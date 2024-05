Crónica de una aragonesa en el concierto de Taylor Swift: 13 años de espera para una noche inolvidable

Un reloj, una cuenta atrás, más de 60.000 personas y una introducción en la que Taylor lo dejaba claro: “Ha pasado mucho tiempo”. Así comenzaba la mejor experiencia que una fan de Taylor Swift puede vivir, asistir al The Eras Tour. Un concierto de casi 4 horas que se acabó convirtiendo en mucho más, un lugar seguro en el que las swifties pudimos acompañar a nuestra cantante favorita en un emocionante viaje que repasa 18 años de carrera musical.

Tras 13 años desde la última vez que actuó en España, por fin pudimos disfrutar del concierto más esperado de nuestra vida. Puro espectáculo, baile, cambios de vestuario, e incluso efectos visuales y lo más importante, Taylor y sus canciones, esas con las que, desde siempre, ha conseguido conectar con sus fans y que la han convertido en lo que hoy es: un fenómeno mundial.

Dos 'swifties' en los prolegómenos de uno de los conciertos en Madrid / Ixeya Marín

Gracias en parte a eso, ha sido capaz de convertir el The Eras Tour en una de las giras más importantes de la historia y con sello personal (Taylor´s version). La experiencia del concierto va mucho más allá, y por supuesto comenzó las horas previas al show, en las que las swifties, vestidas con ropa inspirada en alguna de las 11 eras de Taylor, nos apoderamos del recién renovado Santiago Bernabéu. Sombreros cowboy, flecos, corazones, serpientes y sobre todo muchas, muchísimas lentejuelas. Intercambiamos pulseras de la amistad como dice la canción You´re on your own, kid, alabamos el atuendo de nuestras compañeras y algunas fans hasta decidieron llevarse como recuerdo una camiseta firmada por otras swifties.

El primer shock de la noche vino nada más entrar al estadio. Los nervios de pasar la entrada, subir las escaleras y llegar hasta mi lugar en la grada solo se vieron recompensados al asomar la cabeza y ver por primera vez el imponente escenario, formado por una pasarela que cruzaba el largo del Bernabéu y una pantalla del tamaño de un sector de las gradas llena con las imágenes de las eras. En ese momento solo un pensamiento cruzaba mi mente: “En menos de una hora Taylor va a estar ahí”.

Cuenta atrás del concierto / Izarbe Marín

Pero antes de llegar a ese momento, la banda Paramore, los teloneros en la parte europea de la gira, nos hicieron disfrutar de algunas de las canciones más icónicas de su repertorio, sin parar de repetir lo agradecidos que estaban a Taylor Swift por invitarlos a participar en este histórico tour.

Cuando la canción Applause de Lady Gaga sonó por los altavoces, las swifties ya sabíamos que la espera había llegado a su fin. La música cesó y una cuenta atrás apareció en las pantallas. Todo el estadio coreó los últimos 10 dígitos y, a lo que nos dimos cuenta, ya estaban subiendo los bailarines a comenzar con el show. La introducción del concierto se vivió con el mismo nerviosismo con el que se vive un acontecimiento que sabes que está a punto de cambiar tu vida. It´s been a long time coming but… y por fin, sueño cumplido.

Un momento del concierto de Taylor Swift en Madrid / Izarbe Marín

Taylor apareció en el escenario y se desató una locura entre los fans que no cesó hasta el fin del concierto. El primer set de la noche fue el del disco Lover, uno de los más animados de su repertorio, donde una sonriente Taylor habló en español y admitió estar “encantada de conocernos”, para después pasar a Fearless y bailar con You belong with me y Love story recordando sus primeros discos. Con la era Red vivimos algunos de los mejores momentos de la noche, como el icónico “Ni borracha” del bailarín Kam en We are never ever getting back together o los 10 minutos de canción en All too well, donde la cantante incluso paró de cantar para mostrar lo sorprendida que estaba por lo fuerte que estábamos cantando.

La corta pero intensa era de Speak Now nos trajo una de las actuaciones más bonitas de la noche en la canción Enchanted y en Reputation nos volvimos locas gritando “In Madrid” consiguiendo que Taylor lo repitiera al final de la canción …Ready for it? Con la era Folkmore, una combinación de los discos hermanos Folklore y Evermore, nos quedamos sin palabras y conseguimos dejarla a ella también atónita tras la ovación de casi tres minutos tras la canción Champagne problems.

El cariño de Swift

Taylor no paró de mostrar su cariño hacia el público español durante todo el concierto con pequeños gestos y pistas como ella siempre hace. Por ejemplo, apareciendo la primera noche con un traje con los colores de la bandera de España en 1989. En las canciones sorpresa, una de las mejores partes del show, también aprovechó para mostrar el amor hacia sus fans. En la primera noche, acordándose de que la última vez que estuvo en Madrid fue con el Speak Now Tour, y en la segunda, agradeciendo a los fans españoles por estar a su lado desde el principio de su carrera.

Taylor Swift ante un Bernabéu abarrotado / Irene Navarro

El concierto terminaba con The Tortured Poets Department (justo antes de las canciones sorpresa) y Midnights, los últimos discos de Taylor. Un despliegue de coreografías, efectos visuales y hasta fuegos artificiales pusieron la guinda a un concierto que no solo sorprende por lo potente que es, sino por cómo te hace sentir. Las swifties españolas nos dejamos el alma en cada canción y Taylor reconoció esto admitiendo que estaba ante uno de los mejores públicos que había presenciado en los casi 100 shows que lleva con esta gira.

Con la emoción de haber vivido una de las mejores experiencias de nuestra vida, las swifties españolas nos despedimos de Taylor Swift hasta nuevo aviso tras dos noches inolvidables en un Santiago Bernabéu que bailó, vibró, lloró y sobre todo disfrutó como nunca. El sentimiento agridulce de la despedida solo se consuela con las palabras de Taylor, que antes de despedirse del público español afirmó que no volvería a tardar otros 13 años en volver.