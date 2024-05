Fran Perea, en Zaragoza: "En la vida no te quedas con la sensación de éxito, sino con las personas"

El cantante Fran Perea, que actúa este sábado en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza con su último disco de colaboraciones 'Uno más uno son 20', ha asegurado que "en la vida no te quedas con la sensación de más o menos éxito, sino con las personas que te van rodeando en el camino".

El también actor, conocido por su papel de Marcos en la exitosa serie 'Los Serrano', ha confesado en una entrevista a EFE que "es una suerte haber vivido un fenómeno que ha marcado generacionalmente", aunque ha considerado que, cuando fue todo el 'boom', era incapaz de asimilar "lo que estaba ocurriendo".

Ahora, Perea (Málaga, 1978), quien ha valorado que "una canción te puede definir y explicar quién eres", ha echado la mirada atrás y ha querido recuperar con este nuevo proyecto todos los álbumes y temas de su carrera, que celebra su 20 aniversario.

PREGUNTA: Con esta gira hace un repaso por toda su carrera. ¿Qué significa 'Uno más uno son 20'?

RESPUESTA: Este proyecto significa mucho porque es volver después de estar un tiempo sin hacer música. Es lo más ambicioso que he hecho. En mi vida, me habría imaginado ser mi propio productor y hacerlo todo con mi sello. Celebro, junto a mi hermano en la ficción Víctor Elías, y revisito canciones que ya tienen un tiempo con la libertad de poder hacerlas de nuevo y darles un aire diferente.

P: ¿Qué ve si mira hacia atrás?

R: Veo muy buenos recuerdos y vivencias. Me siento agradecido y creo que he sido muy afortunado. Me he podido dedicar a esto toda mi vida y, a nivel profesional, es una suerte haber vivido un fenómeno y haber saboreado proyectos de éxito como 'Los Serrano'. Sé que soy afortunado porque no todo el mundo que quiere dedicarse a esto lo consigue y no todo el mundo que se dedica a esto consigue participar en un fenómeno que marca generacionalmente.

P: Hace un viaje por álbumes como 'La chica de la habitación de al lado'. ¿Cuánto queda de ese Fran Perea ahora?

R: Yo creo que sobre todo permanece la ilusión, las ganas y la pasión por hacer esto e intentar superarme. Me sigue gustando enfrentarme a retos. También permanece mucha gente que he ido conociendo. En la vida no te quedas con la sensación de más o menos éxito, sino con la gente que te va rodeando en el camino.

P: Haciendo alusión a 'Canciones para salvarme'. ¿De cuánto le ha salvado la música?

R: Me ha salvado de mucho. La de otros y otras me ha ayudado a conocerme y a definirme. De verdad que pienso que una canción te puede definir y explicar quién eres. La mía me ha servido también como terapia. Ponerme delante de un papel en blanco, escribir y dedicarme esos momentos de tranquilidad... Es un regalo. Luego, también es muy bonita la sensación de salir a un escenario, tocar algunas canciones y que la gente las cante.

P: ¿Disfruta esas canciones desde otro punto?

R: Sí, totalmente. Ahora quizás es cuando más estoy disfrutando de ese repertorio y de ciertas canciones. Cuando tuve el éxito con ellas y fue todo el 'boom' de 'Los Serrano', era incapaz de asimilar lo que estaba ocurriendo. No lo disfrutaba tanto y ahora, por fin, sí soy mucho más consciente. Es muy chulo volver a tocarlas y, todavía más, haber podido entrar al estudio otra vez con Víctor y darles un nuevo aire. Es muy gustoso.

P: En el disco que da nombre a la gira versiona temas con artistas del panorama actual como Rayden, Ana Guerra o Despistaos. ¿Cómo ha sido descubrir qué compañeros de profesión podían acompañarlo en cada tema?

R: Ha sido un proceso curioso porque nunca había hecho un disco de colaboraciones. Cuando haces un disco, normalmente tienes unos plazos que más o menos te marcas. ¡Y con esto ha sido una locura! (risas). No solo había que grabar nueve colaboraciones, sino que cada artista o grupo tenía su agenda y sus compromisos. También había que responder a las particularidades porque algunos querían estar más o menos implicados en la producción, en la maqueta o en las voces. Hubo meses de locura absoluta porque pensábamos que no llegábamos, pero estoy muy agradecido a todos los que han querido sumarse.

P: Este sábado en Zaragoza, ¿Qué se va a encontrar el público?

R: Un concepto muy divertido y, como nosotros nos lo pasamos muy bien en el escenario, eso se transmite al público. Víctor te produce una energía hermosísima en los directos y la gente canta, baila y suda con nosotros. Es un concierto muy festivo. También vamos con la tranquilidad de que hemos probado en otras ciudades y que funciona como un tiro. Tengo muchas ganas de encontrarme con el público y de volver a Zaragoza, una tierra muy querida.