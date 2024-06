Señoras y Bedeles: «Creamos el grupo para disfrutar; lo del éxito es relativo»

La banda zaragozana Señoras y Bedeles abrió hace un par de años una nueva etapa tras la marcha de Guillermo García (bajo, teclados y voz) y la incorporación de Diego Grau Pit al sintetizador. El cambio ha modificado en parte su propuesta, pasando del clásico 'power trío' de guitarra, bajo y batería auna banda con un sonido "más sintetizado" y enérgico. "Creemos que hemos ganado pegada y potencia; está todo como más apretado gracias también a unas baterías más secas y a que hay menos capas de guitarras", explica Borja Téllez.

El resultado se ha materializado en el tercer disco del grupo, 'Sí a todo', nueve canciones en las que se siguen viendo claras (quizá aún más) sus influencias del punk rock, del indie de los 90 e incluso del garaje. «Sí, en el segundo álbum las canciones eran un poco más sofisticadas y ahora son más directas, más punkrockeras», apunta Téllez, que también nombra a bandas como Devo o Television y al art punk o la new wave cuando se le pregunta sobre las influencias del grupo.

Con todo, la propuesta de Señoras y Bedeles –llena de himnos que invitan a corear sus estribillos y a bailar y saltar– se comprende y disfruta mejor si se bucea en los proyectos en los que han participado o participan sus tres componentes: el batería Borja Téllez (Los Bengala, The Faith Keepers), el guitarrista David García Libi (Tachenko, Picore, El brindador) y Pit (Tachenko, My Expansive Awareness). «Si creamos el grupo en 2017 fue para pasarlo bien y hacer la música que nos gusta», subraya Téllez.

El título del disco ('Sí a todo') tiene mucho que ver con esta filosofía, siendo una declaración de intenciones en toda regla. «Refleja un poco lo que sentimos ahora con la música. Aún somos jóvenes pero ya tenemos una amplia experiencia con otros grupos y lo que nos apetece ahora es disfrutar del proceso sin fijarnos metas y objetivos. El título viene a decir, ‘déjate de chorradas y no me calientes la cabeza que a mí me parece todo bien y lo único que quiero es tocar y pasarlo bien’», incide el batería zaragozano.

Así, su tercer álbum, que llega cuatro años después de Las cosas que no puedo ver, es una celebración de la música en sí misma, del disfrute de tocar sus instrumentos. «Creamos el grupo sin ninguna pretensión y no aspiramos a vivir de este proyecto; somos igual de felices tocando para diez que para mil personas», subraya Téllez, que prefiere alejarse del concepto del éxito tal y como se entiende ahora mismo: «Parece que si no tienes muchos seguidores y likes no puede ser relevante lo que haces, cuando no es así. A nosotros, por ejemplo, no encantan bandas como Shellac, que no tenían un público masivo pero se convirtieron en grupos de culto».

Conciertos en otoño

Esa visión festiva del hecho de juntarse a tocar ha marcado su propuesta, determinada también por el humor y el no tomarse demasiado en serio a sí mismos, algo que se observa en sus letras. «Hablamos de las cosas que nos suceden o que vemos en nuestro día a día, pero siempre con esa visión cómica, de reírnos desde la desgracia», comenta Téllez, que indica que la mayoría de las letras de 'Sí a todo' son de Guillermo García al ser canciones que ya tienen un tiempo.

El álbum, que se presentó en directo hace unos días en la sala Arrebato de Zaragoza, está editado por el sello Repetidor, en el que también están otras bandas aragonesas como Picore y Les Conches Velasques: «El disco es made in Zaragoza 100%, porque lo grabamos en nuestro local con Cristian Barros y está masterizado por Javier Roldón, de Vacuum Mastering».

Su tercer larga duración saldrá en septiembre en vinilo y en otoño el grupo prevé girar por salas de toda España. Por el momento, sus nueve cortes (incluida una versión de Un rayo cae de El Niño Gusano) ya se pueden escuchar en todas las plataformas. El trío, además, ya ha lanzado el primer videoclip, con el tema Alguacil.