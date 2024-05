‘Un gran atasco’ invita a la reflexión a través del arte

Los Antiguos Depósitos Pignatelli acogen una exposición colectiva que reúne obras de 15 alumnos de Bellas Artes de Teruel y sirve para entender la evolución del arte español y local zaragozano en un período marcado por profundos cambios económicos, sociales y culturales. Bajo el título 'Un gran atasco', la muestra invita a conocer la trayectoria del arte a través de un período que abarca desde la crisis financiera de 2008 hasta la pandemia de covid-19 en 2020 y refleja cómo estos eventos han influido en la producción artística.

Un gran atasco ha inaugurado este viernes con la presencia de la consejera de Cultura, Sara Fernández, quién ha destacado la naturaleza multidisciplinar de la muestra: «Hay arte en lugares y en materiales que sorprenden». También han estado presentes los comisarios Francisco Javier Galán Pérez y Anna Biedermann y han explicado que la selección de obras no fue un proceso de selección tradicional, sino un consenso.

«Quisimos centrarnos en un periodo urgente de reflexión», ha comentado Galán. «Desde la crisis de 2008 hasta la pandemia, hemos visto caer el apoyo a la cultura, pero también cómo la sociedad ha redescubierto su importancia. Esta exposición es una ventana hacia la reflexión sobre quiénes hemos sido durante este tiempo», ha añadido. Así, todas las obras tienen un vínculo en común, responden a la pregunta de: «¿Quién has sido en este atasco?». Cuestión que hace referencia al periodo de tiempo comprendido entre 2009 y 2020.

Un recorrido por las obras

La muestra arranca con 'New medias, new ways' de Andrea Tolosa, una obra que, a través de diferentes episodios, explora temas como la identidad, la infancia, la sexualidad y la religión. Tolosa ha explicado: «Han pasado muchas cosas en estos años y para este proyecto me he volcado más en lo emocional, es muy personal. Este es el resultado de un trabajo desarrollado a lo largo de casi cuatro años».

A esta le siguen dos piezas audiovisuales: 'Colgando' de Marta PCampos y 'Saltando en la frontera' de Natalia Escudero. La primera documenta un momento de suspensión artística mediante teleféricos que tambalean, simbolizando el constante movimiento y la inestabilidad del mundo del arte. Por su parte, Escudero presenta un vídeo que muestra la acción de saltar la cuerda en una frontera, según ha indicado la artista, «reflexionando sobre las barreras físicas y metafóricas, y la persistencia del arte en superarlas».

El consumo de internet y de datos también son temas presentes en la exposición. Andrea Corrales aborda en 'Tubes' las paradojas de la visualización de datos en contextos materiales, mientras que Fermín Serrano, con 'Capturas encontradas', ofrece una recopilación de imágenes tomadas entre 2009 y 2024, «con ella quiero plantear la cuestión de la representación personal a través de imágenes», ha detallado el artista.

Edu Cortina invita a la interacción con su obra '¡Grita!', un 'videomapping' que responde a estímulos, incitando al público a participar activamente en la experiencia artística. La exposición que se ha inaugurado este viernes incluye también trabajos de Irene de Andrés y Javi Álvarez, Silvia Ariño, Anna Biedermann, Carmen Frago y Yaguar, Javier Galán, Ana Serrano y Vicente Vázquez.

'Un gran atasco' estará abierta al público hasta el 1 de septiembre. El horario de visita es de viernes y sábado de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00, y los domingos de 10.00 a 14.30 horas.