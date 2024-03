Aragón orbita en torno a la feria de arte contemporáneo Arco

La presencia aragonesa volverá a ser reducida este año en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid (Arco). Desde hace tiempo, las condiciones que deben cumplir las galerías para estar en Arco, tanto de trayectoria como económicas, hacen casi imposible que las salas aragonesas puedan acudir a la feria madrileña. Este año no será una excepción, aunque el arte aragonés volverá a estar presente con varios artistas de la comunidad que mostrarán su obra con galerías de otras regiones. Así, habrá piezas de Antonio Saura, José Manuel Broto, Fernando Sinaga, José Moñú o Lara Almarcegui, por nombrar solo a algunos. La cuadragésimo tercera edición de Arco abrirá el próximo miércoles sus puertas en Ifema y concluirá el domingo.

El Gobierno de Aragón tampoco tendrá este año estand propio (sí lo tuvo en las ediciones de 2017, 2018 y 2019), aunque la Dirección General de Cultura viajará a Madrid para apoyar a los creadores aragoneses. Además, la DGA pretende iniciar gestiones para introducir al museo Pablo Serrano, el "más emblemático" de arte contemporáneo de Aragón, en el comité de honor de Arco, dado que es el único museo relevante de arte contemporáneo que no participa en el mismo.

En este marco, la Dirección General de Cultura también ha organizado una mesa redonda para presentar la exposición más destacada del museo en la actualidad: Aragón y las artes 1957-1975, que repasa el itinerario artístico de los grandes maestros de la abstracción española que, en su mayoría, "y de forma muy significativa, fueron aragoneses", según detalla el Ejecutivo autonómico en una nota de prensa.

Olga Julián acudirá a JustMad con los artistas Eduardo Lozano y José Moñú. / r. l. m.

El que también pondrá el acento aragonés a una semana en la que Madrid volverá ser el polo de atracción del arte contemporáneo será el proyecto impulsado por la gestora cultural Olga Julián. En una demostración de valentía y esfuerzo, Olga Julián Projects estará presente en JustMad, una de las citas que orbitan en torno a Arco. En concreto, esta feria de arte emergente abrirá este jueves sus puertas en el céntrico Palacio de Neptuno de Madrid.

Que Madrid se va a convertir hasta el domingo en la capital del arte contemporáneo es un hecho. Pero no solo por Arco, ya que la ciudad acoge varias ferias paralelas. Estos salones, quizá con menos nombre pero no por ello de menos interés, son los espacios elegidos por las galerías que no pueden cumplir los requisitos de Arco (tanto de trayectoria como económicos) pero que buscan estar presentes en una semana en la que están puestos muchos ojos del mundo del arte.

"La primera vez que participamos en JustMad fue en 2021 y desde entonces hemos venido todas las ediciones. La verdad es que es una oportunidad increíble, sobre todo para visibilizar a nuestros artistas y contactar con galerías de fuera de Aragón con las que podríamos colaborar en un futuro", subraya Olga Julián, que acude a JustMad con los pintores zaragozanos José Moñú y Eduardo Lozano y la conquense Coco Escribano.

La obra de Moñú también estará presente en Arco. Lo hará en el estand de la marca automovilística Lexus, ya que el pintor aragonés ganó recientemente el Premio Lexus Art.

Sondear el mercado

"El año pasado notamos que ya nos conocían más porque también nos fue mejor en cuanto a ventas", indica Olga Julián, que apunta que este año han contado con una ayuda económica de la DGA para acudir a la feria. El apoyo de la DGA estará representado por el Director General de Cultura, Pedro Olloqui, que prevé visitar tanto Arco como JustMad.

"El Ejecutivo autonómico siempre va a estar con los creadores aragoneses, tratando de respaldarlos y de darles visibilidad", dijo Olloqui, que aprovechará su visita para sondear las tendencias del arte contemporáneo español. El objetivo no es adquirir piezas en un primer momento, pero sí conocer las tendencias y los movimientos que puedan interesar a la comunidad "y estar atentos a lo largo del año para realizar adquisiciones que necesiten nuestras colecciones o no realizarlas", apuntó Olloqui en una nota de prensa.

Aunque no hay galerías aragonesas (algo que sí sucedía hace años), en Arco se podrán ver como siempre obras de artistas de la comunidad, que mostrarán sus piezas con galerías foráneas. Es el caso de Fernando Sinaga, que lleva desde 1986 acudiendo a la feria. "Acudir a Arco ya forma parte de mi trabajo; es como un foro de encuentro, más allá de que es interesante a nivel comercial y de que de ahí te pueden surgir otros proyectos", comenta Sinaga.