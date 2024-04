'Nuked' e 'Insostenible, en la senda de los residuos', premios del Ecozine Film Festival

'Nuked/Bombardeado', de Andrew Nisker, e 'Insostenible, en la senda de los residuos', de Christophe Sion han ganado los premios de la Sección Oficial en la categoría de Largometraje Documental, internacional y nacional en el palmarés de Ecozine Film Festival, certamen de referencia en temática medioambiental, que entregó este viernes los 'camaleones' de su 17ª edición.

La obra de Nisker es una historia sobre las víctimas humanas de la carrera armamentista nuclear de la Guerra Fría, mientras que la de Sion aborda la investigación periodística de Rafa Marrasé que revela la falta de control del transporte de basura en Europa.

El jurado ha premiado el film de Andrew Nisker por mostrar la "cruda y dura realidad" que sufrieron los habitantes del atolón de Bikini en las Islas Marshall durante la detonación de decenas de bombas nucleares norteamericanas en la inhumana carrera armamentística de la Guerra Fría y sus consecuencias, que llegan hasta la actualidad, 70 años más tarde.

La gala de clausura de Ecozine se ha celebrado en la sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza. / LAURA TRIVES

Del trabajo de Christophe Sion han resaltado que saca a la luz las prácticas del tráfico de residuos y su grave impacto para la salud y el medioambiente a través de un exhaustivo trabajo de investigación, que si bien se centra en países como Italia y España, en realidad tiene un impacto global que afecta a "nuestra vida diaria sin que seamos conscientes de ello" además de creer que se trata de un problema desconocido para la gran mayoría.

Otros reconocimientos

En la categoría de Corto Documental, el premio fue para la película 'Un campo que ya no huele a flores' (México, 2023), del cineasta César Flores Correa, mientras que el 'Camaleón' para el Cortometraje de Ficción fue para 'Last days of summer/Últimos días de verano' (Francia/India, 2023), del director Stenzin Tankong.

El premio al Corto de Animación recayó en la película 'The Waiting/La espera' (Alemania, 2023), de Voker Schlecht. 'Què li pasa al cel?' (España, 2022), de la cineasta Irene Iborra obtuvo el premio de la Sección Jóvenes, el único que otorga el Premio del Público en Ecozine Film Festival.

Premio Berta Cáceres

El Premio Berta Cáceres, en honor de la activista del medio ambiente hondureña asesinada en 2016, fue para el Consejo del Pueblo Maya de Guatemala, una organización popular e indígena que tiene una importante experiencia en el desarrollo de propuestas alternativas de generación de energía para las comunidades indígenas y en la discusión de este recurso como un bien común y no una mercancía.

En nombre de esta entidad comunitaria, Lolita Chávez recibió el premio consistente en una estatua realizada por el artista Norberto Fuentes.