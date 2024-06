La Lonja de Zaragoza recorre la trayectoria de Pilar Aymerich, Premio Nacional de Fotografía

La Lonja de Zaragoza recorrerá hasta el próximo 8 de septiembre la trayectoria de Pilar Aymerich, Premio Nacional de Fotografía 2021 y una de las grandes pioneras del fotoperiodismo femenino en España. La exposición 'Memoria vivida', organizada en el marco del festival PhotoEspaña, es la primera gran retrospectiva de la barcelonesa y llega a la capital aragonesa tras brillar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Compuesta por 154 instantáneas, un cortometraje y un documental sobre su trayectoria, la muestra refuerza el carácter narrativo de sus fotografías, que han sido testigo de múltiples manifestaciones, huelgas y movimientos sociales acontecidos durante la transición.

«Yo me hice fotógrafa para explicar historias en imágenes. De hecho, si una foto no explica nada es mejor no hacerla», ha reconocido la propia Aymerich en la presentación celebrada este jueves en la Lonja. Así, 'Memoria vivida' constata el compromiso social de la catalana y reúne instantáneas de manifestaciones celebradas en Barcelona a favor del aborto, por la despenalización del adulterio o de presas en la cárcel de La Trinitat.

La exposición también incluye algunas de sus fotos más representativas; las que captó en las Jornades Catalanes de la Dona, organizadas por una asociación feminista de la que Aymerich era miembro, y que supusieron un impulso al movimiento feminista de la época. "Yo estaba dentro de esos colectivos y puede ejercer de cronista de esos acontecimientos. Recuerdo que iba muy bien vestida a las manifestaciones para camuflarme y cuando la policía cargaba me ponía a un lado, sacaba mi polvera de maquillaje y así nadie pensaba que yo podía ser una fotógrafa", ha explicado la barcelonesa.

Pilar Aymerich, este jueves en la Lonja. / Jaime Galindo

Tal y como ha indicado este jueves la comisaria de la exposición, Neus Miró, todas esas instantáneas de carácter social han hecho que Aymerich "sea conocida sobre todo como la fotógrafa de la transición desde Barcelona". Pero 'Memoria vivida' quiso ir más allá y amplió el foco tantos a sus inicios como a su obra más reciente. Así, la muestra incluye imágenes de su primer viaje iniciático a Londres, cuando tan solo tenía 19 años (hay un retrato de la propia Aymerich fechado en 1966), así como las instantáneas que realizó en sus inicios sobre la escena teatral barcelonesa. No en vano, la fotógrafa estudió en un principio dirección teatral.

Una mirada casi teatral

Esa formación, según ha apuntado Miró, también ha determinado en buena parte su fotografía, que siempre ha tenido muy en cuenta la puesta en escena. "La manera de encuadrar es clave. Al final, la cámara que usas no importa tanto porque la foto la tienes que tener en la cabeza", ha subrayado Aymerich en la presentación. En esta línea, en el audiovisual que se exhibe en la muestra, la barcelonesa reconoce que en muchos momentos "mis fotos son teatrales porque además del personaje me importa mucho el entorno".

Aymerich, que ha trabajado para las revistas 'Destino' o 'El viejo topo' y para diarios como 'El País', recogió su Premio Nacional de Fotografía en Zaragoza en 2021. "Mi padre me llamaba siempre 'Pilarica'; ahora, tras 50 años, todo se funde en la Lonja, así que me parece muy oportuno", ha señalado con humor la barcelonesa.

La exposición, compuesta sobre todo por instantáneas en blanco y negro salvo la serie que realizó en 1982 en Cuba o una más reciente sobre retratos a mujeres, se podrá visitar de martes a sábado de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Como siempre en la Lonja, el acceso será gratuito.

'Memoria vivida' es la exposición más destacada que va a acoger Zaragoza en el marco del festival PhotoEspaña, que en esta edición ha programado más de 80 muestras en toda España. La capital aragonesa, como una de las ciudades sede del festival, albergará próximamente 'Antropología fantástica', de Lucía Herrero, en la torre de DKV del Actur.