se unen a las botas, blazers y sombreros; el banjo, la guitarra acústica y los silbidos se cuelan en las listas de éxitos. La gente ya se ha lanzado a bailar country en un 'trend' de TikTok, quizás próximamente la moda vaquera también aterrice en las calles.