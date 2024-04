La historia de ‘María Domínguez. Una flor en el páramo’ llega a las Esquinas

En enero de 2021 saltaba a la prensa nacional la noticia de que se habían encontrado en el cementerio de Fuendejalón los restos de la primera alcaldesa democrática de España, María Domínguez. En 2022 se conmemoraba el 90 aniversario de su proclamación como alcaldesa de Gallur. Ahora, dos años después, se estrena en Zaragoza 'María Domínguez. Una flor en el páramo', una obra de la compañía Factory Producciones con la dramaturgia de Francisco Fraguas, que estará en el Teatro de las Esquinas este miércoles y jueves a las 20.00 horas.

María Domínguez fue una mujer intelectual de orígenes humildes, creció en el analfabetismo de las clases sociales más bajas del medio rural durante la Segunda República. Vivió un matrimonio pactado durante el que fue víctima de maltrato, pero huyó de él. Tras trabajar como sirvienta y reparar medias, se dedicó a la lectura y la escritura, llegando a convertirse en maestra y hacerse un hueco en la intelectualidad de comienzos del siglo XX al convertirse en habitual periodista de importantes periódicos como 'El Ideal' o el diario 'Ahora'.

La obra, que se ha presentado este lunes en el Teatro de las Esquinas, cuenta la vida de María Domínguez. «Esta historia fue un descubrimiento y queríamos poner nuestra gotita de conocimiento para que se conociera más. Fue olvidada como tantas otras y esta mujer estuvo muy implicada en el feminismo español y dio importantes discursos», ha subrayado el director, Mario Ronsano. Por su parte, el autor de la dramaturgia, Francisco Fraguas, ha confesado que «al investigar su figura nos enamoramos».

El guion está montado desde la mirada de la fallecida María Domínguez y su autor ha relatado que fue surgiendo a partir de textos y frases propias de la alcaldesa. Con esta historia se viaja al pasado de la mano de tres actores: Ana García interpreta a la protagonista y en el escenario le acompañan Cielo Ferrández y Francisco Fraguas, quienes interpretan entre 13 y 15 personajes cada uno. La dinámica de la puesta en escena, según su director, «es muy dinámica y rápida». Además, la propuesta conceptual se centra en que «todo se ve». «Los cambios de vestuario se ven tras un velo», ha explicado Ronsano. La actriz principal, lo ha definido como algo «muy interesante».

A los diálogos que forman la obra le acompaña una banda sonora de efectos y sonidos. Parte de la música está compuesta por Noelia Gracia y Jesús Ortiz, quienes también la interpretan en directo durante la representación. «Estuvimos presentes en las primeras lecturas y nos empapamos de las características de cada escena», ha contado Ortiz, a lo que su compañera ha añadido que buscaron «nuevas herramientas» para encontrar efectos que acompañaran al texto.

Ana García interpreta a María Domínguez y no fue elegida por casualidad. «En cuanto conocí al personaje pensé en Ana al instante», ha confesado Ronsano. Decisión que fue apoyada también por Fraguas. La actriz confesó que no conocía su figura y se enamoró de ella. Para interpretarla, «me acerco a ella desde la humildad, desde su capacidad para reinventarse desde condiciones duras», ha añadido. «Siento que tengo cierta unión con ella, me veo algo identificada por el personaje, siento mucho respeto y admiración hacia su figura», ha subrayado.

La actualidad de los discursos de María Dominguez es algo que el equipo ha destacado de la obra, «se podrían decir perfectamente a día de hoy», ha declarado Fraguas. De cara al futuro, no saben si van a poder llevar la producción a tantos sitios como desearían. Su director ha confesado que se están encontrando con «muchas paredes», pero a pesar de esto, a ellos no les importó, querían contar la historia «como fuera».