Rafael Campos y Paco Ortega viajan a ‘París’, su obra conjunta

«Vuelves a llegar tarde», dice Paco Ortega. «Ya», responde Rafael Campos. Así empieza 'París' su nueva creación conjunta en la que interpretan a los personajes Uno y Dos. Una obra escrita, dirigida y protagonizada por ambos, dos personalidades de la dramaturgia aragonesa, que se podrá disfrutar desde este viernes y hasta el día 5 en el Teatro del Mercado. El viernes, sábado y el lunes 4 de marzo a las 20.00 horas y los días 3 y 5 de marzo a las 19. «Una fecha señalada para una obra señalada», ha considerado José María Turmo, gerente del Patronato de Artes Escénicas, este jueves en la presentación del espectáculo. «Se reúne mucho talento y mucha calidad», añadió, «ambos se entregan al público zaragozano como lo han hecho durante 40 años».

'París' es una comedia. «Cierto tipo de comedia de cierto tipo de humor», ha señalado Campos. Hay dos personajes, Uno y Dos, que quieren abandonar la ciudad en la que viven y viajar hasta París. Ambos piensan que todo lo bueno que no tienen ahora, allí lo tendrán. Pero, no en París la ciudad, sino que se convierte en una «utopía extraordinaria», por lo que para encontrarle el sentido a todo deben ir a la capital francesa. «Nos basamos en personajes de Buñuel, que casi nunca pueden hacer lo que pretenden», ha mencionado Ortega. Los personajes tendrán complicado el marcharse, la obra es un enigma: ¿Conseguirán hacerlo?

En cuanto a la puesta en escena, ambos tenían «muy claro» que sería un espacio escénico abstracto, «la idea central era expresar la soledad de los dos personajes». Pero, hay una excepción, «un elemento crucial», y es el tren que van a coger los protagonistas. «Es figurativo, preside las acciones y está muy presente en los cambios de escena», ha adelantado Ortega. Los dramaturgos cuentan con un voto a favor y es que su trabajo en conjunto ha sido muy fácil debido a su complicidad. «Que dos personas se pongan de acuerdo sin que haya ninguna discusión de por medio, no es fácil. Hemos conseguido convertir eso en un proceso muy gratificante», ha asegurado Campos.

«Hay una referencia a esos personajes patéticos», ha contado Ortega, a lo que su compañero ha añadido que «hay cierta reivindicación a los personajes del cine mudo». Uno no siempre es Uno y Dos no siempre es Dos, porque deciden cambiarse el número sin importar, en un intento de no apropiarse de nada. Y, ha destacado que, desde el punto de vista teatral, «hay cierta curiosidad porque pocas veces se ha hecho esto». La obra partió de un texto original de Campos, el cual han ido modificando durante los ensayos con aportaciones de Ortega también. Su principal referente literario fue Samuel Beckett.

En un principio el proyecto se frustró, pero lo retomaron con otro enfoque y finalmente han quedado «muy contentos» con el resultado. Ortega ha manifestado que ha sido «una obra muy peculiar, un capricho», aunque el proceso de dirigirse a sí mismos ha sido lo que más le ha costado. Pero, a pesar de esto, «el trabajo ha sido muy placentero y feliz desde el primer momento», ha expresado. Ambos han seguido una trayectoria profesional paralela, «hemos visto diferentes puntos de responsabilidad del teatro», ha añadido Campos.

En 2010, Rafael Campos y Paco Ortega se subían juntos al escenario con 'El uno y el otro', una obra de Joan Ollé. Catorce años después vuelven a hacerlo juntos con 'París', «es una segunda versión, tal vez», ha subrayado Ortega. «Con este estreno estoy como en una puesta de largo de un adolescente», ha confesado su compañero.