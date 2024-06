Sergio Royo gana el Premio de Microrrelatos Historias de autobús

'Ahora que ya no' (Relato ganador)

Siempre he pensado que todo lo que nos pasa nos pasa en el transcurso entre una parada de autobús y la siguiente. Ya sabes, las miradas que nos cambian la vida, el diagnóstico o el accidente, el resplandor de los ojos recién nacidos y el llanto del hijo. No voy a decirte que esté mejor aquí, amor, o que no te eche de menos. Desde que me fui yo ya no soy aquel anciano que cogía el bus cada tarde al que tú esperabas con la cena recién hecha (la tortilla de ajos tiernos) para que yo te contara que la tarjeta de jubilado me había llevado al Oliver o a Valdefierro. Me bajaba, paseaba, veía cómo vivía la gente del barrio y volvía a San José, donde llevábamos viviendo juntos tantos años. No sé cómo será el mundo ahora que ya me he apeado ni cómo serán tus tardes ahora que ya no aguardas mi regreso. Puedo imaginarte sentada frente a la misma televisión, allí donde tantas veces compartimos la intimidad de un cuarto piso. Y esa tristeza de la ausencia. Ya sabes, todo lo que nos pasa sucede entre una parada y la siguiente: así te dije adiós después de más de cincuenta años y es extraño que el mundo siga girando, que las puertas se sigan abriendo y los autobuses circulando ahora que ya no me subo en las tardes entresemana. Ahora que ya no. Ahora que solo soy aquel recuerdo. Sergio Royo Bueno