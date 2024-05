El covid deja sin voz a Amaral y no podrá actuar en Festial

Ha pasado ya tiempo desde la pandemia, pero el covid sigue provocando imprevistos. Amaral ha publicado un comunicado en Twitter anunciando que no podrá participar en el Festial de Alcázar de San Juan este sábado 1 de junio. Ha sido el dichoso covid-19 el que ha dejado a Eva Amaral completamente afónica por lo que no podrá salir al escenario en esta localidad de la provincia de Ciudad Real.

Los servicios médicos que están atendiendo a la cantante del grupo zaragozano han asegurado que recuperará la voz en los próximos días. "Somos conscientes de la tremenda desilusión que esta situación supone, para todos los que veníais a vernos mañana, y para la organización del festival. Estamos desolados. Esperamos poder recuperar nuestro paso por Alcázar de San Juan y Ciudad en el futuro próximo. Gracias por estar ahí", se puede leer en el comunicado emitido por el equipo de Amaral.

El grupo zaragozano tiene previsto su próximo concierto el día 7 de junio en el Stone & Music Festival en el Teatro Romano de Mérida. Dos días después, el 9 de junio, actuarán en El Bosque Sonoro de Mozota en Zaragoza.

La noticia ha sido un jarro de agua fría para Festial que este año celebra su primera edición. Para intentar compensar a todos las personas que habían comprado su entrada para el evento, la organización pueden reclamar la devolución del billete tanto para el sábado como el abono completo.

Además de Amaral, el cartel de Festial en Álcazar de San Juan lo completan Arde Bogotá, La la Love, Sidonie, Travis Birds, Barry B, Sienna, Barry B, We Are Not Dj´s, Eva McBel, Andreew, Los Galván, Julieta 21, Shinova y Sidecards.