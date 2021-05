Rafael Nadal se vio de regreso a Manacor antes de lo que quería. Dennis Shapovalov parecía que le sacaba del Foro Itálico a pelotazos cuando le dominaba por 6-3 y 3-0. Pero el nueve veces campeón en Roma no estaba dispuesto a marcharse y en un partido de menos a más le ha dado la vuelta al marcador para mantenerse vivo y pasar a los cuartos de final tras imponerse por 3-6, 6-4 y 7-6 (7-3), después de salvar dos ‘match balls’ y decidir el triunfo en el ‘tie break’ tras 3 horas y 30 minutos de épica ante un rival durísimo.

Shapovalov es un pegador en la pista. El canadiense tiene un poderoso servicio, le da tan duro con la derecha, como con su revés. Y, si a eso, le añades que es zurdo, cuando Shapovalov tiene su día se hace complicado tumbarle.

Desde el primer juego en el que Shapovalov hizo el 'break', el canadiense tomó el mando para sorprender a Nadal y llevarse de corrido cuatro juegos. Nadal no encontraba la forma de contrarrestar las bombas que tiraba el canadiense. Shapovalov jugaba al límite y no fallaba casi nada. Se tomó un respiro y Nadal lo aprovechó para acercarse 4-3. No fue suficiente. Shapovalov reaccionó para romper el saque a Nadal por tercera vez y apuntarse el set en 59 minutos.

Shapovalov parecía que había puesto la directa en la segunda manga cuando se adelantó 3-0 y dispuso de un 'break point' para el 4-0. Se le escapó al canadiense y para Nadal fue como un golpe de viento extra al que soplaba en la pista. El número 3 mundial se aferró para ganar de corrido cinco juegos (5-3) y llevarse el set que le mantenía vivo.

Dos 'match balls', salvados

En el tercer Shapovalov ha insisitido para tomar ventaja de 3-1. Ante cualquier otro habría sido suficiente, pero para ganr a Nadal hay que ganarle tres veces cada punto. El mallorquín ha conseguido volver a salvar la situación hacer el 'break' en el siguiente juego y llevar el marcador igualado hasta que, con 6-5, Shapovalov le ha puesto contra las cuerdas de nuevo y ha tenido dos 'match balls' para decidir el partido. El canadiense se ha precipitado y los ha perdido. En el 'tie brek' , Nadal ya no le ha dado ninguna oportunidad y se lo ha apuntado por 7-3.

Djokovic, lanzado

Novak Djokovic si que ha conseguido superar esta vez la ronda de octavos al deshacerse de Alejandro Davidovich por 6-2 y 6-0.

Una cosa es un entrenamiento con el número 1 mundial y otra enfrentarse a él en un torneo. Otra es plantearle problemas en el juego y acertar con la fórmula. Y Davidovich lo supo este jueves en su primer enfrentamiento en el circuito ante Djokovic.

El tenista malagueño (48 mundial) tuvo una salida valiente, le plantó cara a su amigo de entrenamientos en Puente Romano (Marbella) en los primeros juegos. Davidovich le hizo ‘break’ (0-1) y Djokovic lo recuperó inmediatamente (1-1). Mantuvo la pelea de tu a tu con largos peloteos, buena defensa y buscando el punto ganador.

Pero el tenista serbio está en Roma para probarse, de verdad, de cara a su objetivo en Roland Garros. Djokovic se mostró intenso. Muy fuerte físicamente y concentrado. En cuanto hizo el segundo ‘break’ (4-2) ya solo cedió dos juegos más hasta apuntarse la victoria en 1 hora y 11 minutos aunque, eso si, Davidovich no se rindió hasta el sexto ‘match ball’.

Regreso del público

"Alejandro comenzó muy bien, me sorprendió un poco al principio, pero pronto pude imponer mi ritmo. Creo que estuve muy sólido desde el fondo de pista y aproveché bien algunos errores inesperados por su parte. Me veo en una muy buena tendencia ", ha valorado Djokovic que, por primera vez, pudo sentir el calor de las gradas gracias a la presencia de público (25% del aforo).

“Fue genial, le he extrañado y es agradable volver a verlos”, destacó el número 1 mundial que el viernes se enfrentará a Stefanos Tsitsipas. Un buen examen ante el tenista griego que va líder de la clasificación anual de la ATP y que este jueves se ha impuesto al ídolo local, Matteo Berrettini, por 7-5 y 6-2.