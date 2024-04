Delacueva: "La situación de la música en directo cada vez está peor"

Manuel de la Cueva, nacido y criado en Zaragoza, en el mundo de la música se oculta bajo el seudónimo de Delacueva. Con una trayectoria que abarca años de dedicación y pasión por la música, ha logrado ganarse un hueco en el panorama musical de la región y del país. Delacueva, que comenzó siendo un grupo, representó a España en la Expo Universal de Dubai 2022 y fueron galardonado como Mejor Disco en 2021 y Mejor Grupo en 2022 en los Premios de la Música Aragonesa. Ahora, tras dos años desde la disolución de la banda, el zaragozano presenta su trabajo en solitario y lo hará este sábado, 27 de abril, en su ciudad natal, con un concierto en la sala Oasis a las 21.00 horas.

'Me Derrito Tour' es como Delacueva ha querido nombrar a esta gira primaveral que comenzó el 13 de abril en Zaragoza con un evento musical sensorial, «una sesión de escucha de las canciones nuevas y un concierto acústico con los estimuladores sensoriales», explica el músico. El 19 de este mes actuó en Huesca y en el Festival Matadragons en Barbastro. Con estas tres citas ha llevado su música por tierras aragonesas, lo que le hace «muy feliz». Su próxima cita, este sábado en la sala Oasis, promete ser «el punto culminante de la gira», con la que visitará también este viernes Valencia y acabará el 8 de mayo en Madrid con el último concierto.

«Lo que la gente va a escuchar en la Oasis es una vuelta de tuerca a algunas de las canciones anteriores que voy a seguir tocando», revela Delacueva. «Hay temas como 'Invierno en las Bahamas', 'Delito' o 'Ay caramba!' que no pueden faltar, pero todos llevan un arreglo diferente, todos tienen una evolución a mi nuevo estilo». Y, también, «un montón de canciones nuevas», que confiesa que le apetece «mucho compartirlas con la gente». El zaragozano ha decidido guardar sus nuevas composiciones para compartir en exclusiva con su audiencia en directo. «No voy a sacar nada antes de los conciertos. Si la gente quiere escuchar el material nuevo, tiene que venir a las salas», afirma.

Pero esta decisión no está tomada a la ligera. El músico considera que «la situación de la música en directo cada vez está peor, y no le echo la culpa ni al publico ni a la situación, al final la industria se mueve por tendencias sociales y las cosas cambian». «Se me ocurrió la idea de hacer una gira de primavera y pensé en no sacar nada antes, lo que quiero es tocar las canciones nuevas al público, darle ese plus a quién vaya a verme y escucharme», añade.

Con un sonido renovado dentro del pop-rock, Delacueva deja atrás el funk del primer disco del grupo para comenzar una nueva era musical. «Las nuevas canciones reflejan esta transición, ahora hay guitarras más eléctricas y una pizca más de distorsión», explica el artista.

Delacueva no estará solo en el escenario, le acompañan Óscar Ramírez a la batería, Carlos Montull al bajo y Jorge Portillo a la guitarra. Además contará con dos invitados especiales. «La colaboración anunciada es con Albert, cantante del grupo Copacabana, y la otra persona, que será sorpresa, es alguien a quien tengo mucho cariño, una persona con una creatividad enorme», comparte.

«Ambas colaboraciones participarán en el concierto cantando temas inéditos», detalla el músico. «Cuando uno prepara un concierto a todos los niveles de show piensa en cómo poder engrandecerlo y como aportar algo más», manifiesta. «Lo de sumar invitados siempre es algo muy bonito», añade Delacueva.

Ahora se encuentra en un momento de «plenitud creativa». «Ahora por fin siento que mis canciones son buenas y son temas que si escuchara de otro músico me gustarían», confiesa. «Me queda mucho recorrido, pero estoy muy contento y me siento más confiado», declara. En cuanto a sus proyectos futuros, este verano y otoño publicará nuevo material, pero hasta 2025 no saldrá a la luz el álbum completo.

